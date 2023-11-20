Водитель, врезавшийся в ТЦ Tasku на высокой скорости, находится в больнице

У 40-летнего мужчины, который стал виновником серьезного ДТП, после аварии не было обнаружено алкогольного опьянения, однако ответ на вопрос о возможном наркотическом опьянении пока не установлен экспертом, сообщила пресс-секретарь полиции Рагне Кейск.

Полиции также не удалось допросить мужчину по поводу произошедшего, так как он отказался сотрудничать на месте происшествия и вел себя агрессивно. Его доставили в медицинское учреждение. Однако по факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело.

В среду вечером, когда произошла авария, вблизи места происшествия в центре Тарту находилось много людей. Трийну Толлимяги, которая сразу после аварии подошла к пострадавшему, одновременно общалась как с самим водителем, так и с Центром тревоги. «Автомобиль был так смят, что было невозможно понять, сколько людей в нем находилось, видна была только рука водителя», - сказала она тогда.

Толлимяги продолжила, что водитель сразу после аварии был в сознании и мог отвечать на простые вопросы до приезда скорой помощи. Когда прибыли спасатели и скорая помощь, водитель по какой-то причине стал агрессивным и начал оскорблять спасателей.