40-летний мужчина, который поздно вечером в среду, 15 ноября, врезался на своем микроавтобусе в стену торгового центра Tasku, был трезв, но пока не ясно, находился ли он под воздействием наркотиков. Полиции пока не удалось допросить водителя, он находится в больнице.
Водитель, врезавшийся в ТЦ Tasku на высокой скорости, находится в больнице
У 40-летнего мужчины, который стал виновником серьезного ДТП, после аварии не было обнаружено алкогольного опьянения, однако ответ на вопрос о возможном наркотическом опьянении пока не установлен экспертом, сообщила пресс-секретарь полиции Рагне Кейск.
Полиции также не удалось допросить мужчину по поводу произошедшего, так как он отказался сотрудничать на месте происшествия и вел себя агрессивно. Его доставили в медицинское учреждение. Однако по факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело.
В среду вечером, когда произошла авария, вблизи места происшествия в центре Тарту находилось много людей. Трийну Толлимяги, которая сразу после аварии подошла к пострадавшему, одновременно общалась как с самим водителем, так и с Центром тревоги. «Автомобиль был так смят, что было невозможно понять, сколько людей в нем находилось, видна была только рука водителя», - сказала она тогда.
Толлимяги продолжила, что водитель сразу после аварии был в сознании и мог отвечать на простые вопросы до приезда скорой помощи. Когда прибыли спасатели и скорая помощь, водитель по какой-то причине стал агрессивным и начал оскорблять спасателей.
Авария произошла, когда Volkswagen Transporter, которым управлял 40-летний мужчина, на высокой скорости ехал по улице Рийя в сторону моста Раху. Водитель потерял контроль над автомобилем и врезался в стену торгового центра Tasku, не доезжая до моста. Скорая помощь отвезла мужчину в больницу для осмотра.