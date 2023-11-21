Спецпредложение ⟩ После оргии киноманов: какие фильмы из показанных на PÖFF-2023 стоит искать и смотреть

Женщины и нечисть

Призов удостоилась «Любовь Андреи» Мануэля Мартина Куэнки, но автора материала больше порадовала другая испанская вещь - «Тихая горничная» Мигеля Фауса из программы дебютов. Это тот случай, когда кино по-хорошему цитатное, в легкой версии наследующее сюжетам от «Слуги» Джозефа Лоузи до «Матч-Пойнта» Вуди Аллена. Фаус не боится быть архаичным не по причине молодости, а потому что показывает консервативную среду каталонских богачей, нравы которых не сильно меняются. А Паула Гримальдо в главной роли хороша настолько, что уже хочется увидеть ее снова.

Что там водится в «Тихой горничной»... (Мигель Фаус). Фото: PÖFF

Лучшая женская роль фестиваля, по признанию жюри, - Лубна Азабаль, сыгравшая учительницу Амаль в одноименной школьной драме Джавада Рхалиба. Фильм снят в Бельгии на острую тему: он рассказывает о конфликте, на который сознательно идет белая женщина передовых взглядов, провоцирующая детей из мусульманских семей рассказами о гомосексуалах и феминизме. По стилю картина напоминает ремейк «Класса» Лорана Канте (оригинальное название - «Меж стен»), который взял Каннское золото в 2008 году. Кстати, годом ранее свой похожий «Класс» (и правда Klass) снял наш Ильмар Рааг, но Канте о нем, разумеется, не знал.

«Амаль» (Джавад Рхалиб, в главной роли - Лубна Азабаль). Фото: PÖFF