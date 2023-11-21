Минюст Финляндии не разрешил полностью закрыть границу с РФ

По его данным Пуумалайнен обосновал свое решение тем, что законопроект не предоставляет достаточной возможности подавать на границе прошения об убежище, пишет DW.

В финском Минюсте указали на соответствующие обязательства Финляндии в рамках международных соглашений, в том числе Женевской конвенции о статусе беженцев от 1951 года. Закрытие всех пунктов перехода границы РФ и Финляндии существенно ограничило бы возможность подачи заявлений о международной защите, отмечается далее. В Yle предполагают, что МВД внесет в документ необходимые изменения, чтобы тот соответствовал требованиям закона.

Накануне премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил о возможности закрыть границу с Россией. В свою очередь финские СМИ написали о планах властей закрыть все КПП на восточной границе в ночь на 22 ноября. При этом первые пять погранпереходов прекратили работу на прошлой неделе: четыре из девяти («Иматра», «Ниирала», «Нуйямаа» и «Ваалимаа») - в ночь на 18 ноября, пятый КПП - «Вартиус» - 19 ноября. Перед этим финские власти отправили на помощь пограничникам в «Вартиусе» вооруженные силы.

Кризис на границе Финляндии и РФ