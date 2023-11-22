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Бывший глава Nordica Ян Палмер: Эстонии не нужна своя авиакомпания

rus.postimees.ee
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Бывший глава Nordica Ян Палмер.
Бывший глава Nordica Ян Палмер. Фото: Sander Ilvest

Бывший руководитель Estonian Air и Nordica Ян Палмер в интервью программе Pealtnägija на ETV заявил, что, по его мнению, совет директоров Nordica плохо понимал деятельность компании, и обвинять его лично в плохих результатах авиакомпании низко, так как убытки Nordica были вызваны неожиданными трудностями с поставками в авиационной отрасли, сообщает ERR.

«Я, который находился в этом бизнесе так долго, видел тенденции, что у правительств не должно быть авиакомпаний. Это слишком сложный бизнес», - сказал Палмер.

«Из-за правил государственной помощи владелец, например, государство, имеет очень много ограничений по сравнению с компанией частного сектора», - объяснил он.

На вопрос журналиста, нужна ли Эстонии когда-нибудь в будущем авиакомпания, принадлежащая государству, Палмер ответил, что определенно нет.

Подробнее читайте на новостном портале ERR.

В августе Postimees сообщил, что, по предварительным данным, консолидированный оборот Nordic Aviation Group, или Nordica и XFly за шесть месяцев составил 54,9 миллиона евро, а убыток - 7,2 миллиона евро.

Поэтому министр климата Кристен Михал поручил совету директоров госкомпании провести специальную проверку для оценки деятельности компании с начала 2020 года до конца июля 2023 года, в том числе для выявления причин сложившегося негативного экономического положения.

Палмер ушел в отставку по собственному желанию.

В ноябре убытки компании уже составили 11,9 миллиона евро.

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