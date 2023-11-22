Бывший глава Nordica Ян Палмер: Эстонии не нужна своя авиакомпания

«Я, который находился в этом бизнесе так долго, видел тенденции, что у правительств не должно быть авиакомпаний. Это слишком сложный бизнес», - сказал Палмер.

«Из-за правил государственной помощи владелец, например, государство, имеет очень много ограничений по сравнению с компанией частного сектора», - объяснил он.

На вопрос журналиста, нужна ли Эстонии когда-нибудь в будущем авиакомпания, принадлежащая государству, Палмер ответил, что определенно нет.

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В августе Postimees сообщил, что, по предварительным данным, консолидированный оборот Nordic Aviation Group, или Nordica и XFly за шесть месяцев составил 54,9 миллиона евро, а убыток - 7,2 миллиона евро.

Поэтому министр климата Кристен Михал поручил совету директоров госкомпании провести специальную проверку для оценки деятельности компании с начала 2020 года до конца июля 2023 года, в том числе для выявления причин сложившегося негативного экономического положения.

Палмер ушел в отставку по собственному желанию.