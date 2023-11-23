Михаил Кылварт: Таллинн отправит учителей на практику и поднимет зарплаты

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире мэр Таллинна, председатель Центристской партии Михаил Кылварт.

Выдержки из беседы:

– Как Таллинн распределит почти 9 миллионов евро, выделенных на школьную реформу?

– Во-первых, это помощь учителям: проведение языковых и методических курсов, возможность прохождения практики в эстоноязычных учебных заведениях. Одновременно мы создадим возможность пригласить эстонских учителей в русские школы, чтобы они тоже прошли практику. Это предполагает наличие дополнительных средств – необходимы мотивационные пакеты.

Естественно, что учителя, проходящие практику в эстонских школах, изначально будут выполнять функцию помощников учителей, но впоследствии это позволит им не лишиться работы. Мотивационный пакет поможет педагогам во время практики не терять в зарплате (работать помощниками учителей с сохранением зарплаты – прим.ред.).

Кроме того, городу придется оплачивать все замещения, пока педагоги будут на практике. Таллинн также готов оплатить электронные учебники и специальные программы для учителей.

– На поиск педагогов предусмотрены отдельные средства?

– Мы собираемся привлечь специалистов из различных сфер. Но не просто так, как это предлагает государство – если нет учителей, то всё равно кто, лишь бы владел языком, достаточно среднего образования. Нет! Мы проведем целенаправленный поиск специалистов с высшим образованием, которые затем должны будут пройти методическую подготовку.

– Кто и как их будет искать?