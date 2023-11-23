Михаил Кылварт: Таллинн отправит учителей на практику и поднимет зарплаты

- Школы получат допбюджет на новичков
- Практика – без потери в зарплате
В подготовку перехода на эстонский язык обучения в 2024 году Таллинн вложит 8,8 млн евро. Кто и где будет искать педагогов? Чему и как их будут учить?
В подготовку перехода на эстонский язык обучения в 2024 году Таллинн вложит 8,8 млн евро. Кто и где будет искать педагогов? Чему и как их будут учить?
На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире мэр Таллинна, председатель Центристской партии Михаил Кылварт.
Выдержки из беседы:
– Как Таллинн распределит почти 9 миллионов евро, выделенных на школьную реформу?
– Во-первых, это помощь учителям: проведение языковых и методических курсов, возможность прохождения практики в эстоноязычных учебных заведениях. Одновременно мы создадим возможность пригласить эстонских учителей в русские школы, чтобы они тоже прошли практику. Это предполагает наличие дополнительных средств – необходимы мотивационные пакеты.
Естественно, что учителя, проходящие практику в эстонских школах, изначально будут выполнять функцию помощников учителей, но впоследствии это позволит им не лишиться работы. Мотивационный пакет поможет педагогам во время практики не терять в зарплате (работать помощниками учителей с сохранением зарплаты – прим.ред.).
Кроме того, городу придется оплачивать все замещения, пока педагоги будут на практике. Таллинн также готов оплатить электронные учебники и специальные программы для учителей.
– На поиск педагогов предусмотрены отдельные средства?
– Мы собираемся привлечь специалистов из различных сфер. Но не просто так, как это предлагает государство – если нет учителей, то всё равно кто, лишь бы владел языком, достаточно среднего образования. Нет! Мы проведем целенаправленный поиск специалистов с высшим образованием, которые затем должны будут пройти методическую подготовку.
– Кто и как их будет искать?
– Мы планируем запустить специальную программу, предусмотрев средства на системную работу. Кроме того, мы выделили такое большое количество средств для того, чтобы новые учителя, пришедшие в школу, не обременяли текущий бюджет учебного заведения. Школам будет выделен дополнительный бюджет.
Таллинн предусмотрел также повышение оплаты классных руководителей – с нынешних 100/130 евро до 200 евро. Очевидно, что в условиях перехода на классных руководителей упадет дополнительная нагрузка.
– Повысятся ли зарплаты работников муниципальных детсадов?
– Напомню, что Таллинн больше половины объема зарплат работников образовательной сферы оплачивает из собственного бюджета.
На протяжении долгого времени в столице существует четкий подход: при повышении зарплат школьным учителям сразу же повышается зарплата и у учителей детских садов, школ по интересам и специалистов опорной системы – логопедов, соцработников и т.д.
Подробнее в повторе!
Тема передачи – бюджет столицы на будущий год. Таллинн сверстал более чем миллиардный бюджет на 2024 год: его объем достигнет 1,26 миллиарда евро. Город планирует привлечь до 125 миллионов в виде займов, что составит почти 10% от годового бюджета. Запланирован также рост объема социальных пособий на 10%. Среди приоритетов – инвестиции в производство деревяных домов, ремонт Петербургского шоссе, перевод общественного транспорта на электричество, языковая реформа в школах и детсадах.
Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Riani