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Михаил Кылварт: Таллинн отправит учителей на практику и поднимет зарплаты

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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  • Школы получат допбюджет на новичков
  • Практика – без потери в зарплате

В подготовку перехода на эстонский язык обучения в 2024 году Таллинн вложит 8,8 млн евро. Кто и где будет искать педагогов? Чему и как их будут учить?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире мэр Таллинна, председатель Центристской партии Михаил Кылварт

Выдержки из беседы:

– Как Таллинн распределит почти 9 миллионов евро, выделенных на школьную реформу?

– Во-первых, это помощь учителям: проведение языковых и методических курсов, возможность прохождения практики в эстоноязычных учебных заведениях. Одновременно мы создадим возможность пригласить эстонских учителей в русские школы, чтобы они тоже прошли практику. Это предполагает наличие дополнительных средств – необходимы мотивационные пакеты.

Естественно, что учителя, проходящие практику в эстонских школах, изначально будут выполнять функцию помощников учителей, но впоследствии это позволит им не лишиться работы. Мотивационный пакет поможет педагогам во время практики не терять в зарплате (работать помощниками учителей с сохранением зарплатыприм.ред.).

Кроме того, городу придется оплачивать все замещения, пока педагоги будут на практике. Таллинн также готов оплатить электронные учебники и специальные программы для учителей.

– На поиск педагогов предусмотрены отдельные средства?

– Мы собираемся привлечь специалистов из различных сфер. Но не просто так, как это предлагает государство – если нет учителей, то всё равно кто, лишь бы владел языком, достаточно среднего образования. Нет! Мы проведем целенаправленный поиск специалистов с высшим образованием, которые затем должны будут пройти методическую подготовку.

– Кто и как их будет искать?

– Мы планируем запустить специальную программу, предусмотрев средства на системную работу. Кроме того, мы выделили такое большое количество средств для того, чтобы новые учителя, пришедшие в школу, не обременяли текущий бюджет учебного заведения. Школам будет выделен дополнительный бюджет.

Таллинн предусмотрел также повышение оплаты классных руководителей – с нынешних 100/130 евро до 200 евро. Очевидно, что в условиях перехода на классных руководителей упадет дополнительная нагрузка.

– Повысятся ли зарплаты работников муниципальных детсадов?

– Напомню, что Таллинн больше половины объема зарплат работников образовательной сферы оплачивает из собственного бюджета.

На протяжении долгого времени в столице существует четкий подход: при повышении зарплат школьным учителям сразу же повышается зарплата и у учителей детских садов, школ по интересам и специалистов опорной системы – логопедов, соцработников и т.д.

Подробнее в повторе!

Тема передачи – бюджет столицы на будущий год. Таллинн сверстал более чем миллиардный бюджет на 2024 год: его объем достигнет 1,26 миллиарда евро. Город планирует привлечь до 125 миллионов в виде займов, что составит почти 10% от годового бюджета. Запланирован также рост объема социальных пособий на 10%. Среди приоритетов – инвестиции в производство деревяных домов, ремонт Петербургского шоссе, перевод общественного транспорта на электричество, языковая реформа в школах и детсадах. 

Студия Postimees: рискует ли Таллинн, сбалансировав бюджет кредитом? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Riani
Студия Postimees: рискует ли Таллинн, сбалансировав бюджет кредитом? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Riani Фото: Madis Veltman
  • В продвижение школьной реформы будет вложено 8,8 млн евро. Сколько средств запланировано на поиск педагогов? Чему и как их будут учить?
  • Повысятся ли зарплаты работников детсадов, которые выплачиваются из местных бюджетов?
  • На что берется кредит в 125 млн евро? Оправданно ли брать такие суммы при нынешних процентных ставках?
  • За счет чего вырастет объем социальных пособий на 10%? 
  • Проекты реконструкции Горхолла и строительства Таллиннской больницы окончательно заморожены?
  • Есть ли гарантии, что заявленный на будущий год ремонт Петербургского шоссе все-таки состоится?
  • Смогут ли инвестиции в 250 миллионов оживить экономику? Почему решено вкладываться в производство деревянных домов?
  • В Таллинне появится 12 новых трамваев и 15 электробусов. Не опоздал ли город с электробусами, учитывая цены на электричество?
  • Трамвайную ветку в Старый порт продолжат с одного конца строить, а с другого – демонтировать?
  • Воспользуется ли Таллинн возможностью ввести местные налоги? 
  • Насколько крепки позиции правящей коалиции в Таллинне?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Riani 

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