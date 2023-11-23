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Президент пообещал отклонять законы, связанные с вотумом доверия, но при определенных условиях

rus.postimees.ee
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Президент Алар Карис на открытии осенней сессии Рийгикогу в сентябре.
Президент Алар Карис на открытии осенней сессии Рийгикогу в сентябре. Фото: Madis Veltman

Президент Эстонии Алар Карис, находящийся сегодня и завтра с рабочим визитом в Ида-Вирумаа, заявил, что может начать отклонять законы, принятые в парламенте с увязкой к вотуму доверия правительству, если они не имеют отношения к государственному бюджету, сообщает ERR.

При этом он назвал неловкой ситуацию в Рийгикогу, где продолжается конфликт между правящей коалицией и прибегающей к обструкции оппозицией, и подчеркнул, что разрешить его может только сам парламент.

«[Увязка с вотумом доверия] не может быть единственной причиной - я могу отклонить их, если они, как я сказал, в данном случае не связаны с госбюджетом или если они противоречат Конституции», - сказал Карис в ответ на вопрос ERR, будет ли он отклонять законы, принятые в парламенте, на основании того, что они увязаны с вотумом доверия.

«Понятно, что если сейчас начнут поступать один за другим законы, принятие которых увязано с доверием правительству, то, я считаю, придется отклонить их, поскольку, действительно, это уже уничтожает демократию. Так в какой-то момент и парламент больше не понадобится. Будет собираться раз в год и голосовать за все законопроекты скопом», - добавил президент.

В четверг Карис посетил Нарвский погранпункт, который попал под миграционное давление, и Нарвскую эстонскую государственную гимназию. Также он посетил шахту «Эстония» и встретился с руководителями Eesti Energia и Enefit Power.

После полудня глава государства посетил школу программирования нового типа kood/Jõhvi и Кохтла-Ярвескую славянскую основную школу, в которых состоялась беседа на тему перехода на эстоноязычное образование.

В пятницу президент Карис выступит со вступительной речью на проходящей в Йыхвиском концертном доме конференции по развитию сети образования HaridusLood, которая сосредоточится на будущем школьной сети, потенциале местных самоуправлений в вопросах образования и устойчивости высококачественного образования.

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