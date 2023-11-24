«Они не против внешней политики Эстонии»: известный эстонский адвокат работает на бывших союзников обвиненного в госизмене Айво Петерсона

По решению Харьюского уездного суда адвокат Кейо Линдеберг, являющийся членом Партии правых, был назначен замещающим членом правления Объединенной левой партии Эстонии (ОЛПЭ). В то время как у председателя Партии правых остаются к нему вопросы, сам Линдеберг проблемы в своих действиях не видит.
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Редакция Rus.postimees спросила Линдеберга, какие функции он выполняет в ОЛПЭ и что он сам думает об участии в политической жизни двух партий.
- Какую роль вы выполняете в Объединенной левой партии Эстонии (ОЛПЭ)? Каковы ваши задачи и ограничены ли они сроками?
- Харьюский уездный суд назначил меня в качестве адвоката замещающим членом правления ОЛПЭ. Мои полномочия действительны до тех пор, пока партия не изберет новое правление. Замещающий член правления выполняет все обычные обязанности члена правления, кроме того, в мои задачи также входит организация общего собрания членов, на котором избирается новый состав правления.
- В своем комментарии ERR вы рассказали о политическом направлении партии и прокомментировали актуальную политику. В то же время ОЛПЭ ранее во время выборов тесно сотрудничала с движением Koos, лидер которого Айво Петерсон посетил во время выборов оккупированный Россией Донбасс и теперь обвиняется в государственной измене. Активисты ОЛПЭ также открыто враждебно относились к НАТО и ЕС. Считаете ли вы свои действия правильными в данном контексте?
- Среди членов каждой политической партии были люди, которых там быть не должно. Айво Петерсон никогда не был членом Объединенной левой партии Эстонии, и мне также непонятно, почему ему разрешили баллотироваться по списку Объединенной левой партии Эстонии. Это вопрос к предыдущему замещающему члену правления партии.
В настоящее время Объединенная левая партия Эстонии не сотрудничает с движением Koos и политической партией. Объединенная левая партия Эстонии считает своими избирателями проэстонских левых людей, которые пока не подвергают сомнению внешнеполитический выбор эстонского государства.
Сегодняшнее ядро партии составляют люди, вступившие в партию в ходе конкурса руководителя по связям с общественностью. В ходе этого процесса стало ясно, что в Эстонии много молодых людей, которые считают, что сегодняшние политические партии не отражают их взгляды. Эти молодые люди готовы внести свой вклад в создание первой по-настоящему левой политической партии в Эстонии.
- По вашим словам, вы также помогаете укреплять организацию партии. Учитывая историю и позиции партии, является ли это для вас моральной проблемой?
- Я являюсь замещающим членом правления Объединенной левой партии Эстонии как адвокат. Таким образом, речь идет об оказании юридических услуг политической партии.
Задачей замещающего члена правления является обеспечение функционирования политической партии как юридического лица: вести бухгалтерский учет, представлять отчеты в комитет по мониторингу финансирования политических партий и другое. Кроме того, создавать среду, в которой члены партии смогут заниматься политикой. Как замещающий член правления партии, я не являюсь политическим лидером партии и не являюсь ее членом. Политику партии формируют ее активные члены.
В результате деятельности сегодняшних активных членов партии изменилась основная фокус-группа партии, и на данный момент политика партии во многом ориентирована на левую молодежь Эстонии. В ситуации, когда поддержка Объединенной левой партии Эстонии среди избирателей составила около 1 процент, очевидно, что перемены были необходимы.
Уже сегодня можно сказать, что новое направление правильное, поскольку партией интересуется много молодых людей в Эстонии. За последние недели к партии присоединились новые люди, самому младшему из которых 18 лет, а самому старшему - 23 года. Кроме того, в настоящее время ведется работа по созданию молодежной ассоциации, которая пользуется большим интересом среди молодых людей.
- Вы являетесь членом Партии правых, а высказываетесь по политическим вопросам как член руководящего органа другой партии. Этично ли это и как, по вашему мнению, к этому относятся правые?
- Я являюсь замещающим членом правления Объединенной левой партии Эстонии только и только как адвокат. Одна из важнейших профессиональных гарантий адвоката вытекает из Закона об адвокатуре, который гласит, что адвокат не может быть отождествлен с клиентом в связи с исполнением своих обязанностей.
- Вы проинформировали Партию правых, прежде чем приступить к этой работе? Планируете ли вы сообщить партии о своей деятельности, они уже связались с вами?
- Я пассивный член Партии правых. Я не участвовал в выборах, не являюсь членом правления и не выдвигал свою кандидатуру. Член политической партии не обязан согласовывать свою профессиональную деятельность с политической партией.