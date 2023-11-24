«Они не против внешней политики Эстонии»: известный эстонский адвокат работает на бывших союзников обвиненного в госизмене Айво Петерсона

Редакция Rus.postimees спросила Линдеберга, какие функции он выполняет в ОЛПЭ и что он сам думает об участии в политической жизни двух партий.

- Какую роль вы выполняете в Объединенной левой партии Эстонии (ОЛПЭ)? Каковы ваши задачи и ограничены ли они сроками?

- Харьюский уездный суд назначил меня в качестве адвоката замещающим членом правления ОЛПЭ. Мои полномочия действительны до тех пор, пока партия не изберет новое правление. Замещающий член правления выполняет все обычные обязанности члена правления, кроме того, в мои задачи также входит организация общего собрания членов, на котором избирается новый состав правления.

- В своем комментарии ERR вы рассказали о политическом направлении партии и прокомментировали актуальную политику. В то же время ОЛПЭ ранее во время выборов тесно сотрудничала с движением Koos, лидер которого Айво Петерсон посетил во время выборов оккупированный Россией Донбасс и теперь обвиняется в государственной измене. Активисты ОЛПЭ также открыто враждебно относились к НАТО и ЕС. Считаете ли вы свои действия правильными в данном контексте?

- Среди членов каждой политической партии были люди, которых там быть не должно. Айво Петерсон никогда не был членом Объединенной левой партии Эстонии, и мне также непонятно, почему ему разрешили баллотироваться по списку Объединенной левой партии Эстонии. Это вопрос к предыдущему замещающему члену правления партии.