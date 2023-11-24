Rus.Postimees несколько дней назад рассказал историю двух граждан Эстонии, Эдуарда и Рикардо, которые уже пару недель не могли вылететь из Лиссабона на родину, поскольку у них украли деньги и документы. С помощью неравнодушных людей им удалось попасть в посольство и получить билеты на самолет... Но вернуться на родину они так и не смогли, поскольку опоздали на рейс. Как такое получилось?
Для подписчиков
Операция по спасению провалилась: граждане Эстонии, попавшие в беду в Португалии, опоздали на самолет
Эдуард и Рикардо приехали в Португалию на заработки, но вскоре стали жертвами преступления: у них украли все - банковские карточки, деньги, документы. В посольстве Эстонии им сказали искать деньги на билеты – и тогда их отправят домой.
Неравнодушные люди помогли им собрать деньги и даже купили билеты на самолет.