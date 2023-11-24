Операция по спасению провалилась: граждане Эстонии, попавшие в беду в Португалии, опоздали на самолет

Эдуард и Рикардо приехали в Португалию на заработки, но вскоре стали жертвами преступления: у них украли все - банковские карточки, деньги, документы. В посольстве Эстонии им сказали искать деньги на билеты – и тогда их отправят домой.

Эдуард рассказал Rus.Postimees, что вчера они прибыли в аэропорт заранее, прошли регистрацию и ждали вылета в Хельсинки. «Я до сих пор не могу понять, как произошла такая нелепейшая ситуация. Я не могу внятно объяснить даже самому себе, что же случилось, - говорит он. - Мы прошли check-in. Переполняла радость, чувство, что все закончилось. Вы не представляете, какой я был счастливый!»