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Операция по спасению провалилась: граждане Эстонии, попавшие в беду в Португалии, опоздали на самолет

София Солдатенко
, репортер
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Эдуард и Рикардо.
Эдуард и Рикардо. Фото: личный архив

Rus.Postimees несколько дней назад рассказал историю двух граждан Эстонии, Эдуарда и Рикардо, которые уже пару недель не могли вылететь из Лиссабона на родину, поскольку у них украли деньги и документы. С помощью неравнодушных людей им удалось попасть в посольство и получить билеты на самолет... Но вернуться на родину они так и не смогли, поскольку опоздали на рейс. Как такое получилось?

Эдуард и Рикардо приехали в Португалию на заработки, но вскоре стали жертвами преступления: у них украли все - банковские карточки, деньги, документы. В посольстве Эстонии им сказали искать деньги на билеты – и тогда их отправят домой.

Неравнодушные люди помогли им собрать деньги и даже купили билеты на самолет. 

Эдуард рассказал Rus.Postimees, что вчера они прибыли в аэропорт заранее, прошли регистрацию и ждали вылета в Хельсинки. «Я до сих пор не могу понять, как произошла такая нелепейшая ситуация. Я не могу внятно объяснить даже самому себе, что же случилось, - говорит он. - Мы прошли check-in. Переполняла радость, чувство, что все закончилось. Вы не представляете, какой я был счастливый!»

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