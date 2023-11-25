Трагическая пятница на дорогах Эстонии: девять тяжелых ДТП, 17 пострадавших, среди которых пятеро – дети

Первое тяжелое ДТП произошло в 2.36 на перекрестке дороги Сями-Сонда-Кивиыли и шоссе Таллинн-Нарва в волости Раквере, где 27-летний мужчина на BMW 3-й серии при повороте налево на скользкой дороге не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение, автомобиль вылетел с дороги и перевернулся. Скорая помощь доставила в больницу находившихся в машине годовалого мальчика и двухлетнюю девочку. Подробнее об этом ДТП читайте здесь.

Вторая авария произошла в 9.42 утра на дороге Мяннику возле лесопилки на окраине Саку, где 52-летняя женщина на автомобиле Ford Ka врезалась в фонарный столб, установленный на центральной разделительной полосе. Женщина получила травмы и была доставлена в больницу.

Третья тяжелая авария произошла в 13.14 в волости Камбья в Тартумаа на 33-м км дороги Пыльва-Реола, где 41-летний мужчина на BMW X5 съехал в кювет. Машина скорой помощи доставила в больницу пострадавших в аварии водителя внедорожника и 12-летнего мальчика, который был пассажиром автомобиля.