Тяжелые дорожные условия в Эстонии привели в пятницу к девяти серьезным ДТП, в которых пострадали 17 человек, в том числе пятеро детей в возрасте от года до 12 лет.
Трагическая пятница на дорогах Эстонии: девять тяжелых ДТП, 17 пострадавших, среди которых пятеро – дети
Первое тяжелое ДТП произошло в 2.36 на перекрестке дороги Сями-Сонда-Кивиыли и шоссе Таллинн-Нарва в волости Раквере, где 27-летний мужчина на BMW 3-й серии при повороте налево на скользкой дороге не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение, автомобиль вылетел с дороги и перевернулся. Скорая помощь доставила в больницу находившихся в машине годовалого мальчика и двухлетнюю девочку. Подробнее об этом ДТП читайте здесь.
Вторая авария произошла в 9.42 утра на дороге Мяннику возле лесопилки на окраине Саку, где 52-летняя женщина на автомобиле Ford Ka врезалась в фонарный столб, установленный на центральной разделительной полосе. Женщина получила травмы и была доставлена в больницу.
Третья тяжелая авария произошла в 13.14 в волости Камбья в Тартумаа на 33-м км дороги Пыльва-Реола, где 41-летний мужчина на BMW X5 съехал в кювет. Машина скорой помощи доставила в больницу пострадавших в аварии водителя внедорожника и 12-летнего мальчика, который был пассажиром автомобиля.
Четвертое ДТП произошло в 14.00 в волости Йыэляхтме в Харьюмаа на 11-м километре шоссе Таллинн-Нарва в деревне Лоо, где из кузова фургона Mazda B2000, принадлежащего 54-летнему мужчине, выпала на дорогу садовая тачка. Водитель остановил свою машину, чтобы убрать потерянный груз, но, предположительно, не использовал аварийные сигнальные огни. Ехавшая в том же направлении 34-летняя женщина Toyota RAV4, попыталась на большой скорости объехать препятствие на дороге, но не заметила остановившуюся Mazda и врезалась в нее. В результате столкновения автомобиль Toyota перевернулся. Водитель Mazda был доставлен в больницу.
Пятая авария произошла в 15.33 на остановке «Эеден» на улице Калда в Тарту, где в городском автобусе потерял равновесие и упал 70-летний мужчина. Скорая помощь доставила пассажира в больницу для обследования.
Шестое тяжелое ДТП произошло в 15.33 в волости Выру, на 4-м км дороги Выру-Пыльва, где автомобиль Škoda Octavia под управлением 19-летнего юноши столкнулся со встречной машиной Audi A3 под управлением 75-летней женщины. Женщина получила травмы и была доставлена в больницу.
Седьмое ДТП произошло в 17.03 в начале дороги Уута-Пангоди в Тартумаа, где 45-летний мужчина на автомобиле Ford Galaxy начал объезжать велосипедиста, но не смог удержать машину на дороге и съехал в кювет. 41-летняя женщина - пассажирка в автомобиле - была доставлена в больницу для обследования.
Восьмая авария произошла в 17.04 в Харьюском уезде на 15-м километре дороги Кейла-Хаапсалу, где 20-летний мужчина на своем внедорожнике Mercedes G-класса съехал с дороги, автомобиль перевернулся. 22-летний пассажир был доставлен в больницу.
Девятое по счету тяжелое ДТП за день произошло в 18.05 в волости Хальяла на 96-м км шоссе Таллинн-Нарва, где автомобиль Toyota Land Cruiser под управлением 60-летнего мужчины на скользкой дороге выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем Volvo XC90 под управлением 55-летнего мужчины. Водители двух автомобилей, а также 34-летняя женщина, девятилетняя девочка и четырехлетний мальчик, находившиеся в Volvo, и 54-летний и 57-летний мужчины, находившиеся в Toyota, были доставлены в больницу. Подробнее об этой аварии читайте здесь.