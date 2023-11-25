«Они совершили предательство по отношению к России». Спикер Госдумы Володин об уехавших из страны

Володин рассуждает о том, что многие вернувшиеся в Россию релоканты не нашли себе работу за рубежом. «Раньше говорил и сейчас хочу подчеркнуть: Родина у нас одна - Россия, мы должны быть с ней в самых разных ситуациях. Практически все наши граждане так считают», - всех посчитал спикер российской Госдумы.

«Те, кто возвращаются из заграницы, должны понимать, что с распростертыми объятиями здесь их никто не ждет. Они совершили предательство по отношению к России, родным и близким», - считает он в приводит в этой связи «совершенно правильное заявление известного режиссера Никиты Сергеевича Михалкова, который сказал, что не намерен работать с релокантами»: «Не хочу и не буду, кто хочет - тот пусть работает».

В конце поста Володин приводит цитату Омара Хайяма: «Гони друзей, что предали однажды, кто предал раз, предаст тебя и дважды».

И спрашивает подписчиков их мнение по данному вопросу. Среди почти двух тысяч комментариев преобладают такие: «Лишить всех гражданства, предатели», «Не пускать их обратно», «Большая ошибка властей принимать врагов народа обратно. Предателям и ненавистникам русских не место среди людей».

В начале 2023 года термины времен сталинского террора уже звучали из уст Пескова, Володина, Клишаса и других соучастников полномасштабного военного вторжения в Украину. Соответствующие статьи Уголовного кодекса РФ тогда хотели дополнить пунктами, подразумевающими конфискацию имущества «предателей».