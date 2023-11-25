Мигранты доехали до Лапландии: на границе России и Финляндии снова десятки людей

«Рая-Йоосеппи» — финский контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе в общине Инари в финской провинции Лаппи в 52 км от Ивало. Он работает только с 10 утра до 14 часов дня, то есть четыре часа в сутки. От российского Санкт-Петербурга, откуда раньше желающие попасть в Финляндию чаще всего ехали на закрытые теперь КПП на границе с Ленинградской областью и Карелией, до «Рая-Йоосеппи» по территории России нужно проехать около 1400 км.

Вчера Rus.Postimees сообщал, что мигрантов везут автобусами на этот единственный пункт перехода между Россией и Финляндией, где на тот момент никого не было.

По словам находящегося сейчас на месте корреспондента Yle, на пограничный переход «Рая-Йоосеппи» в настоящее время приходят десятки людей. «Они уже все на финской стороне. На месте сообщают, что их около 50», - говорит находящаяся там корреспондент Yle Ингер-Элле Суонинен.

Пока нет информации, пересекли ли они границу пешком или на велосипедах.

Сообщается, что Министерство иностранных дел и Министерство внутренних дел Финляндии направили в социальные медиа сообщения с целью прояснить людям, которые рассматривают возможность пересечения границы с российской стороны, почти полное закрытие восточной границы.

Министерства стремятся коммуницировать в Facebook, Instagram, YouTube, Telegram и TikTok. Используемые языки - английский, арабский и сомали.

Сообщается, что т, кто ищет убежища, общаются много особенно в арабоязычных группах в приложении Telegram. «В Финляндии зима. Погода крайне холодная и сложная», - говорится в сообщениях. «Мы предоставляем официальную информацию о том, что требуется для въезда в Финляндию», - добавил директор по связям с общественностью Министерства иностранных дел Микко Койвумаа.

На закрытых пунктах на границе Финляндии эта ночь была спокойной, сообщают пограничные службы в своем аккаунте в соцсети X. По данным пограничного отряда Юго-Восточной Финляндии, ни один заявитель на убежище не прибыл на восточную границу ночью.

По данным опроса Helsingin Sanomat, большинство финнов хотели бы закрыть всю восточную границу, если поток въезжающих продолжит расти. Почти три четверти респондентов также считают, что правительство может игнорировать некоторые требования международных соглашений, если ситуация с безопасностью, по их мнению, потребует этого.