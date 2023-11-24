Мигрантов везут автобусами на единственный пункт перехода между Россией и Финляндией, где пока никого нет

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил в пятницу, 24 ноября, что те мигранты, которые не успели попасть в Финляндию до сегодняшнего закрытия КПП «Салла» на юге этого российского региона, будут отправлены на север к последнему работающему КПП «Лотта» на автобусе.

«58 человек успели вчера пересечь границу с Финляндией до полного закрытия КПП "Салла". 55 иностранных граждан будут перевезены оттуда к единственному в России открытому КПП с Финляндией - МАПП "Лотта" в Кольском районе», - написал российский чиновник у себя в Telegram-канале.

При этом 200 иностранцев, которые стремились попасть в ЕС, будут организованно перевезены в Санкт-Петербург, «так как они решили остаться в России».

«У них есть все соответствующие документы и разрешения на нахождение в нашей стране», - уточнил Чибис.

Правительство Финляндии объясняет свои решения о закрытии погранпереходов с Россией управляемым в РФ миграционным давлением на ЕС. Россия, в свою очередь, эти обвинения отвергает, и на уходящей неделе пыталась демонстрировать борьбу с наплывом мигрантов в приграничные районы. МИД РФ призывал Финляндию к переговорам.