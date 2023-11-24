Группа мигрантов, которые не успели попасть в Финляндию из России до нового закрытия КПП, отправлена властями Мурманской области на последний открытый погранпереход на автобусе.
Мигрантов везут автобусами на единственный пункт перехода между Россией и Финляндией, где пока никого нет
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил в пятницу, 24 ноября, что те мигранты, которые не успели попасть в Финляндию до сегодняшнего закрытия КПП «Салла» на юге этого российского региона, будут отправлены на север к последнему работающему КПП «Лотта» на автобусе.
«58 человек успели вчера пересечь границу с Финляндией до полного закрытия КПП "Салла". 55 иностранных граждан будут перевезены оттуда к единственному в России открытому КПП с Финляндией - МАПП "Лотта" в Кольском районе», - написал российский чиновник у себя в Telegram-канале.
При этом 200 иностранцев, которые стремились попасть в ЕС, будут организованно перевезены в Санкт-Петербург, «так как они решили остаться в России».
«У них есть все соответствующие документы и разрешения на нахождение в нашей стране», - уточнил Чибис.
После закрытия финнами большинства погранпунктов, Россия усилила меры безопасности в Мурманской области
Правительство Финляндии объясняет свои решения о закрытии погранпереходов с Россией управляемым в РФ миграционным давлением на ЕС. Россия, в свою очередь, эти обвинения отвергает, и на уходящей неделе пыталась демонстрировать борьбу с наплывом мигрантов в приграничные районы. МИД РФ призывал Финляндию к переговорам.
Тем временем журналисты, которые собрались около последнего не закрытого КПП на границе Финляндией с Россией «Райа-Йоосеппи» (с российской стороны - «Лотта» - прим.ред.), и ждут появления просителей убежища из Африки и с Ближнего Востока, сообщают, что я пятницу, 24 ноября, не встретили там никого. Сам КПП работает всего четыре часа в сутки.
Вечером в четверг стало известно, что власти Финляндии сократили время простоя КПП. 16 ноября правительство Петтери Орпо приняло решение закрыть КПП до конца февраля 2024 года. Новая дата открытия погранпереходов - 23 декабря.
23 ноября президент Эстонии Алар Карис посетил Нарвский пограничный пункт, а автор Rus.Postimees Ян Левченко осмыслил подводные камни возможного закрытия границ с Россией в своей колонке «Формула давления: Эстония так испугана, что ее границы уже в опасности?»
Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс в тот же день заявил, что Эстония не настолько слаба, «чтобы не справиться с несколькими десятками мигрантов за неделю». Закрытие КПП на эстонско-российской границе в настоящее время не планируется.
Неделю назад руководитель пограничной службы Эстонии Вейко Коммусаар допускал «частичное, или полное» закрытие КПП на границе с РФ в случае повторения ситуации с миграционным давлением из России, с каким столкнулась Финляндия.
В Департаменте полиции и погранохраны рассказали Rus.Postimees, сколько нелегалов приходит из России в Эстонию, а политологи, в свою очередь, объяснили смысл того, что Москва пытается делать с ЕС через иноземцев. Увеличение притока мигрантов на российско-эстонской границе пока не отмечено.