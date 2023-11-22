Департамент полиции и погранохраны Эстонии (PPA) сообщил Rus.Postimees что закрытие нескольких погранпереходов на границе Финляндии и России пока не привело к увеличению мигрантов на эстонско-российской границе.
PPA: приток мигрантов в Эстонию из России после закрытия финских КПП не увеличился
«Количество пресеченных попыток перехода границы гражданами третьих стран на восточной границе Эстонии в последние недели существенно не увеличилось», - ответили в PPA на вопрос Rus.Postimees о том, стало ли больше приезжать в Эстонию из России иностранцев, которые лишились возможности въезда в Финляндию после закрытия сразу четырех финских КПП 18 ноября.
Финляндия объяснила закрытие сразу четырех погранпереходов на границе с Россией, направляемыми российскими властями потоками просителей убежища. Кремль эти обвинения опровергал. МИД России заявил о готовности к переговорам с правительством Финляндии.
Что касается стран, откуда прибывают те, кого не пускают в Эстонию, то «в основном пресекается переход границы гражданами Молдовы и Украины», уточняют в PPA. В то же время на неделе с 13 по 19 ноября 2023 года «в связи с российскими действиями по оказанию миграционного давления» не были пропущены 12 граждан Сомали и 7 граждан Сирии, а 20 ноября было отказано во въезде еще десяти сирийским гражданам.
Мы рассказывали, что часть из этих иностранцев после неудачи на границе России с Эстонией отправилась на границу России с Финляндией.
При этом не меняется и количество иностранцев, которые пересекают восточную границу Эстонии.
«За последние недели поток пересекающих границу из России не увеличился и не уменьшился», - уточнили в PPA.
По данным Департамента полиции и погранохраны, которые есть в распоряжении Rus.Postimees, последние два месяца эта цифра еженедельно держится на уровне 16-17 тысяч человек.
Пограничная служба Финляндии рассказывала, что в миграционном давлении со стороны России участвуют в том числе граждане стран Африки и Ближнего Востока.
Rus.Postimees ранее рассказывал о гражданстве тех, кто просил международную защиту в Эстонии в январе-сентябре 2023 года. Из 3426 просителей, 3275 - граждане Украины, 62 - россияне и 17 белорусов. Кроме того за первые девять месяцев 2023 года международную защиту в Эстонии попросили 16 граждан Афганистана и 11 выходцев из Грузии.
«В октябре было подано 211 ходатайств о предоставлении международной защиты, а в ноябре - 129 (по состоянию на 19 ноября). Большинство из них - граждане Украины (303), но среди заявителей также есть граждане России (7), Турции (6) и Израиля (6)», - уточнили Rus.Postimees в PPA ситуацию за октябрь.
«Украинцы - это в основном те, кто уже находился в Эстонии еще до войны и работал здесь по краткосрочной трудовой визе и поэтому не соответствует условиям предоставления временной защиты. Наиболее распространенными причинами обращения за международной защитой являются преследование, политические причины, антивоенные мотивы и т.д.», - добавили в PPA.
Мы подробно рассказывали, чем отличается временная защита от международной.
В начале октября сообщалось, что число заявлений о предоставлении убежища в странах ЕС в 2023 году может превысить отметку в один миллион. Такого не было со времен наплыва беженцев из-за войны в Сирии в 2016 году.
15 ноября Rus.Postimees со ссылкой на МВД Эстонии сообщал, что в случае ухудшения ситуации с попытками мигрантов попасть из России в Эстонию, возможно «частичное или полное» закрытие КПП на эстонско-российской границе. Эти установки в студии Postimees позже подтвердил глава МВД Лаури Ляэнеметс.
16 ноября на мосту между Нарвой и Ивангородом появились «зубы дракона», которые по заявлениям PPA нужны и для борьбы с мигрантами, и для перекрытия моста после того, как Россия 1 февраля 2024 года остановит там автомобильное движение.