PPA: приток мигрантов в Эстонию из России после закрытия финских КПП не увеличился

Пограничная служба Финляндии рассказывала, что в миграционном давлении со стороны России участвуют в том числе граждане стран Африки и Ближнего Востока.

Rus.Postimees ранее рассказывал о гражданстве тех, кто просил международную защиту в Эстонии в январе-сентябре 2023 года. Из 3426 просителей, 3275 - граждане Украины, 62 - россияне и 17 белорусов. Кроме того за первые девять месяцев 2023 года международную защиту в Эстонии попросили 16 граждан Афганистана и 11 выходцев из Грузии.

«В октябре было подано 211 ходатайств о предоставлении международной защиты, а в ноябре - 129 (по состоянию на 19 ноября). Большинство из них - граждане Украины (303), но среди заявителей также есть граждане России (7), Турции (6) и Израиля (6)», - уточнили Rus.Postimees в PPA ситуацию за октябрь.

«Украинцы - это в основном те, кто уже находился в Эстонии еще до войны и работал здесь по краткосрочной трудовой визе и поэтому не соответствует условиям предоставления временной защиты. Наиболее распространенными причинами обращения за международной защитой являются преследование, политические причины, антивоенные мотивы и т.д.», - добавили в PPA.

Мы подробно рассказывали, чем отличается временная защита от международной.

В начале октября сообщалось, что число заявлений о предоставлении убежища в странах ЕС в 2023 году может превысить отметку в один миллион. Такого не было со времен наплыва беженцев из-за войны в Сирии в 2016 году.



15 ноября Rus.Postimees со ссылкой на МВД Эстонии сообщал, что в случае ухудшения ситуации с попытками мигрантов попасть из России в Эстонию, возможно «частичное или полное» закрытие КПП на эстонско-российской границе. Эти установки в студии Postimees позже подтвердил глава МВД Лаури Ляэнеметс.