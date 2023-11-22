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PPA: приток мигрантов в Эстонию из России после закрытия финских КПП не увеличился

Кто просил убежище в октябре
Иван Скрябин
, журналист
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Собака финской пограничной службы обнюхивает группу мигрантов, которые прибыли из России через пока еще открытый погранпереход, ноябрь 2023 года.
Собака финской пограничной службы обнюхивает группу мигрантов, которые прибыли из России через пока еще открытый погранпереход, ноябрь 2023 года. Фото: IMAGO / Lehtikuva

Департамент полиции и погранохраны Эстонии (PPA) сообщил Rus.Postimees что закрытие нескольких погранпереходов на границе Финляндии и России пока не привело к увеличению мигрантов на эстонско-российской границе.

«Количество пресеченных попыток перехода границы гражданами третьих стран на восточной границе Эстонии в последние недели существенно не увеличилось», - ответили в PPA на вопрос Rus.Postimees о том, стало ли больше приезжать в Эстонию из России иностранцев, которые лишились возможности въезда в Финляндию после закрытия сразу четырех финских КПП 18 ноября.

Финляндия объяснила закрытие сразу четырех погранпереходов на границе с Россией, направляемыми российскими властями потоками просителей убежища. Кремль эти обвинения опровергал. МИД России заявил о готовности к переговорам с правительством Финляндии.

Что касается стран, откуда прибывают те, кого не пускают в Эстонию, то «в основном пресекается переход границы гражданами Молдовы и Украины», уточняют в PPA. В то же время на неделе с 13 по 19 ноября 2023 года «в связи с российскими действиями по оказанию миграционного давления» не были пропущены 12 граждан Сомали и 7 граждан Сирии, а 20 ноября было отказано во въезде еще десяти сирийским гражданам.

Мы рассказывали, что часть из этих иностранцев после неудачи на границе России с Эстонией отправилась на границу России с Финляндией.

При этом не меняется и количество иностранцев, которые пересекают восточную границу Эстонии.

«За последние недели поток пересекающих границу из России не увеличился и не уменьшился», - уточнили в PPA.

По данным Департамента полиции и погранохраны, которые есть в распоряжении Rus.Postimees, последние два месяца эта цифра еженедельно держится на уровне 16-17 тысяч человек.

Пограничная служба Финляндии рассказывала, что в миграционном давлении со стороны России участвуют в том числе граждане стран Африки и Ближнего Востока.

Rus.Postimees ранее рассказывал о гражданстве тех, кто просил международную защиту в Эстонии в январе-сентябре 2023 года. Из 3426 просителей, 3275 - граждане Украины, 62 - россияне и 17 белорусов. Кроме того за первые девять месяцев 2023 года международную защиту в Эстонии попросили 16 граждан Афганистана и 11 выходцев из Грузии.

«В октябре было подано 211 ходатайств о предоставлении международной защиты, а в ноябре - 129 (по состоянию на 19 ноября). Большинство из них - граждане Украины (303), но среди заявителей также есть граждане России (7), Турции (6) и Израиля (6)», - уточнили Rus.Postimees в PPA ситуацию за октябрь.

«Украинцы - это в основном те, кто уже находился в Эстонии еще до войны и работал здесь по краткосрочной трудовой визе и поэтому не соответствует условиям предоставления временной защиты. Наиболее распространенными причинами обращения за международной защитой являются преследование, политические причины, антивоенные мотивы и т.д.», - добавили в PPA.

Мы подробно рассказывали, чем отличается временная защита от международной.

В начале октября сообщалось, что число заявлений о предоставлении убежища в странах ЕС в 2023 году может превысить отметку в один миллион. Такого не было со времен наплыва беженцев из-за войны в Сирии в 2016 году.

15 ноября Rus.Postimees со ссылкой на МВД Эстонии сообщал, что в случае ухудшения ситуации с попытками мигрантов попасть из России в Эстонию, возможно «частичное или полное» закрытие КПП на эстонско-российской границе. Эти установки в студии Postimees позже подтвердил глава МВД Лаури Ляэнеметс.

16 ноября на мосту между Нарвой и Ивангородом появились «зубы дракона», которые по заявлениям PPA нужны и для борьбы с мигрантами, и для перекрытия моста после того, как Россия 1 февраля 2024 года остановит там автомобильное движение.

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