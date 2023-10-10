Эстония – один из лидеров Европы по количеству иностранцев, которые просят убежища

За первые девять месяцев 2023 года в 27 странах ЕС, а также в Швейцарии и Норвегии было подано 801 459 заявлений о предоставлении убежища. Об этом 10 октября сообщает немецкое издание Welt со ссылкой на данные Агентства ЕС по вопросам убежища.

Журналисты допускают, что к концу года цифра превысит 1 миллион просителей убежища, напоминая, что такого не было с 2016 года. Тогда на фоне гражданской войны в Сирии убежища в Европе запросили 1,23 миллиона иностранцев.

Лидерами по приросту числа просителей убежища оказались Латвия и Эстония. Данные Агентства по нашему южному соседу фиксируют рост количества просителей убежища в сравнении с тем же периодом 2022 года на уровне – плюс 168 процента.

В Эстонии за год запросов на убежище стало больше на 119 процентов.

На третьем месте Германия – плюс 74 процента.

В качестве главной причины эксперты называют «резкое увеличение нелегальной миграции из Беларуси в результате войны на Украине».

При этом в некоторых странах количество запросов на предоставление убежища падает.

«В Дании (минус 56 процентов), Мальте (минус 54 процента) и Кипре (минус 52 процента) зафиксировано самое большое снижение числа заявлений о предоставлении убежища с начала года», - сообщает Welt.

Минимальное количество запросов об убежище фиксируется в Венгрии. С января их было подано всего 26 штук.