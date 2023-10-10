Эстония – один из лидеров Европы по количеству иностранцев, которые просят убежища

Число заявлений о предоставлении убежища в странах ЕС в 2023 году может превысить отметку в один миллион. Такого не было со времен наплыва беженцев из-за войны в Сирии в 2016 году. Эстония среди лидеров.
За первые девять месяцев 2023 года в 27 странах ЕС, а также в Швейцарии и Норвегии было подано 801 459 заявлений о предоставлении убежища. Об этом 10 октября сообщает немецкое издание Welt со ссылкой на данные Агентства ЕС по вопросам убежища.
Журналисты допускают, что к концу года цифра превысит 1 миллион просителей убежища, напоминая, что такого не было с 2016 года. Тогда на фоне гражданской войны в Сирии убежища в Европе запросили 1,23 миллиона иностранцев.
Лидерами по приросту числа просителей убежища оказались Латвия и Эстония. Данные Агентства по нашему южному соседу фиксируют рост количества просителей убежища в сравнении с тем же периодом 2022 года на уровне – плюс 168 процента.
В Эстонии за год запросов на убежище стало больше на 119 процентов.
На третьем месте Германия – плюс 74 процента.
В качестве главной причины эксперты называют «резкое увеличение нелегальной миграции из Беларуси в результате войны на Украине».
При этом в некоторых странах количество запросов на предоставление убежища падает.
«В Дании (минус 56 процентов), Мальте (минус 54 процента) и Кипре (минус 52 процента) зафиксировано самое большое снижение числа заявлений о предоставлении убежища с начала года», - сообщает Welt.
Минимальное количество запросов об убежище фиксируется в Венгрии. С января их было подано всего 26 штук.
Каждое третье заявление о предоставлении убежища в Германии было подано гражданами Сирии (27 процентов), за ними следуют мигранты из Афганистана (17 процентов) и Турции (16 процентов).
Эти же группы иностранцев лидируют и в других странах ЕС.
«Особенно высок рост заявок среди граждан Турции (плюс 102 процента)», - пишут немецкие журналисты.
Welt отмечает, что власти ЕС планируют противодействовать этой тенденции с помощью ускоренных процедур на внешних границах ЕС для мигрантов, имеющих мало шансов на защиту. Однако это затронет лишь четверть прибывающих. Остальные просители убежища пройдут обычную процедуру, которая часто занимает годы.
Журналисты немецкого СМИ уточняют, что «сейчас все больше стран занимают позицию Дании и Австрии».
«Обе страны уже давно призывают к тому, чтобы процедуры предоставления убежища проводились в безопасных третьих странах, таких как Руанда, Египет или Тунис», - пишет Welt.
В конце 2022 года Rus.Postimees сообщал, что число россиян, которые просят убежища в Эстонии за год выросло в четырнадцать раз. Летом мы рассказывали, чем Эстония отличается от соседей в отношении к военным беженцам из России.