Цифра дня ⟩ В 14 раз выросло число россиян, которые просят убежища в Эстонии

Политическое убежище в Эстонии за одиннадцать месяцев 2022 года запросило рекордное количество россиян – 207 человек. Об этом Rus.Postimees сообщили в Департаменте полиции и погранохраны 9 декабря.

«В этом году за 11 месяцев за международной защитой в Эстонии обратились 207 граждан России. 33 человека получили статус беженца, один получил дополнительную защиту, 23 человека получили вид на жительство для членов семьи, 49 заявлений отклонены, 13 процедур завершены, 88 заявлений находятся на рассмотрении», – уточнили масштабы политической эмиграции из РФ в Эстонию в текущем году.

Для сравнения, в PPA уточнили, что за весь 2021 год россиянами было подано всего 15 заявлений о политическом убежище. Тогда положительное решение было вынесено в отношении десяти заявителей, пять заявлений были отклонены. В 2020 году политическое убежище россияне запрашивали всего 14 раз. Семеро получили положительное решение, пять заявлений были отклонены, и еще две процедуры были прекращены после отзыва заявлений самими просителями.

Флаг ЕС и флаг РФ. Фото: Savvapanf Photo/ Shutterstock

Ранее Rus.Postimees уже анализировал масштабы других вариантов миграции между Эстонией и Россией в 2022 году после того, как губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился с призывом к гражданам Эстонии и Латвии переезжать на ПМЖ в Россию.

В 2022 году в Псковскую область из стран Балтии переехали всего 84 человека (10 в первом полугодии 2022 года и 74 во втором – прим.ред.). За то же время соседний с Эстонией российский регион покинули 2228 человек.

За двенадцать лет существования в РФ программы переселения русскоязычных из бывших республик СССР, в Псковскую область переехали только 39 жителей Эстонии.

В то же время количество россиян, которые смогли обратиться за получением различных виз Эстонии, в 2022 году упало в 2,5 раза по сравнению с довоенным временем.