Автобусы с русскими едут все же не в Псков, а в Таллинн

За весь 2021 год граждане РФ обращались к властям Эстонии за получением различных виз 35 655 раз. За одиннадцать месяцев 2022 года (с 1 января по 30 ноября) эта цифра сократилась до 14 837 запросов.

Шенгенских виз C россияне запросили в 2,6 раза меньше – 12 831 в 2022 году против 32 918 в 2021. И это легко объясняется решениями властей Эстонии приостановить выдачу шенгенских виз гражданам РФ на фоне войны Путина с Украиной и закрытием консульств в России.

В то же время, количество запросов виз D, которые в том числе позволяют работать россиянам в Эстонии, упало не настолько существенно. В 2021 году такие визы запрашивались 2737 раз. В 2022 году, без учета декабря, граждане РФ запросили такие визы 2006 раз.

Погранпереход на границе Эстонии и России. Фото: Shutterstock

С учетом введенных для граждан РФ ограничений, запрос на выдачу виз D фактически является одним из немногих параметров, показывающих количество россиян, которые предпочитают жизнь в Эстонии, нежели в России. Безусловно, не все запросы на получение «рабочих виз» удовлетворяются, и не все обладатели таких виз планируют остаться в Эстонии на ПМЖ. Тем не менее, доступные данные все равно позволяют оценить привлекательность Эстонии для Россиян в сравнении с данными из России о масштабах эмиграции жителей Эстонии в ту же Псковскую область, где губернатор обещает бесплатные автобусы «соотечественникам» от КПП на границе до Пскова.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и псковский митрополит РПЦ Тихон Шевкунов, известный как «духовник Путина», 2020 год. Фото: Скриншот Youtube