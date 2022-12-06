После призыва губернатора Псковской области Михаила Ведерникова к русским Эстонии переезжать жить в Россию, Rus.Postimees узнал, насколько активнее люди стремятся перебраться в противоположном направлении – из РФ в Эстонию. Департамент полиции и погранохраны (PPA) сообщил нам, что в 2022 году количество россиян, которые смогли обратиться за получением виз, упало в 2,5 раза.
Автобусы с русскими едут все же не в Псков, а в Таллинн
За весь 2021 год граждане РФ обращались к властям Эстонии за получением различных виз 35 655 раз. За одиннадцать месяцев 2022 года (с 1 января по 30 ноября) эта цифра сократилась до 14 837 запросов.
Шенгенских виз C россияне запросили в 2,6 раза меньше – 12 831 в 2022 году против 32 918 в 2021. И это легко объясняется решениями властей Эстонии приостановить выдачу шенгенских виз гражданам РФ на фоне войны Путина с Украиной и закрытием консульств в России.
В то же время, количество запросов виз D, которые в том числе позволяют работать россиянам в Эстонии, упало не настолько существенно. В 2021 году такие визы запрашивались 2737 раз. В 2022 году, без учета декабря, граждане РФ запросили такие визы 2006 раз.
С учетом введенных для граждан РФ ограничений, запрос на выдачу виз D фактически является одним из немногих параметров, показывающих количество россиян, которые предпочитают жизнь в Эстонии, нежели в России. Безусловно, не все запросы на получение «рабочих виз» удовлетворяются, и не все обладатели таких виз планируют остаться в Эстонии на ПМЖ. Тем не менее, доступные данные все равно позволяют оценить привлекательность Эстонии для Россиян в сравнении с данными из России о масштабах эмиграции жителей Эстонии в ту же Псковскую область, где губернатор обещает бесплатные автобусы «соотечественникам» от КПП на границе до Пскова.
Ранее Rus.Postimees сообщал, что в Псковскую область из стран Балтии на фоне развязанной Путиным войны в Украине переехали всего 84 человека (10 в первом полугодии 2022 года и 74 во втором – прим.ред.), а за все 12 лет существования в РФ программы переселения русскоязычных из бывших республик СССР, в Псковскую область переехали только 39 жителей Эстонии.
Департамент полиции и погранохраны Эстонии также сообщил Rus.Postimees, сколько россиян в 2022 году (с 1 января по 30 ноября) подали документы на получение временного вида на жительство (ВНЖ) – 2184. За весь 2021 год граждане РФ запрашивали ВНЖ в Эстонии 2228 раз.
В начале декабря в Эстонии стартовала подача документов на ВНЖ по миграционной квоте на 2023 год. Все места для записи на декабрь и январь были разобраны за считанные секунды.
Таким образом, масштабы эмиграции между Россией и Эстонией отличаются в десятки раз.
Поднятая Ведерниковым тема переезда жителей стран Балтии в Псковскую область обсуждается в Пскове. 5 декабря в своем еженедельном прямом эфире лидер псковского отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг рассказал (на отметке в записи 1 час 5 минут 44 секунды), что имеет смысл учитывать жителям Эстонии, которые думают о переезде в РФ.
В 2022 году из Псковской области официально уехал 981 человек. 622 жителя соседнего с Эстонией российского региона уехали в страны СНГ (содружество независимых государств, которое объединяет некоторые бывшие республики СССР – прим.ред.), еще 359 человек уехали в страны дальнего зарубежья. Российская статистика видит только тех, кто официально снимается с регистрационного учета. То есть масштабы отъезда из Псковской области больше.
За третий квартал 2022 года из России выехали 9,7 миллионов граждан, сообщал ранее РБК. Это почти в два раза больше, чем во втором квартале, когда ФСБ зафиксировалла 5 миллионов выездов граждан РФ за границу.