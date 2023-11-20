Кремль ответил Финляндии на обвинения в организации миграционного давления

Москва впервые с момента закрытия сразу четырех КПП на финско-российской границе прокомментировала претензии Финляндии. Решение закрыть все погранпереходы на границе с Ленинградской областью и один на границе с Карелией власти Финляндии объясняли организованным миграционным давлением с территории РФ.

«В данном случае я не стал бы комментировать. Подобные обвинения мы не принимаем. Естественно, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право. В этом плане наши пограничники полностью соблюдают все свои служебные инструкции», - цитируют 20 ноября российские государственные СМИ слова путинского пресс-секретаря.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Фото: EPA/MAXIM SHIPENKOV

Финская пресса после закрытия четырех ККП публиковала комментарии тех, кто прибывает из России через пока еще действующий погранпереход недалеко от города Костомукша. Люди свидетельствуют, что мигранты из третьих стран беспрепятственно добираются до границы с Финляндией. В некоторых случаях им помогают армейские автомобили. Одна из женщин рассказала Helsingin Sanomat, что люди в военной форме заставили ее удалить фотографии скопления мигрантов, которые она сделала из окон автобуса, подъезжая к границе по территории России.

«Если пытаются найти какие-то надуманные причины, опять же здесь мы не приемлем такие обвинения в наш адрес», - продолжает настаивать Дмитрий Песков.

В соцсетях публикуются видеозаписи того, как мигранты пешком и на велосипедах идут к еще открытым КПП.