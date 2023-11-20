Кремль ответил Финляндии на обвинения в организации миграционного давления

Пресс-секретарь Путина отрицает рукотворность миграционного давления на Финляндию, из-за которого закрывается граница. Правительство Финляндии готовится остановить работу всех КПП на границе с РФ.
Москва впервые с момента закрытия сразу четырех КПП на финско-российской границе прокомментировала претензии Финляндии. Решение закрыть все погранпереходы на границе с Ленинградской областью и один на границе с Карелией власти Финляндии объясняли организованным миграционным давлением с территории РФ.
«В данном случае я не стал бы комментировать. Подобные обвинения мы не принимаем. Естественно, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право. В этом плане наши пограничники полностью соблюдают все свои служебные инструкции», - цитируют 20 ноября российские государственные СМИ слова путинского пресс-секретаря.
Финская пресса после закрытия четырех ККП публиковала комментарии тех, кто прибывает из России через пока еще действующий погранпереход недалеко от города Костомукша. Люди свидетельствуют, что мигранты из третьих стран беспрепятственно добираются до границы с Финляндией. В некоторых случаях им помогают армейские автомобили. Одна из женщин рассказала Helsingin Sanomat, что люди в военной форме заставили ее удалить фотографии скопления мигрантов, которые она сделала из окон автобуса, подъезжая к границе по территории России.
«Если пытаются найти какие-то надуманные причины, опять же здесь мы не приемлем такие обвинения в наш адрес», - продолжает настаивать Дмитрий Песков.
В соцсетях публикуются видеозаписи того, как мигранты пешком и на велосипедах идут к еще открытым КПП.
Recent developments in Finland:— Emil Kastehelmi (@emilkastehelmi) November 19, 2023
Over the past few days, Russia has sent an increasing number of migrants to Finland's borders. Finland has closed several border crossing points due to the authorities' threat assessment.
A video surfaced of the Russian operation. 1/ pic.twitter.com/Vb7c1iLLmD
Стоит напомнить, что в России перед попаданием на границу каждый человек проходит несколько уровней пограничного контроля. По действующим нормам, ни один человек не может быть пропущен к КПП без документов, которые подтверждают его право на пребывание в пограничной зоне, или на выезд из РФ. Мигранты третьих стран стремятся попасть в Финляндию без необходимых документов, чтобы запросить в ЕС международную защиту.
МВД Финляндии называет успех от закрытия 18 ноября четырех КПП «частичным» и готовит новые предложения по защите безопасности границ. По данным финского издания Iltalehti правительство Финляндии уже сегодня может принять решение о закрытии всех оставшихся КПП в ночь на среду 22 ноября.
В четверг Rus.Postimees со ссылкой на МВД Эстонии сообщал, что в случае ухудшения ситуации с попытками мигрантов попасть в Эстонию из России, возможно «частичное или полное» закрытие КПП на эстонско-российской границе. После этого на мосту между Нарвой и Ивангородом появились бетонные заграждения, которые используются для создания помех крупной технике.