ГАЛЕРЕЯ ⟩ На мосту между Нарвой и Ивангородом появились «Зубы дракона»

В ночь на 17 ноября на мосту в Нарве, который является пограничным переходом между Эстонией и Россией, очевидцы заметили появление грузовика с пирамидальными глыбами. Так называемые «зубы дракона» обычно используются как часть фортификационных сооружений, чтобы помешать передвижению техники.

«Это что за прикол?» - спрашивает один из комментаторов. «"Зубы дракона", это уже серьезно», - говорит другой. «Эстония, понимаю, сделает также как Финляндия?» - переживает третий. «Что за цирк с конями?!» - эмоционирует еще один читатель.

Rus.Postimees обратился в Департамент полиции и порганохраны за комментариями. Там эти бетонные пирамиды называют «бетонными блоками». «Мы подготовили эти бетонные блоки на случай, если правительство Эстонии решит по примеру наших соседей ограничить въезд в страну из РФ, чтобы сдержать волну нелегальных мигрантов. Также, поскольку с 1 февраля мы ожидаем закрытие Ивангородского пограничного пункта на ремонт, эти бетонные блоки будут в период закрытия ограничивать передвижение автотранспорта на мосту», - пояснил Rus.Postimees руководитель Нарвского погранпункта Марек Лийва.

Ляэнеметс: российская погранохрана пропустила к эстонскому погранпункту мигрантов

По словам главы МВД Лаури Ляэнеметса, в четверг российские власти позволили попасть на эстонский погранпункт группе нелегальных мигрантов из Сомали, передвижению которых они должны были помешать.

По словам Ляэнеметса, заметно, что в последнее время возросла нагрузка на финские погранпункты - из России туда направляют беженцев без прав на въезд в Шенгенскую зону. «Это значит, что Россия на самом деле не должна пропускать лиц без виз, их следовало бы задерживать еще в России, но их свободно пропускают и они прибывают на финский пограничный пункт. Там они подают ходатайство о предоставлении международной защиты, которое по закону следует рассмотреть, и эти лица могут оставаться в желаемой стране», - сказал Ляэнеметс на пресс-конференции правительства в четверг.

По его словам, между 8.00 и 9.30 в четверг в Эстонию через Нарвский погранпункт пытались попасть восемь граждан Сомали без права на въезд. «Из-за отсутствия шенгенской визы или вида на жительство им на границе составили запрет на въезд в страну», - сказал Ляэнеметс, добавив, что в этот раз удалось вернуть их в Россию, поскольку они не стали ходатайствовать о международной защите.

В то же время, Эстонии поступила информация, что в районе российских погранпунктов видели больше подобных людей. «То есть, там что-то происходит. Департамент полиции и погранохраны эффективно занимается любыми, даже малейшими проявлениями миграционного давления, чтобы исключить эскалацию ситуации и усиление миграции через эстонскую границу», - сказал Ляэнеметс.