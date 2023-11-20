СМИ: Финляндия готовится закрыть все КПП на границе с Россией уже в среду

Источники издания Iltalehti в сфере иностранных дел и политики безопасности утверждают, что Финляндия готова немедленно закрыть восточную границу.

«По данным источников, правительство премьер-министра Петтери Орпо может принять в понедельник решение о закрытии пунктов пропуска на сухопутной границе с Россией с полуночи вторника», - сообщают журналисты утром в понедельник 20 ноября.

Издание уточняет, что пока нет подробностей о времени начала заседания членов правительства, где может быть обсужден этот вопрос.

Ранее глава МВД Финляндии заявила, что решение правительства с 18 ноября закрыть четыре КПП на границе с Ленобластью и Карелией в связи с миграционным давлением, которое идет с территории РФ, принесло лишь «частичный» результат. Новые меры по обеспечению безопасности на границе прорабатываются без лишней огласки, уточнила Мари Рантанен.

При этом очевидцы, с которыми поговорили журналисты Helsingin Sanomat, рассказывали о том, что в России в приграничной зоне около пока еще открытых КПП мигрантов подвозят военными автомобилями.

После закрытия финских КПП на границе с Ленобластью сообщалось о нелегальных попытках перехода границ недалеко от этих пунктов.