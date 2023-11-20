Закрытие границы с Россией принесло «частичный» результат, заявляет МВД Финляндии и готовит новые ограничения

Туомас Кеттунен, председатель городского совета Кухмо, городка недалеко от КПП Вартиус уверен, что и этот переход из России в Финляндию должен быть закрыт.

«Да, нас заставляет молчать и задумываться, что наша граница сейчас находится в такой ситуации и время от времени ее даже приходится закрывать. Мое личное твердое мнение заключается в том, что должна была быть причина – а если нет, то сейчас – чтобы закрыть и пограничный переход Вартиус», - цитирует Кеттунена HS.

Издание пообщалось с теми, кто прибывает в Финляндию из России через КПП Вартиус. Очевидцы рассказывают, что если раньше подъехать с российской стороны на велосипедах было невозможно, то сейчас российские пограничники не мешают тем, кто таким способом добирается до перехода в Финляндию. Велосипеды - один из основных способов добраться до границ, которые используют мигранты.

Одна из женщин на условиях анонимности рассказала журналистам, что после того, как она сфотографировала мигрантов в нескольких десятках километров от пограничного перехода, в салон ее автобуса зашли люди в камуфляже, которые потребовали удалить фото и видео. При этом пассажиры автобуса видели, как армейские машины подвозят мигрантов поближе к границе с Финляндией.

На этом фоне российские государственные СМИ сообщают со ссылкой на чиновников ближайшего к этому погранпереходу российского города Костомукша, что в настоящее время там разворачивают пункты временного проживания для мигрантов.

После закрытия финских КПП на границе с Ленобластью сообщалось о нелегальных попытках перехода границ недалеко от этих пунктов.