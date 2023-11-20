Министр внутренних дел Финляндии заявила, что закрытие сразу четырех погранпереходов на границе с Россией, привело к желанному результату лишь частично. Местные власти Финляндии просят закрыть и другие КПП.
Закрытие границы с Россией принесло «частичный» результат, заявляет МВД Финляндии и готовит новые ограничения
В ночь на 18 ноября Финляндия, как и обещала, закрыла четыре своих КПП на границе с Россией. Три на границе с Ленобластью (Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра) и один на границе с Карелией (Ниирала). Решение объяснялось противодействием направляемой российскими властями волне мигрантов из третьих стран, которые стремятся попасть в ЕС через Россию.
Вечером в воскресенье министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен, заявила, что закрытие четырех КПП принесло желанный результат лишь частично, сообщает Helsingin Sanomat.
«Но, как было замечено, активность [мигрантов] переместилась с закрытых пограничных станций на другие», - цитирует издание главу финского МВД.
Рантанен уточнила, что просители убежища устремились из России на те КПП, которые пока открыты. И там было замечено множество признаков того, что российские власти направляют иностранцев к финской границе.
«Как видно из видеороликов в СМИ, власти [РФ] активно направляют прибывших на границу», - сказала Рантанен.
Глава МВД анонсировала новые меры по повышению безопасности границ, которые пока обсуждаются без лишних деталей для прессы.
«Я пока не открываю их на данном этапе. Об этом будет объявлено после завершения рассмотрения. Мы быстро продвинем дело вперед», - цитирует Helsingin Sanomat слова Мари Рантанен.
В воскресенье сообщалось, что Вартиус, ближайший открытый к Петербургу и Хельсинки КПП на российско-финской границе, некоторое время не работал после того, как мигранты переместились к этой точке на границе двух стран.
Туомас Кеттунен, председатель городского совета Кухмо, городка недалеко от КПП Вартиус уверен, что и этот переход из России в Финляндию должен быть закрыт.
«Да, нас заставляет молчать и задумываться, что наша граница сейчас находится в такой ситуации и время от времени ее даже приходится закрывать. Мое личное твердое мнение заключается в том, что должна была быть причина – а если нет, то сейчас – чтобы закрыть и пограничный переход Вартиус», - цитирует Кеттунена HS.
Издание пообщалось с теми, кто прибывает в Финляндию из России через КПП Вартиус. Очевидцы рассказывают, что если раньше подъехать с российской стороны на велосипедах было невозможно, то сейчас российские пограничники не мешают тем, кто таким способом добирается до перехода в Финляндию. Велосипеды - один из основных способов добраться до границ, которые используют мигранты.
Одна из женщин на условиях анонимности рассказала журналистам, что после того, как она сфотографировала мигрантов в нескольких десятках километров от пограничного перехода, в салон ее автобуса зашли люди в камуфляже, которые потребовали удалить фото и видео. При этом пассажиры автобуса видели, как армейские машины подвозят мигрантов поближе к границе с Финляндией.
На этом фоне российские государственные СМИ сообщают со ссылкой на чиновников ближайшего к этому погранпереходу российского города Костомукша, что в настоящее время там разворачивают пункты временного проживания для мигрантов.
После закрытия финских КПП на границе с Ленобластью сообщалось о нелегальных попытках перехода границ недалеко от этих пунктов.
В четверг Rus.Postimees со ссылкой на МВД Эстонии сообщал, что в случае ухудшения ситуации с попытками мигрантов попасть в Эстонию из России, возможно «частичное или полное» закрытие КПП на эстонско-российской границе. После этого на мосту между Нарвой и Ивангородом появились бетонные пирамиды, которые используются для создания помех крупной технике.