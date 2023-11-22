До того, как Россия начала демонстрировать усилия по нормализации обстановки, финские СМИ сообщили о готовности правительства Финляндии закрыть вообще все КПП на финско-российской границе, а на пока еще действующий пограничный переход на границе с российской Карелией прибыл премьер Петтери Орпо, где снова заявил об управляемости миграционного давления на страну.

В понедельник пресс-секретарь Путина отрицал причастность российских властей к миграционному давлению на Финляндию. «В этом плане наши пограничники полностью соблюдают все свои служебные инструкции», - утверждал Песков.

«Любой, кто проходил границы в РФ, знает, что преодолеть границу России, а затем пройти в страну ЕС, не имея шенгенской визы, проблематично. Теперь же люди с непонятными документами спокойно доходят до Финляндии и просят убежище», - напоминал Rus.Postimees политолог Федор Крашенинников о невозможности присутствия посторонних в приграничной зоне на территории РФ.

Эксперт допускал, что нынешнее миграционное давление на Финляндию, это адресная история, которая может и не коснуться других стран ЕС, которые имеют сухопутные границы с Россией.

«Вступление Финляндии в НАТО было воспринято в российских официальных кругах как «удар в спину». За удар в спину нужно наказать», - дал Rus.Postimees свою оценку действиям Москвы профессор Университета Хельсинки Владимир Гельман.

Ранее представители российских логистических компаний РФ рассказывали Rus.Postimees, что Финляндия остается самым удобным способом для перевалки импорта по суше.