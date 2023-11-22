Захарова призвала Финляндию к переговорам по мигрантам из России

МИД России прервал молчание по миграционному давлению на Финляндию. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Путина призвала правительство Финляндии к переговорам.
Министерство иностранных дел РФ впервые с начала миграционного давления на Финляндию из России прокомментировало ситуацию, которая привела к закрытию половины КПП на финско-эстонской границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отрицая причастность Москвы к переброске граждан третьих стран к границам Финляндии, призвала Хельсинки к переговорам.
«Кто-то внутри Финляндии или извне Финляндии подбросил мысль, что Россия что-то такое предпринимает, что не является выгодным, нужным или полезным для Финляндии в районе границы. Как нужно было бы поступить? Нужно было бы дать указания своим пограничникам провести консультации с российскими пограничниками и выложить на стол все озабоченности или претензии финской стороны, по ним пройтись, выработать взаимоприемлемом решение либо получить разъяснение», - цитируют утром 22 ноября российские государственные СМИ комментарий Захаровой.
Официальный представитель российского МИД подчеркнула, что Россия готова к прямым переговорам по напряженности на российско-финской границе. «Вот так это должно быть. И мы готовы к такой работе», - уточнила Захарова.
Заявление прозвучало уже после того, как миграционный поток граждан африканских и азиатских стран из РФ в сторону Финляндии иссяк. Во вторник власти российской Карелии отрапортовали о задержании сразу 150 иностранцев за нарушение режима пребывания в России. Силовики задержали иностранцев прямо в пунктах обогрева. Сообщалось, что у многих иностранцев, которые стремились попасть в ЕС через Финляндию, просрочены документы на право пребывания в РФ, их ждет суд и депортация на родину.
До того, как Россия начала демонстрировать усилия по нормализации обстановки, финские СМИ сообщили о готовности правительства Финляндии закрыть вообще все КПП на финско-российской границе, а на пока еще действующий пограничный переход на границе с российской Карелией прибыл премьер Петтери Орпо, где снова заявил об управляемости миграционного давления на страну.
В понедельник пресс-секретарь Путина отрицал причастность российских властей к миграционному давлению на Финляндию. «В этом плане наши пограничники полностью соблюдают все свои служебные инструкции», - утверждал Песков.
При этом очевидцы рассказывали финской прессе, что в приграничной зоне на территории РФ мигрантов подвозят на военных автомобилях. 21 ноября стало известно, что Минюст Финляндии запретил полное перекрытие границ с РФ. До этого несколько тысяч жителей Финляндии подписали петицию с требованием к правительству отказаться от идеи закрытия погранпереходов.
«Любой, кто проходил границы в РФ, знает, что преодолеть границу России, а затем пройти в страну ЕС, не имея шенгенской визы, проблематично. Теперь же люди с непонятными документами спокойно доходят до Финляндии и просят убежище», - напоминал Rus.Postimees политолог Федор Крашенинников о невозможности присутствия посторонних в приграничной зоне на территории РФ.
Эксперт допускал, что нынешнее миграционное давление на Финляндию, это адресная история, которая может и не коснуться других стран ЕС, которые имеют сухопутные границы с Россией.
«Вступление Финляндии в НАТО было воспринято в российских официальных кругах как «удар в спину». За удар в спину нужно наказать», - дал Rus.Postimees свою оценку действиям Москвы профессор Университета Хельсинки Владимир Гельман.
Ранее представители российских логистических компаний РФ рассказывали Rus.Postimees, что Финляндия остается самым удобным способом для перевалки импорта по суше.
15 ноября Rus.Postimees со ссылкой на МВД Эстонии сообщал, что в случае ухудшения ситуации с попытками мигрантов попасть из России в Эстонию, возможно «частичное или полное» закрытие КПП на эстонско-российской границе. После этого на мосту между Нарвой и Ивангородом появились бетонные пирамиды, которые используются для создания помех крупной технике.