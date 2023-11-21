Финляндия строит заграждения у пограпереходов с Россией

”VEN viranomaiset ovat toimineet poikkeuksellisesti,he päästävät ihmisiä FI rajoille joilla ei ole vaadittavia matkustusasiakirjoja.Meillä on myöskin paljon viitteitä siitä,että tämä toiminta on järjestettyä ja avustettua.Tätä emme hyväksy ja tarvittaessa teemme lisää toimia.”2/3 pic.twitter.com/QCJzeJQleh — Rajavartiolaitos (@rajavartijat) November 20, 2023

Премьер Финляндии снова заявил об управляемости миграционного давления.

«Власти РФ пропускают на границы людей, у которых нет необходимых проездных документов. У нас также есть много свидетельств того, что эта деятельность организована и ей оказывается помощь. Мы этого не приемлем и при необходимости будем действовать дальше», - сказал Орпо, стоя около границы с РФ.



20 ноября Кремль заявил, что российские пограничники не нарушают законов, работая с потенциальными просителями убежища в ЕС.

В свою очередь глава Пограничной службы Паси Костамоваара подтвердил, что «ситуация под контролем». «Мы готовы к изменению ситуации и планируем несколько вариантов работы», - сказал руководитель финских пограничников.

В четверг Rus.Postimees со ссылкой на МВД Эстонии сообщал, что в случае ухудшения ситуации с попытками мигрантов попасть в Эстонию из России, возможно «частичное или полное» закрытие КПП на эстонско-российской границе. После этого на мосту между Нарвой и Ивангородом появились бетонные пирамиды, которые используются для создания помех крупной технике.