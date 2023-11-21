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Финляндия строит заграждения у пограпереходов с Россией

rus.postimees.ee
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Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо (справа) и начальник Пограничной службы Пасси Костамоваара (слева) на пограничном пункте пропуска Варитиус, 20 ноября 2023 года.
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо (справа) и начальник Пограничной службы Пасси Костамоваара (слева) на пограничном пункте пропуска Варитиус, 20 ноября 2023 года. Фото: AP Photo / Scanpix

Пограничная служба Финляндии строит «временные» заграждения около КПП на границе с Россией. На границу приехал премьер-министр Петтери Орпо.

Пограничная служба Финляндии укрепляет территории около пока еще открытых погранпереходов на границе с Россией. Пограничная служба Лапландии, которая является самым северным подразделением Пограничной службы Финляндии, сообщила о строительстве заграждений на границе с Мурманской областью России.

«В Саллу (финский погранпереход в Мурманскую область РФ - прим.ред.) прибыла официальная служба поддержки Сил обороны. Мы начинаем совместно строить временные заграждения за пределами пункта пересечения границы на местности», - сказано в сообщении ведомства в соцсети X.

Накануне лапландские пограничники сообщали о прибытии на КПП Салла нескольких десятков выходцев из Сирии, Афганистана и Ирака.

В понедельник 20 ноября финские СМИ сообщили, что правительство страны после того, как закрытие 18 ноября четырех погранпереходов на границе Финляндии с Ленобластью и Карелией дало лишь «частичный» результат, обсуждает закрытие вообще всех КПП. Впрочем, официально об этом не объявлено.

В то же время премьер-министр Петтери Орпо прибыл к пограничному переходу Вартиус на границе с российской Карелией, чтобы заявить о готовности страны к различным вариантам развития ситуации.

«Наша задача - сделать так, чтобы Пограничная служба и другие органы власти имели в своем распоряжении все инструменты для успокоения ситуации и защиты границ Финляндии и пограничной безопасности», - цитирует слова премьера X-аккаунт пограничной службы.

Премьер Финляндии снова заявил об управляемости миграционного давления.

«Власти РФ пропускают на границы людей, у которых нет необходимых проездных документов. У нас также есть много свидетельств того, что эта деятельность организована и ей оказывается помощь. Мы этого не приемлем и при необходимости будем действовать дальше», - сказал Орпо, стоя около границы с РФ.

20 ноября Кремль заявил, что российские пограничники не нарушают законов, работая с потенциальными просителями убежища в ЕС.

В свою очередь глава Пограничной службы Паси Костамоваара подтвердил, что «ситуация под контролем». «Мы готовы к изменению ситуации и планируем несколько вариантов работы», - сказал руководитель финских пограничников.

В четверг Rus.Postimees со ссылкой на МВД Эстонии сообщал, что в случае ухудшения ситуации с попытками мигрантов попасть в Эстонию из России, возможно «частичное или полное» закрытие КПП на эстонско-российской границе. После этого на мосту между Нарвой и Ивангородом появились бетонные пирамиды, которые используются для создания помех крупной технике.

Как в цифрах нелегальная миграция из России выглядит в Эстонии, и каковы риски миграционного давления на эстонско-российской границе, читайте в нашем обзоре «Россия атакует Эстонию с помощью мигрантов? Цифры и оценки на фоне закрывающейся границы Финляндии и РФ».

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