Финляндия строит заграждения у пограпереходов с Россией

Пограничная служба Финляндии строит «временные» заграждения около КПП на границе с Россией. На границу приехал премьер-министр Петтери Орпо.
Пограничная служба Финляндии укрепляет территории около пока еще открытых погранпереходов на границе с Россией. Пограничная служба Лапландии, которая является самым северным подразделением Пограничной службы Финляндии, сообщила о строительстве заграждений на границе с Мурманской областью России.
«В Саллу (финский погранпереход в Мурманскую область РФ - прим.ред.) прибыла официальная служба поддержки Сил обороны. Мы начинаем совместно строить временные заграждения за пределами пункта пересечения границы на местности», - сказано в сообщении ведомства в соцсети X.
Puolustusvoimien virka-apuosasto saapui Sallaan. Alamme rakentaa yhteistyössä tilapäisiä esteitä rajanylityspaikan ulkopuolelle maastoon.#itäraja #rajaturvallisuus #SallanRaja pic.twitter.com/cGNZbdMIDr— Lapin rajavartiosto (@lapinraja) November 20, 2023
Накануне лапландские пограничники сообщали о прибытии на КПП Салла нескольких десятков выходцев из Сирии, Афганистана и Ирака.
В понедельник 20 ноября финские СМИ сообщили, что правительство страны после того, как закрытие 18 ноября четырех погранпереходов на границе Финляндии с Ленобластью и Карелией дало лишь «частичный» результат, обсуждает закрытие вообще всех КПП. Впрочем, официально об этом не объявлено.
В то же время премьер-министр Петтери Орпо прибыл к пограничному переходу Вартиус на границе с российской Карелией, чтобы заявить о готовности страны к различным вариантам развития ситуации.
«Наша задача - сделать так, чтобы Пограничная служба и другие органы власти имели в своем распоряжении все инструменты для успокоения ситуации и защиты границ Финляндии и пограничной безопасности», - цитирует слова премьера X-аккаунт пограничной службы.
”VEN viranomaiset ovat toimineet poikkeuksellisesti,he päästävät ihmisiä FI rajoille joilla ei ole vaadittavia matkustusasiakirjoja.Meillä on myöskin paljon viitteitä siitä,että tämä toiminta on järjestettyä ja avustettua.Tätä emme hyväksy ja tarvittaessa teemme lisää toimia.”2/3 pic.twitter.com/QCJzeJQleh— Rajavartiolaitos (@rajavartijat) November 20, 2023
Премьер Финляндии снова заявил об управляемости миграционного давления.
«Власти РФ пропускают на границы людей, у которых нет необходимых проездных документов. У нас также есть много свидетельств того, что эта деятельность организована и ей оказывается помощь. Мы этого не приемлем и при необходимости будем действовать дальше», - сказал Орпо, стоя около границы с РФ.
20 ноября Кремль заявил, что российские пограничники не нарушают законов, работая с потенциальными просителями убежища в ЕС.
В свою очередь глава Пограничной службы Паси Костамоваара подтвердил, что «ситуация под контролем». «Мы готовы к изменению ситуации и планируем несколько вариантов работы», - сказал руководитель финских пограничников.
В четверг Rus.Postimees со ссылкой на МВД Эстонии сообщал, что в случае ухудшения ситуации с попытками мигрантов попасть в Эстонию из России, возможно «частичное или полное» закрытие КПП на эстонско-российской границе. После этого на мосту между Нарвой и Ивангородом появились бетонные пирамиды, которые используются для создания помех крупной технике.
Как в цифрах нелегальная миграция из России выглядит в Эстонии, и каковы риски миграционного давления на эстонско-российской границе, читайте в нашем обзоре «Россия атакует Эстонию с помощью мигрантов? Цифры и оценки на фоне закрывающейся границы Финляндии и РФ».