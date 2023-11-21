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Россия атакует Эстонию с помощью мигрантов?

Цифры и оценки на фоне закрывающейся границы Финляндии и РФ
Иван Скрябин
, журналист
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Флаги Эстонии и России на границе между Нарвой и Ивангородом, ноябрь 2023 года.
Флаги Эстонии и России на границе между Нарвой и Ивангородом, ноябрь 2023 года. Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Сколько нелегалов приходит из России в Эстонию сейчас, а сколько было раньше. Куда сомалийцы, сирийцы и другие иностранцы пойдут, если Финляндия закроется полностью. Но главное – в чем смысл того, что Москва пытается делать с ЕС через иноземцев, которые не нужны ни собственным странам, ни РФ. Rus.Postimees узнал ответы.

После того как российские пограничники в Ивангороде на фоне новостей о растущем из России в Финляндию потоке мигрантов стали изображать некие «учения», Rus.Postimees решил узнать, сколько нелегалов пересекают восточную границу Эстонии сегодня, а сколько таких было в прошлом.

Тяжело в учении – легко в бою?

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