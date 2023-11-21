Россия атакует Эстонию с помощью мигрантов?

Сколько нелегалов приходит из России в Эстонию сейчас, а сколько было раньше. Куда сомалийцы, сирийцы и другие иностранцы пойдут, если Финляндия закроется полностью. Но главное – в чем смысл того, что Москва пытается делать с ЕС через иноземцев, которые не нужны ни собственным странам, ни РФ. Rus.Postimees узнал ответы.