Опрос у моста в Россию ⟩ Как на закрытие моста в Ивангород смотрят те, кто по нему ездит

Премьер Эстонии считает решение премьера России закрыть мост через Нарову «замечательным». Rus.Postimees отправился в Нарву и узнал, как на это смотрят те, кто пока еще может ездить в Ивангород на своих автомобилях. Заодно мы узнали, как люди готовятся к 1 февраля 2024 года, когда переправа останется доступной только пешеходам.
Все автомобили, которые стояли в ожидании открытых пограничных ворот и зеленого светофора на улице Мальми в Нарве, оказались с эстонскими номерами. За пару часов работы мимо нарвской мэрии проехал только один автобус Lux Express, но пообщаться с пассажирами нам не удалось, т.к. двери автобуса не открывались перед воротами, а в очереди с легковыми машинами автобусы не стоят.
О закрытии для автомобилей погранперехода Ивангород премьер России Михаил Мишустин сообщил 3 ноября. После этого Rus.Postimees узнал, что перевозчики пассажиров на автобусах, которые обслуживают маршрут Таллинн-Петербург, готовятся к повышению цен и сокращению числа рейсов. Руководитель бюро погранохраны Вейко Коммусаар, в свою очередь, сообщил нам, что сокращений среди его сотрудников из-за остановки транзита автотранспорта между Нарвой и Ивангородом не предполагается.
Пенсионер Сергей Ежиков, «житель Эстонии», который сначала отказался говорить с Postimees, но мы были вежливы, и автомобилист зашел в кадр
- Как вы воспринимаете заявление Каи Каллас, что закрытие моста - это «замечательно»?
- Во-первых, это инициатива не Каи. Она может реагировать по-разному. Ее реакция ничего не значит. Решение принимает не она, действует не она. Как она реагирует – это ее дело. По поводу перекрытия. Думаю, что это зеркальный ответ на то, что Эстония запретила въезд российским машинам. России просто не интересно стало. Я так думаю.
«Для меня вопрос в том, почему эти нарвитяне должны ехать туда, в Россию. Я думаю, это замечательно, что Россия закрывает его (погранпункт - прим.ред.). В Россию действительно не обязательно ехать», - сказала Каллас, выступая в Рийгикогу 8 ноября.
- Как это закрытие скажется на вас и тех, кого вы знаете? Это станет проблемой?
- А, вы ищете проблему. Ясно.
- Хочется лишь понять, как вы будете справляться после 1 февраля.
- Думаю, что до этого не дойдет. Я думаю, что мост не закроют (улыбается).
- Это игра такая?
- Не думаю, что это игра. Но это действия одной стороны, на которые должна ответить другая. А другая сторона еще не ответила. Она подумала, что-то сказала, но еще не ответила. Будет ли эстонская сторона встречаться с российской? Каким-то образом договариваться? А может быть, это общение пойдет через Европу? Так что пока все вилами по воде писано.
- То есть история «замечательная»?
- Кае осталось совсем немного. Мне кажется, что эстонские партии примут какое-то решение, которое будет как можно меньше ущерба приносить Эстонской республике.
Игорь, гражданин России, который живет и работает в Эстонии (говорить на камеру отказался)
- На мне закрытие моста не скажется, потому что у меня на том берегу стоит вторая машина. Я буду пешком переходить границу и садиться в другую машину. Я - гражданин России. У меня вид на жительство в Эстонии. Зачем они закрывают мост? Наверное - политика. Все не для людей. Но я видел проект ремонта. Думаю, что ремонт на самом деле будет. Проект красивый. Давно пора делать. Вы там были? Там все печально. Ремонт давно нужен был.
Что же касается слов Каллас, то я не понимаю ее. Чего радоваться-то? У нас же много фирм занимаются грузоперевозками. Там работает много людей. Их сольют. Да, можно в объезд, но это очень дорого. Возят многие жители Нарвы, Силламяэ. Они живут здесь. Им удобно было, а теперь будут ночевать в машинах. Плюс лишние расходы. Объезд через Псков - не вариант. В два раза дальше ехать.
Станислав, который представился Безработным, сказав, что это не фамилия, но жизненное кредо, пояснил нам, что слова премьера его не задевают никак
- Это личное мнение Каи Каллас. Пусть думает, как думает, мне-то чего? Я в Россию тоже часто не езжу. Я лучше пешком перейду, если надо будет срочно. Если что, всегда можно через финку поехать. Там вообще нормальные дороги. С Хельсинки до границы двухполосные. Летишь себе, отдыхаешь за рулем, быстро доезжаешь.
- Если не секрет, какие дела в России?
- С родственниками встречаюсь.
Судовой механик Алексей, житель Таллинна, гражданин Эстонии, который работает в Латвии. Ехал в РФ к родственникам (говорить на камеру отказался)
- С моей стороны помехи тут не будет вообще никакой. Путей попасть в Россию много. Через Финляндию, через Латвию. Хоть самолетом (авиационное сообщение между странами ЕС и РФ прервано в 2022 году, прилететь в РФ из ЕС можно только транзитом через третьи страны - прим.ред.). А что касается высказывания премьер-министра… Человек живет в своем мире. Пускай дальше там живет.
Проблемы будут дальше только с планированием маршрута, станет дороже. Может быть, буду ездить через Финляндию. Там места красивые. Могу напомнить изречение небезызвестного человека Владимира Путина: законы придумывают максимум десять человек, а как их обойти - сотни. Закроют и закроют. Может быть, потом лучше станет, расширят, переделают, чтобы хотя бы туалет там появился. Речь о ремонте моста шла еще, когда я учился. Никак договориться не могут.
Граждане Эстонии шахтер Александр и его супруга Татьяна готовы ходить пешком и не верят в полное закрытие границ
Александр: Радости, конечно, никакой. Но и проблем никаких нет. Если им надо, пускай закрывают. Нужен ремонт, отношусь к этому спокойно.
Татьяна: У меня сестра в России живет. Я - гражданка Эстонии. Естественно, для меня удобно было бы передвигаться на машине. Но так как у России какие-то проблемы там, то будем передвигаться пешком. Для меня это значимо, потому что мне удобно на машине. Погоды разные, и быстрее, и удобнее. К сестре я еду не одним днем, на несколько дней, везу вещи. Конечно, удобнее на машине.
- Радости, как у Каллас, у вас нет?
Татьяна: Нет. Мне было удобно.
- Как вы думаете, может дойти до того, что вообще закроют границу?
Татьяна: Мы живем в таком мире, где никто не должен так решать. У всех есть родственники. Это очень важно. Чтобы вот так конкретно раз, и все, - это неправильно.
Александр: Я думаю, что до этого не дойдет. Все будет нормально.
Татьяна: Даже не в том дело, что это Россия. По всему миру у всех родственники. Если мы так будем ставить рамки, ничего хорошего не выйдет в моем понятии.
Серопаспортник Константин (говорить на камеру отказался)
- Я боюсь, что Каллас просто недалекий человек, который не работает в интересах Эстонии, улучшения благосостояния жителей своей страны. Она работает на свою семью. Это клан, назначенный представителями США. Они работают на свой карман. А это им все до лампочки. Вообще, это ограничение - нарушение конституционных прав. Нам ограничивают право свободного перемещения. Нам не разрешают ездить туда, куда мы хотим. Живой пример - Айво Петерсон, который заехал на территорию Донбасса. У него есть право перемещаться свободно? А его теперь за это судят. Люди имеют право путешествовать по всему миру. Вот мы едем в театр на балет. Мы посещаем такие мероприятия и в Эстонии, и в России.
На мне это все не скажется. Можем и через Лухамаа поехать. Не проблема. Можем через Финляндию. Два часа парома. Чуть дороже. Зато нет платного выезда из страны. Эстония, наверное, одна такая страна, из которой выезд платный. Я такого нигде не видел (В Псковской области все подъезды к границе считаются платными дорогами, поэтому перед выездом к границе стоит специальное КПП, где взимается плата за проезд по этим платным дорогам, которые невозможно объехать по бесплатным маршрутам - прим.ред.). С 1 февраля люди не перестанут ездить на автобусах. Будут переходить пешком, пересаживаться. А дальше будут зарабатывать российские транспортные компании. Потери дохода эстонскими фирмами. Не знаю, сколько нужно еще обанкротить предприятий, чтобы Каллас ушла в отставку. Сколько еще нужно банкротств?
Житель Нарвы, гражданин Эстонии пенсионер Леонид, который с 1965 года работал на Эстонской ГРЭС
- Я считаю, что это глупость какая-то… Теряем связи. Мало того, что мы и так мало общаемся, и это хотят нам перекрыть… Не знаю… Не правильно это, делать людям неудобства. Если ехать через Псков, надо крюк давать в 600 километров. Одного топлива сколько уйдет, а времени, а нервов. Люди сейчас в основном ездят друг к другу пожилые, навещают. Я сейчас еду к сестре в Кингисепп. Ей уже 72 года. Два месяца не встречались, болел я. Я хочу повидать родную сестру, племянницу.
То, что закроют мост, это совсем для нарвитян… Да и не только для нарвитян. Едут и с Таллинна, и другие проезжают. Много машин. Очереди. Это такие неудобства, что уже издевательство. Если кто-то на кого-то напал, надо перекрыть границу. Это вариант. Но когда вот так вот... Затевают ремонт? Можно же было по частям. Если крымский мост строили год-полтора, то этот то кусок в 300 метров они будут два года ремонтировать?
- Кая Каллас считает, что это замечательное решение. Можете поспорить?
- Я не согласен с этим. Что Эстония от этого поимеет? Вопрос.
- Она считает, что не нужно вообще ездить в Россию.
- Это глупо совсем. Там половина родственников живет. Нужно все равно как-то общаться. Будем ездить через Псков, если перекроют и пешеходный переход.
Дальнобойщик Сергей, гражданин России с постоянным видом на жительство (говорить на камеру отказался)
- Согласиться с премьер-министром не могу, потому что перекрытие границ – это неправильно. Я все понимаю: политика, войны. Но все равно это неправильно. На мне это скажется. Я раз в месяц езжу в Россию заправляться на своей легковой машине. И езжу потом месяц на российском топливе. Мне как раз на месяц хватает полного бака. Я живу в Нарве. Тут расстояния маленькие. Я сам - дальнобойщик, но работаю в Европе. Конечно, знаю всех местных.
Для тех, кто в Нарве работает - дорога в Россию была идеальным местом работы. Они ездили по трассе мимо своего дома. Сейчас им границу закроют, будут ездить через Койдула. Не через дом. Половина уволится, точно вам говорю. У нас тут большая контора есть. У них около 70-ти фур, из них в Россию ходит машин 30. Ходят и напрямую в Ивангород, и через Финляндию. Но обратно все едут напрямую через этот мост (ранее в PPA нам предоставили данные, которые показывают, что грузовые автомобили заметно чащи приезжают из Ивангорода в Нарву, чем выезжают в обратном направлении - прим.ред.). Соответственно, лишившись возможности заезжать домой, люди начнут искать другую работу. Если прошлый год как-то тянули еще дальнобои и их маленькие конторы, то сейчас уже начали падать. Не могут работать с такими ценами на топливо.
Пенсионерка Людмила из Кохтла-Ярве, гражданка России
- Я гражданка России, хоть и родилась здесь. Гражданство Эстонии мне не дали. Серый паспорт не стала брать. Мне нужно было к сестре за границу ездить, а серый паспорт тогда не позволял этого.
- Каллас говорит, что решение закрыть движение для автомобилей - замечательное.
- Я не соглашусь, конечно. Здесь в Эстонии очень много людей живет, у кого есть родственники в России. А закрывается с российской стороны?
- Да. Говорят, что на ремонт.
- Ремонт так ремонт. Уже ведь было закрыто, когда делали ремонт.
В этот момент машину Людмилы, которая стоит в очереди, объезжает следующий автомобиль, а ждать в очереди долго.
- Будет ли закрытие моста проблемой для вас?
- Проблемой, конечно, будет. У нас там и родственники как бы живут. Удалимся друг от друга. Что будем делать? Ждать, когда откроется граница.
- Ездить-то как будете?
- Пешком можно? Придется пешком идти туда, садиться на автобусы там, ехать к родственникам.
Водитель автомобиля, который обогнал машину пенсионерки Людмилы, говорить с нами отказался, но отправил общаться свою дочь, гражданку Эстонии спортсменку Марго
- Станет ли для вас проблемой закрытие моста с 1 февраля 2024 года?
- Да. Потому что мы с родителями собираемся переезжать в Россию. А отсюда мы уже не сможем ехать. Надо будет через Финляндию. Будет долго и неудобно. Очень большие проблемы для нас будут.
- Премьер Каллас сказала, что закрытие проезда по мосту – «замечательное» решение. Вы можете согласиться или поспорить?
- Я бы с ней поспорила (улыбается). Я с этим вообще не согласна.
- Но объезжать будете?
- Скорее всего, не будем ездить вообще. Слишком долго и затратно.
- Так вы же сначала сказали, что планируете переезжать в Россию. Что там делать?
- Я занимаюсь спортом. Гандболом. В Эстонии не очень хороший спорт. А я очень хочу заниматься спортом в России. В России он очень развитый. Тем более, родители давно мечтали переехать в Россию.
- Политическая ситуация, отношение мира к России вас не смущает? Какая карьера вас ждет, если невозможно участвовать в соревнованиях?
- Мы нашли хороший клуб. Там все есть пока. Будем смотреть.
После интервью дочери на уточнение о том, грустно ли ехать в Россию, папа Марго сказал, что грустно ехать из России в Эстонию. На уточняющий вопрос, почему грустно ехать не на восток, а на запад, мужчина был краток: «Да там суши по 5 евро за 48 штук» (беглый анализ Rus.Postimees показал, что на самом деле цена в РФ втрое выше названной суммы, но это всеравно втрое дешевле, чем в Эстонии - прим.ред.).
О том, к чему готовится компания «Транссервис», через которую должны проезжать все легковые автомобили, нам прямо в так называемом «отстойнике» для ожидающих вызова на границу рассказал член правления этого муниципального предприятия Роман Ипполитов
- Сразу скажу, что на сегодняшний день мы не располагаем точной и официальной информацией о закрытии нарвского пограничного пункта для проезда грузового транспорта. Такой информации, к сожалению, нет. Да, разговоры шли давно об этом. Пресса писала не раз. Новость не является для нас неожиданной. Предприятие работает в штатном режиме. Сейчас прорабатываются различные варианты.
- Как можно оценить количество техники, которая проходит через вас сейчас?
- На данный момент у нас проходит порядка 150-200 легковых машин в сутки. Тенденция такова, что это количество не увеличивается и не падает.
Больше цифр в нашем материале о последствиях закрытия моста - Каллас рада закрытию моста в Ивангород, погранохрана думает, чем занять сотрудников, а в плюсе Финляндия
- Что будете делать после 1 февраля, если действительно проезд закроют?
- Пока нет более точной и конкретной информации. Но уже сейчас, несмотря на отсутствие информации, ведутся определенные переговоры. Есть работа по дальнейшему выходу из сложившейся ситуации. Самое главное - сохранить предприятие в таком виде в каком оно имеется. Конечно же, это явление временного характера. Самое главное, чтобы «Транссервис» функционировал дальше.