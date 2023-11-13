Опрос у моста в Россию ⟩ Как на закрытие моста в Ивангород смотрят те, кто по нему ездит

Что же касается слов Каллас, то я не понимаю ее. Чего радоваться-то? У нас же много фирм занимаются грузоперевозками. Там работает много людей. Их сольют. Да, можно в объезд, но это очень дорого. Возят многие жители Нарвы, Силламяэ. Они живут здесь. Им удобно было, а теперь будут ночевать в машинах. Плюс лишние расходы. Объезд через Псков - не вариант. В два раза дальше ехать.

Станислав, который представился Безработным, сказав, что это не фамилия, но жизненное кредо, пояснил нам, что слова премьера его не задевают никак

Станислав, который представился Безработным, сказав, что это не фамилия, но жизненное кредо, пояснил нам, что слова премьера его не задевают никак. Фото: Иван Скрябин / Rus.Postimees

- Это личное мнение Каи Каллас. Пусть думает, как думает, мне-то чего? Я в Россию тоже часто не езжу. Я лучше пешком перейду, если надо будет срочно. Если что, всегда можно через финку поехать. Там вообще нормальные дороги. С Хельсинки до границы двухполосные. Летишь себе, отдыхаешь за рулем, быстро доезжаешь.

- Если не секрет, какие дела в России?

- С родственниками встречаюсь.

Судовой механик Алексей, житель Таллинна, гражданин Эстонии, который работает в Латвии. Ехал в РФ к родственникам (говорить на камеру отказался)