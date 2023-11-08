ФСБ усиливает работу на границе с Эстонией

Управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в среду 8 ноября распространило официальное сообщение для жителей населенных пунктов, которые находятся в непосредственной близости от российско-эстонской и российско-финской границ. Внеплановые проверки документов обещают и россиянам, и иностранцам.

«Комплекс мероприятий будет заключаться в усилении контроля за состоянием пограничного режима. Просим жителей приграничных населенных пунктов Ленинградской области при выходе из дома иметь при себе документы, удостоверяющие личность, во избежание возможных недоразумений. Обращаем внимание гостей приграничья, туристов и иностранных граждан на возможные ограничения, которые могут возникнуть в ходе осуществления режимных мероприятий», - цитируют российские государственные СМИ предупреждение ФСБ.

Проверять жителей приграничных районов будут в целях «профилактики правонарушений в пограничной сфере». К проверкам, помимо сотрудников пограничной службы, которая подчинена ФСБ, привлекут полицию, Росгвардию и сотрудников органов местного самоуправления.

О том, что российским силовикам не хватает рук для пограничного контроля бывший директор ФСБ Николай Патрушев заявлял еще в 2022 году, когда анонсировал идею привлекать к охране границ «добровольцев». В июле 2023 года губернатор Псковской области сообщил, что ловить диверсантов на границу с Эстонией отправят подростков. Тогда же власти Ленобласти начали выделять деньги добровольцам на патрулирование границ.