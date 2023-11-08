ФСБ через Псков начинает работать с представителями сету и другими приграничными жителями Эстонии?

Российская пропаганда сообщает о создании специальной «лаборатории», которая будет вести «политическую работу» с жителями соседних стран, включая Эстонию, «в условиях изменяющейся геополитической обстановки в мире».
Псковский университет, более известный в народе как «педуха», поскольку десятилетиями с момента своего создания в СССР в основном выпускал школьных учителей, открыл «лабораторию по изучению конфессиональных и этнических особенностей стран ближнего зарубежья». Сообщение об этом государственные СМИ РФ опубликовали в годовщину большевистской революции во вторник 7 ноября.
Лаборатория создана совместно с институтом МИД РФ - МГИМО, который традиционно продолжает готовить кремлевских дипломатов.
Сообщается, что новая структура будет изучать «феномен трансграничности на постсоветском пространстве».
«В число задач лаборатории входит анализ региональной динамики этнического, конфессионального, социокультурного и политического пространства России и стран ближнего зарубежья в условиях изменяющейся геополитической обстановки в мире», - сообщили российским СМИ в Псковском университете.
Уточняется, что сотрудники лаборатории уже приступили к полевым исследованиям так называемых «этноконтактных зон», которые представляют собой «территории совместного проживания разных народов», где «происходит межэтническое взаимодействие и осуществляются контакты между представителями разных народов».
Из конкретных мест и этносов, которыми уже занялись псковско-московские «лаборанты», в сообщении названы только территории около восточной границы Эстонии в волости Сетумаа.
«К таковым относится, например, русско-сето-эстонская этноконтактная зона, определяющая специфику российско-эстонского пограничья. Сето - это финно-угорский народ, родственный по языку эстонцам, но, в отличие от последних, принявший православную религию», - пишут российские СМИ.
Утверждается, что «до начала ХХ века развитие этого народа происходило на территории Псковской губернии».
«Однако в последующем ареал расселения сето был разделен между Эстонией и Россией, что превратило их в трансграничный народ», - сказано в сообщении.
При этом российские СМИ признают, что большинство представителей сету покинули территорию России.
«Сейчас в Печорском районе Псковской области их насчитывается около 200 человек», - пишет российская пропаганда.
Тем не менее, для работы с этими людьми «внедряются новейшие методики пространственного анализа», в том числе «цифровое картографирование».
«Идея создания лаборатории получила поддержку в ходе встречи исследователей с руководством нредставительства МИД России в Пскове», - сказано на сайте МГИМО, где также отмечается, что сотрудники лаборатории будут изучать «этноконтактные зоны на постсоветском пространстве», в том числе их «конфликтогенность».
Эта новость пришла через несколько дней после того, как в РФ был упрощен порядок получения гражданства для жителей соседних стран, что вынудило главу МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса выступить со специальным предупреждением к жителям республики, кто решит получить российский паспорт. «Мы работаем над тем, чтобы, если кто-то примет это гражданство, то его вид на жительство в Эстонии будет аннулирован. Эстония не допустит, чтобы в стране появлялось больше граждан России. Трудно поверить, что человек, который получит гражданство РФ, будет лояльно относиться к Эстонии. Я работаю над тем, чтобы таких людей также депортировали из Эстонии», - заявил глава эстонского МВД 5 ноября.
Rus.Postimees попытался понять, чем на самом деле будет заниматься с представителями народа сету лаборатория при Псковском университете. Мы нашли имена тех, кто ей руководит. Лабораторию возглавил Игорь Окунев, директор Центра пространственного анализа международных отношений Института международных исследований, который назван на сайте псковского вуза - «ведущим научно-исследовательским подразделением МГИМО МИД России».
Научным руководителем лаборатории стал известный псковский профессор, сотрудник кафедры географии ПсковГУ Андрей Манаков.
«Андрей Манаков - основатель исследований по политической географии Псковской области. Был приличным человеком в 90-е, но мы давно не виделись», - сказал на условиях анонимности наш источник в Пскове.
О персоне главы лаборатории наши псковские собеседники пока ничего не знают.
«Этого не знаю, но МГИМО - это рассадник ФСБ», - заметил один из наших источников в этом соседнем с Эстонией российском городе.
Согласно официальной биографии Окуневу всего 37 лет, он родом из Петербурга и написал учебник по политической географии, а также «более ста публикаций по вопросам политической и электоральной географии, критической геополитики, пространственного анализа в международных отношениях, столицеведения и российского федерализма». Глава новой лаборатории - лауреат конкурсов структур, которые работают при МИД РФ и МГИМО. Он является и членом Русского географического общества, которое при Путине стало одним из активных акторов пропагандистской работы в РФ.
На сайте МГИМО уточняется, что Окунев ранее отвечал за руководство грантом «Трансформации электорального поведения в регионах зарубежных стран, пограничных с Российской Федерацией».
Кроме того, глава структуры, которая обещает активную работу с представителями народа сету, является преподавателем предмета «введение в зарубежное регионоведение».
Еще один наш собеседник в среде представителей высшей школы Пскова допускает, что новая структура, которая заявляет о планах разработки представителей народа сету, это всего лишь очередная «синекура», цель которой осваивать бюджетные средства на востребованных Кремлем и российской пропагандой темах связанных с советским прошлым.
Источник отметил, что до смены руководства Псковского университета, который был создан при Путине путем объединения Педагогического института с псковским филиалом Петербургского политеха, местных студентов в основном учили псковские профессора и доценты. Но в последние годы в Псков все чаще назначают молодых представителей из столичных ВУЗов, «которые не очень понимают, куда и зачем они едут, если не считать их зарплаты, которые выше, чем у многих местных».
Стоит напомнить, что до недавнего времени на землях сету несколько лет жил и руководил объектами РПЦ приближенный к Путину священник Тихон Шевкунов. В 2022 году жителей Эстонии, быть ближе к России, агитировал псковский губернатор Михаил Ведерников, который обещал отправлять бесплатные автобусы к границе для тех, кто решит переехать в РФ. В конце сентября Ведерников посетовал, что Псковская область, после начала Россией полномасштабной войны в Украине, перестала получать деньги из Эстонии на совместные проекты.