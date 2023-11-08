«Однако в последующем ареал расселения сето был разделен между Эстонией и Россией, что превратило их в трансграничный народ», - сказано в сообщении.

При этом российские СМИ признают, что большинство представителей сету покинули территорию России.

«Сейчас в Печорском районе Псковской области их насчитывается около 200 человек», - пишет российская пропаганда.

Тем не менее, для работы с этими людьми «внедряются новейшие методики пространственного анализа», в том числе «цифровое картографирование».

«Идея создания лаборатории получила поддержку в ходе встречи исследователей с руководством нредставительства МИД России в Пскове», - сказано на сайте МГИМО, где также отмечается, что сотрудники лаборатории будут изучать «этноконтактные зоны на постсоветском пространстве», в том числе их «конфликтогенность».

Эта новость пришла через несколько дней после того, как в РФ был упрощен порядок получения гражданства для жителей соседних стран, что вынудило главу МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса выступить со специальным предупреждением к жителям республики, кто решит получить российский паспорт. «Мы работаем над тем, чтобы, если кто-то примет это гражданство, то его вид на жительство в Эстонии будет аннулирован. Эстония не допустит, чтобы в стране появлялось больше граждан России. Трудно поверить, что человек, который получит гражданство РФ, будет лояльно относиться к Эстонии. Я работаю над тем, чтобы таких людей также депортировали из Эстонии», - заявил глава эстонского МВД 5 ноября.