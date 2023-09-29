На отсутствие денег из Эстонии пожаловался губернатор Псковской области

Михаил Ведерников в 2022 году обещал отправлять к российско-эстонской границе бесплатные автобусы для тех жителей Эстонии, кто решит переехать жить в Псковскую область. В начале нулевых этот чиновник, когда он еще был депутатом в городе Выборг, обвинялся в похищении человека, у которого он вымогал деньги и транспортные средства. Летом 2023 года Ведерников сообщил о создании добровольной дружины для борьбы с диверсантами на границах со странами ЕС, куда принимают даже 14-летних детей. Мы рассказывали, кто курирует эту работу в администрации Ведерникова.

Что касается выпрашивания денег у Москвы, то российская власть устроена таким образом, что регионы фактически лишены финансовой самостоятельности, а налоги, которые собираются на местах, аккумулируются в Москве. Многие регионы России де-факто являются банкротами, что позволяет Кремлю чувствовать свою власть и полностью контролировать региональные элиты.

После того, как стоянка военных самолетов на псковском аэродроме «Кресты» в конце августа была атакована десятками дронов, в результате чего, по данным Rus.Postimees, были потеряны шесть самолетов Ил-76, используемые 76-ой десантно-штурмовой дивизией, в Псков зачастили высокопоставленные чиновники из Москвы.

Дело в том, что в начале сентября в Псковской области прошло то, что в России называется выборами. Кремль визитами московских чиновников демонстрировал поддержку своему наместнику в регионе Михаилу Ведерникову.