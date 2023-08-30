Псков в огне: что происходит в городе русских десантников после ночного удара дронов

«Ни один крупный федеральный Telegram-канал не показал останки БПЛА в аэропорту. В других случаях в течении 12-ти часов все фото и видео обычно имеются», - пояснил он свою логику.

По информации Rus.Postimees, псковские власти пытались вызвать на подмогу «тероборону», недавно специально созданную в разгар компании по губернаторским выборам, но результата не достигли.

«Скорее всего, официальные Telegram-каналы и псевдоСМИ постараются обвинить Эстонию, с территории которой якобы и были запущены мистические дроны, - предупреждает наш источник. - Ибо тогда - никто в Псковской области не виноват. Поезд с боеприпасами тоже сошел по вине стрелочника. Резюме делайте сами».

Свои?

Наш источник в воинской части военных разведчиков в Черехе допускает, что за диверсией могут стоять «свои».

«Много кто думает, что это вообще была провокация своих. Мол, чтобы скорее закончилась эта жопа. Но не все так думают, конечно. Кто потупее, верит, что на самом деле из Прибалтики ударили», - свидетельствует наш источник.

Эту мысль подогревает комментарий другого нашего спикера.