Убитые во время мятежа ЧВК «Вагнер» летчики служили недалеко от Эстонии

Несколько военных летчиков российской армии, погибших от рук наемников Евгения Пригожина, служили в Псковской области, которая граничит с Эстонией. Имена погибших пилотов назвал губернатор российского региона.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал имена двух военных летчиков, которые погибли во время «марша справедливости», устроенного боевиками ЧВК «Вагнер» в минувшую субботу.
«Беда прошла мимо. Тонкая, профессиональная, дипломатичная работа целого ряда ведомств спасла сотни, если не тысячи жизней. Но жертвы все же были - те самые герои-летчики, о которых вчера говорил в своем обращении президент. Среди них были военнослужащие Псковского территориального гарнизона. Экипаж Ка-52 - подполковник Алексей Ворожцов и лейтенант Денис Олейников. Верные присяге, они сделали все, чтобы уберечь нашу страну от разрушительных последствий бездумных действий мятежников», - заявил Ведерников в специальном видеообращении, которое опубликовано в его Telegram-канале.
Неудачную атаку этих летчиков на колонны ЧВК «Вагнер» псковский губернатор назвал героическим поступком.
«Что бы ни происходило в России в ключевые моменты истории, мистическим образом всегда появляются герои, которые встают на защиту своей страны и своего народа и защищают. Иногда ценой своей жизни. Мы всегда будем помнить тех, кто олицетворяет славу и честь наших военных», - заявил Михаил Ведерников и перешел к перечислению очередной серии имен уроженцев Псковской области, погибших на войне в Украине.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников известен в том числе тем, что в 2005 году был фигурантом уголовного дела по статье 126 часть 2 УК РФ «похищение человека», после того как в статусе депутата в городе Выборг вывез в лес сотрудника компании Coca-Cola, вымогая у него деньги и автомобильную технику. Дело не было расследовано. Кроме того, в 2022 году Ведерников прославился обещанием отправлять к границе с Эстонией бесплатные автобусы для тех, кто хочет переехать жить в Россию.
Вертолетная часть в Псковской области, где служили погибшие в боях с вагнеровцами летчики, базируется в городе Остров. В 2022 году неизвестные устроили там диверсию, уничтожив в результате подрыва два военных вертолета.
В начале июня из этой воинской части в Литву убежал военный летчик Дмитрий Мишов, который в числе прочего рассказал журналистам Би-би-си, что пилоты ударных вертолетов подделывают данные о потерях ВСУ, несколько раз стреляя из разных машин в одну и ту же технику ВСУ, а потери российской военной авиации за год войны превысили потери советской армии за десять лет войны в Афганистане.
Во время так называемого мятежа наемников Евгения Пригожина по данным СМИ бойцы ЧВК «Вагнер» сбили один самолет-командный пункт Ил-22М с 10 военными на борту и шесть вертолетов. В том числе один вертолет Ми-8, три вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1, один ударный вертолет Ми-35М и один вертолет Ка-52 «Аллигатор». Общее число военных, погибших от рук наемников Пригожина во время их похода на Москву, оценивается в 13-20 человек.
Уничтожение вертолетов Воздушно-космических сил РФ во время мятежа подтверждал сам Евгений Пригожин.
«На московской трассе один из штурмовых отрядов подвергся обстрелу вертушек. В подразделении ЧВК "Вагнер" все целы. Вертушка уничтожена, горит в лесополосе. Я еще раз всех предупреждаю. Мы будем воспринимать как угрозу и уничтожать все вокруг. Нас не смогут уничтожить! У нас есть цели. Мы готовы все умереть. Все 25 000, а после этого еще 25 000, потому что мы умираем за родину. Умираем за русский народ, который надо освободить от тех людей, которые бьют по мирному населению. По которому били только что в Ростове с вертолетов. Один пилот с принадлежностью к ФСБ отказался выполнять вылет и наносить удары», - почти кричал Пригожин в аудиосообщении рано утром в субботу, 24 июня.
Сами вагнеровцы в результате противодействия их мятежу потеряли только пикап УАЗ с установленным на нем пулеметом.
Уголовное дело в отношении Пригожина, которое ФСБ возбудила вечером 23 июня, было закрыто во вторник, 27 июня.
«Установлено, что его [мятежа] участники 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления», - объясняли свое решение чекисты.
Про убитых наемниками Пригожина летчиков в ФСБ не вспомнили.
По данным американских СМИ, мятежу Пригожина могли помогать действующие генералы российской армии.
Rus.Postimees собрал все доступные свидетельства того, что мятеж ЧВК «Вагнер» имел сторонников и кураторов в Москве. Читайте наш материал - «Кто на самом деле стоит за бунтом Пригожина».