Российский военный летчик из части, дислоцированной неподалеку от Эстонии, сбежал в Литву

Дмитрий Мишов рассказал Би-би-си, и откуда берутся заоблачные цифры «потерь ВСУ» в сводках российского Минобороны. В ноябре прошлого года российским военным были обещаны выплаты по 300 тысяч рублей за каждый уничтоженный самолет, по 200 тысяч - за вертолет, по 100 - за танк и по 50 тысяч - за легкую бронированную технику.

«Допустим, есть поврежденный танк. И по нему стреляют несколько вертолетов несколько раз, а наводчик за небольшую сумму каждый раз подтверждает, что уничтожена новая единица техники. И всем выплаты за один танк», - рассказал беглый летчик ВКС РФ.

Летчик так же сообщил, что только в его части за год войны был потерян каждый пятый вертолет

«Потери среди летчиков большие. Если сравнивать, допустим, с Афганом, я знаю, что там 333 вертолета потеряли. А у нас десять лет Афгана повторили за год», - уточнил Мишов.

8 июня 2023 года Мишов сдался сотрудникам миграционной службы Литвы.

Историю этого летчика активно обсуждают в российском сегменте интернета. Z-каналы называют Мишова «предателем».



Пример реакции в Z-сообществах на поступок российского летчика Дмитрия Мишова, который убежал в Литву от приказов управлять боевым вертолетом на войне в Украине, июнь 2023 года. Фото: скриншот Telegram



В свою очередь журналист Михаил Козырев написал у себя в Facebook вместе со ссылкой на фильм Би-би-си, что со времен его службы в армии СССР принципы взаимодействия военных в России не изменились.

«В армии встречаются умные офицеры, встречаются даже остроумные, но среди них нет ПОРЯДОЧНЫХ людей. Вот вся эта чушь про каких-то якобы "людей чести" - это пшик. Миф», - написал Козырев.