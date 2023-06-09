После серии громких побегов за границу наемников Кремля и офицеров спецслужб из протеста против войны впервые за рубеж убежал действующий военный летчик ВКС РФ (воздушно-космические силы). Он сдался властям Литвы.
Российский военный летчик из части, дислоцированной неподалеку от Эстонии, сбежал в Литву
Лейтенант Дмитрий Мишов до нелегального перехода границы служил на базе ударных вертолетов ВКС РФ, которая базируется недалеко от границы с Эстонией в городе Остров Псковской области. В 2022 году на этой базе неизвестные взорвали сразу два вертолета. Действующий офицер российской армии и военный летчик подробно рассказал о своем отказе участвовать в войне против Украины в интервью Би-би-си.
Летчик рассказал, что с конца 2021 года знал о неминуемости войны. В январе он попытался уволиться, но не успел и был переброшен в Беларусь. 24 февраля 2022 года он должен был участвовать в попытке захвата аэродрома Гостомель, но вылет был отменен из-за крупных потерь.
«В первый же день погиб мой однокурсник. Там было потеряно пять бортов и два экипажа», - рассказал Мишов в интервью.
Летчик утверждает, что в итоге так и не оказался на территории Украины, но перевозил военные грузы в Беларуси. В сентябре 2022 года ему удалось добиться увольнения из армии с 7 октября 2022 года, но объявленная Путиным в конце сентября мобилизация отменила решения позволявшие считать Мишова «сдавшим дела и должность». Летчик попытался оспорить отмену своего увольнения в суде, но 12 декабря 2022 года Псковский гарнизонный военный суд встал на сторону командования.
Мишов рассказывает, что его вынудили подписать согласие отправиться на войну, после чего он вскрыл себе вены. Поступок лейтенанта начальство расценило как «уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни», что по новым правилам карается лишением свободы на срок до 10 лет. До войны аналогичное «преступление» каралось арестом на срок максимум до полугода.
Идея побега пришла после публикаций в СМИ о побеге в Латвию бывшего сотрудника МВД из Псковской области. Тот побег стал прецедентом, потому что латвийский суд вопреки мнению Службы госбезопасности и правительства подтвердил право россиянина на убежище, в котором ему отказала миграционная служба.
Дмитрий Мишов рассказал Би-би-си, и откуда берутся заоблачные цифры «потерь ВСУ» в сводках российского Минобороны. В ноябре прошлого года российским военным были обещаны выплаты по 300 тысяч рублей за каждый уничтоженный самолет, по 200 тысяч - за вертолет, по 100 - за танк и по 50 тысяч - за легкую бронированную технику.
«Допустим, есть поврежденный танк. И по нему стреляют несколько вертолетов несколько раз, а наводчик за небольшую сумму каждый раз подтверждает, что уничтожена новая единица техники. И всем выплаты за один танк», - рассказал беглый летчик ВКС РФ.
Летчик так же сообщил, что только в его части за год войны был потерян каждый пятый вертолет
«Потери среди летчиков большие. Если сравнивать, допустим, с Афганом, я знаю, что там 333 вертолета потеряли. А у нас десять лет Афгана повторили за год», - уточнил Мишов.
8 июня 2023 года Мишов сдался сотрудникам миграционной службы Литвы.
Историю этого летчика активно обсуждают в российском сегменте интернета. Z-каналы называют Мишова «предателем».
В свою очередь журналист Михаил Козырев написал у себя в Facebook вместе со ссылкой на фильм Би-би-си, что со времен его службы в армии СССР принципы взаимодействия военных в России не изменились.
«В армии встречаются умные офицеры, встречаются даже остроумные, но среди них нет ПОРЯДОЧНЫХ людей. Вот вся эта чушь про каких-то якобы "людей чести" - это пшик. Миф», - написал Козырев.
Ранее стало известно, что Финляндия ждет разъяснений руководства ЕС о том, как реагировать на запросы граждан РФ, которые просят убежища в знак несогласия с войной и в попытках избежать службы в ВС РФ. В одной Финляндии решения по таким запросам ждут 1109 мужчин из России. Власти Эстонии ранее заявляли, что не будут предоставлять убежище россиянам, которые пытаются убежать от службы в российской армии.