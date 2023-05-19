Финляндия не знает, что делать с россиянами, которые сбежали от мобилизации

Директор иммиграционной службы Министерства внутренних дел Финляндии Санна Суттер назвала число россиян, которые просят убежища, чтобы избежать призыва на военную службу в России. В настоящий момент решения ждут 1109 мужчин из РФ.

«Мы не смогли принять решение о предоставлении убежища», - заявила финскому информационному агентству Суттер, чьи слова цитирует Yle.

После обсуждения запросов на предоставление убежища от бегущих из России мужчин призывного возраста, страны Северной Европы решили дождаться указаний ЕС, прежде чем принимать какие-либо решения, уточняет финская пресса. При этом нет никакой ясности, когда ЕС может завершить разработку своего руководства по этому вопросу.



В января 2023 года власти Финляндии сообщили, что приостановили рассмотрение прошений о предоставлении убежища для россиян, которые бежали от мобилизации. Ранее статус беженца в Латвии получил гражданин РФ, который выступает против войны в Украине и не хочет служить в армии. Мужчина смог получить убежище через суд, сообщали местные СМИ в апреле 2023 года.

В апреле 2023 года вице-канцлер МВД Эстонии по внутренней безопасности Вейко Коммусаар заявил Rus.Postimees, что россияне, которые бегут от службы в армии РФ – это угроза безопасности.