Эстония не впустит бегущих от войны россиян

На днях экс-юрист «Фонда борьбы с коррупцией», член команды Навального, россиянка Любовь Соболь, живущая в Эстонии, обратилась к российским диаспорам за рубежом. Она считает, что надо просить помощи у местных политиков в том, чтобы россиянам, не согласным с войной в Украине, была предоставлена защита.

«Многие россияне не видят для себя другого способа избежать участия в войне, кроме как выехать за пределы страны, - поясняет Соболь в Twitter. - Таким россиянам требуется поддержка местных политиков, которые могли бы организовать для них "зеленые коридоры" для выезда и правовые возможности получения статуса для проживания в новой стране».

Соболь напомнила, что, согласно наднациональным нормам ЕС, если человек бежит от преступной войны (войны, которая осуждается мировым сообществом), то ему должна предоставляться защита и помощь. «Я думаю, что россиянам, которые уже имеют статус в стране (ВНЖ или гражданство), сейчас как никогда стоит попросить помощи у местных политиков в том, чтобы такая защита была представлена тем, кто не хочет участвовать в войне в Украине», - говорит Соболь.

В тексте обращения, который юрист предлагает отправлять местным властям, в частности, сказано, что современные масштабы российских репрессий значительны: «Они позволяют властям держать россиян в страхе, чтобы те боялись отстаивать свои права и свободы».