Эстония не впустит бегущих от войны россиян

Эстония не впустит на свою территорию граждан России, которые не хотят участвовать в войне в Украине. Об этом Rus.Postimees сообщил заместитель государственного секретаря по внутренней безопасности Министерства внутренних дел Вейко Коммусаар.
На днях экс-юрист «Фонда борьбы с коррупцией», член команды Навального, россиянка Любовь Соболь, живущая в Эстонии, обратилась к российским диаспорам за рубежом. Она считает, что надо просить помощи у местных политиков в том, чтобы россиянам, не согласным с войной в Украине, была предоставлена защита.
«Многие россияне не видят для себя другого способа избежать участия в войне, кроме как выехать за пределы страны, - поясняет Соболь в Twitter. - Таким россиянам требуется поддержка местных политиков, которые могли бы организовать для них "зеленые коридоры" для выезда и правовые возможности получения статуса для проживания в новой стране».
Соболь напомнила, что, согласно наднациональным нормам ЕС, если человек бежит от преступной войны (войны, которая осуждается мировым сообществом), то ему должна предоставляться защита и помощь. «Я думаю, что россиянам, которые уже имеют статус в стране (ВНЖ или гражданство), сейчас как никогда стоит попросить помощи у местных политиков в том, чтобы такая защита была представлена тем, кто не хочет участвовать в войне в Украине», - говорит Соболь.
В тексте обращения, который юрист предлагает отправлять местным властям, в частности, сказано, что современные масштабы российских репрессий значительны: «Они позволяют властям держать россиян в страхе, чтобы те боялись отстаивать свои права и свободы».
По данным правозащитных организаций, с начала полномасштабного вторжения в Украину на акциях против войны в России было задержано порядка 20 тысяч человек, более 6000 человек стали фигурантами административных дел по новой репрессивной статье о «дискредитации российской армии». Более 500 человек, включая многих лидеров оппозиции, были подвергнуты уголовному преследованию за деятельность против милитаристской политики Путина. За публичное мирное выражение несогласия с вторжением российской армии в Украину дают до семи лет колонии.
«Совсем недавно российские власти приняли новый репрессивный закон, направленный против тех россиян, кто пытается избежать службы в армии. Это создает еще большую угрозу для российских граждан, отказывающихся от военной службы по соображениям совести. В частности, новые беспрецедентные репрессивные меры включают запрет на выезд для каждого призванного в армию и лишение экономических прав, в том числе права собственности, для тех, кто будет пытаться избежать участия в войне. Это означает, что для многих россиян сейчас наступает последний шанс покинуть страну и избежать принудительного участия в жестокой и несправедливой войне», - говорится в тексте обращения.
«Призыв на мобилизацию в России или нежелание выполнять мобилизационный или какой-то другой гражданский долг в России не является основанием для въезда в Эстонию, - меж тем прокомментировал сегодня заместитель государственного секретаря по внутренней безопасности Министерства внутренних дел Вейко Коммусаар. - Открытие эстонских и европейских границ для десятков или сотен тысяч мужчин в полном составе - это реальная угроза безопасности, которую мы не можем допустить».
Коммусаар добавил, что с человеческой точки зрения такой запрос понятен, но, на его взгляд, есть другие способы мобилизации и противостояния Путину.
Ранее министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу предлагал хотя бы одному проценту населения России взять в руки по булыжнику, так как это «могло бы вызвать изменения».
При этом сегодня Рейнсалу выразил поддержку приговоренному к 25 годам заключения российскому оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе. Более того, Урмас Рейнсалу призвал Россию немедленно освободить всех политзаключенных.
Тем же, кто пока не имеет заведенных в РФ уголовных дел, Вейко Коммусаар напоминает, что въезд в Эстонию разрешен только по гуманитарным соображениям, но они «не включают в себя бегство от мобилизации с использованием существующих шенгенских виз». «Граждане России могут ходатайствовать о международной защите в Эстонии, но бегство от мобилизации не является обязательным условием для получения защиты. Каждое заявление будет рассматриваться индивидуально», - уточнил он.