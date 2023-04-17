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Эстония не впустит бегущих от войны россиян

rus.postimees.ee
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Граница Эстонии и России.
Граница Эстонии и России. Фото: Илья Смирнов

Эстония не впустит на свою территорию граждан России, которые не хотят участвовать в войне в Украине. Об этом Rus.Postimees сообщил заместитель государственного секретаря по внутренней безопасности Министерства внутренних дел Вейко Коммусаар.

На днях экс-юрист «Фонда борьбы с коррупцией», член команды Навального, россиянка Любовь Соболь, живущая в Эстонии, обратилась к российским диаспорам за рубежом. Она считает, что надо просить помощи у местных политиков в том, чтобы россиянам, не согласным с войной в Украине, была предоставлена защита.

«Многие россияне не видят для себя другого способа избежать участия в войне, кроме как выехать за пределы страны, - поясняет Соболь в Twitter. - Таким россиянам требуется поддержка местных политиков, которые могли бы организовать для них "зеленые коридоры" для выезда и правовые возможности получения статуса для проживания в новой стране».

Соболь напомнила, что, согласно наднациональным нормам ЕС, если человек бежит от преступной войны (войны, которая осуждается мировым сообществом), то ему должна предоставляться защита и помощь. «Я думаю, что россиянам, которые уже имеют статус в стране (ВНЖ или гражданство), сейчас как никогда стоит попросить помощи у местных политиков в том, чтобы такая защита была представлена тем, кто не хочет участвовать в войне в Украине», - говорит Соболь.

В тексте обращения, который юрист предлагает отправлять местным властям, в частности, сказано, что современные масштабы российских репрессий значительны: «Они позволяют властям держать россиян в страхе, чтобы те боялись отстаивать свои права и свободы».

По данным правозащитных организаций, с начала полномасштабного вторжения в Украину на акциях против войны в России было задержано порядка 20 тысяч человек, более 6000 человек стали фигурантами административных дел по новой репрессивной статье о «дискредитации российской армии». Более 500 человек, включая многих лидеров оппозиции, были подвергнуты уголовному преследованию за деятельность против милитаристской политики Путина. За публичное мирное выражение несогласия с вторжением российской армии в Украину дают до семи лет колонии.

Сторонница Навальньго Любовь Соболь, оппозиционер Илья Яшин и Иван Жданов на шествии оппозиции в Москве в 2019 году.
Сторонница Навальньго Любовь Соболь, оппозиционер Илья Яшин и Иван Жданов на шествии оппозиции в Москве в 2019 году. Фото: AP Photo/Pavel Golovkin

«Совсем недавно российские власти приняли новый репрессивный закон, направленный против тех россиян, кто пытается избежать службы в армии. Это создает еще большую угрозу для российских граждан, отказывающихся от военной службы по соображениям совести. В частности, новые беспрецедентные репрессивные меры включают запрет на выезд для каждого призванного в армию и лишение экономических прав, в том числе права собственности, для тех, кто будет пытаться избежать участия в войне. Это означает, что для многих россиян сейчас наступает последний шанс покинуть страну и избежать принудительного участия в жестокой и несправедливой войне», - говорится в тексте обращения.

«Призыв на мобилизацию в России или нежелание выполнять мобилизационный или какой-то другой гражданский долг в России не является основанием для въезда в Эстонию, - меж тем прокомментировал сегодня заместитель государственного секретаря по внутренней безопасности Министерства внутренних дел Вейко Коммусаар. - Открытие эстонских и европейских границ для десятков или сотен тысяч мужчин в полном составе - это реальная угроза безопасности, которую мы не можем допустить».

Вейко Коммусаар, заместитель государственного секретаря по внутренней безопасности, Министерство внутренних дел.
Вейко Коммусаар, заместитель государственного секретаря по внутренней безопасности, Министерство внутренних дел. Фото: Kermo Benrot

Коммусаар добавил, что с человеческой точки зрения такой запрос понятен, но, на его взгляд, есть другие способы мобилизации и противостояния Путину.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу предлагал хотя бы одному проценту населения России взять в руки по булыжнику, так как это «могло бы вызвать изменения».

При этом сегодня Рейнсалу выразил поддержку приговоренному к 25 годам заключения российскому оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе. Более того, Урмас Рейнсалу призвал Россию немедленно освободить всех политзаключенных.

Тем же, кто пока не имеет заведенных в РФ уголовных дел, Вейко Коммусаар напоминает, что въезд в Эстонию разрешен только по гуманитарным соображениям, но они «не включают в себя бегство от мобилизации с использованием существующих шенгенских виз». «Граждане России могут ходатайствовать о международной защите в Эстонии, но бегство от мобилизации не является обязательным условием для получения защиты. Каждое заявление будет рассматриваться индивидуально», - уточнил он.

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