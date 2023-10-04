Путин не должен бы идти войной на Эстонию, но авантюризма у него стало больше. Эксперты о военном бюджете России

«Пока, на мой взгляд, то, что происходит с военным бюджетом России, говорит о том, что это действия, направленные на желание Кремля выиграть войну в Украине, а не на вторжение в другие страны. Но это только рациональный сценарий. А иррационально возможно все, даже если акция не принесет больших результатов. Вторжение в Украину ведь тоже не сулило больших побед, но оно осуществилось», - поставил точку аналитик.

Эксперт под кодовым названием «москвич» позволил себе чуть более развернутый вывод.

«Читая строки бюджета, можно в общих чертах многое сказать о той или иной стране. Возможно, даже угадать тип страны, если ее название на листе бумаги с бюджетными расходами заклеено скотчем. В развитых социал-демократиях приоритетными будут расходы на социальное обеспечение и медицину. В догоняющей экономике - на инфраструктуру и образование. Да, если в бюджете некоторого государства делается акцент на военные расходы, то это означает, что страна готовится к военной конфронтации», - говорит наш московский собеседник.

«Если речь о России, то кто именно готовится к конфронтации? Общество? Едва ли. Выражаясь метафорой из книги Аджемоглу и Робинсона "Узкий коридор", российское общество сегодня полностью задавлено Левиафаном, т.е. мощной и неконтролируемой государственной властью, и никакого воздействия на режим оно не оказывает. Развитый репрессивный аппарат и все еще довольно крупные сырьевые доходы делают режим довольно автономным. Не абсолютно автономным, но все же обладающим значительной автономностью. Поэтому строки в бюджет вписывает именно режим, в котором военные и ВПК играют все большую роль», - аккуратно отделяет эксперт зерна от плевел, то есть россиян от ее власти.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и Владимир Путин во время военных учений в России. Фото: AP