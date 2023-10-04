Ср, 4.10.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Путин не должен бы идти войной на Эстонию, но авантюризма у него стало больше. Эксперты о военном бюджете России
Владимир Путин наращивает военный бюджет России, всматриваясь не только в Украину, уверены эксперты Rus.Postimees. Фото: Kollaaž Postimees
, журналист
Facebook
Comments

Россия резко увеличивает военный бюджет. Что это значит для Украины, а что для Эстонии и других стран ЕС, которые граничат с РФ, Rus.Postimees рассказали эксперты, которые давно изучают путинскую экономику.

В конце сентября стало известно о планах Кремля резко увеличить траты на армию. Мировые СМИ пестрели заголовками про «почти двукратное» увеличение трат «на оборону», ссылаясь на информированные источники в российском правительстве. Российские независимые эксперты предпочли самостоятельно изучить текст законопроекта о бюджете РФ на 2024 год. Возможно, это для многих сенсация, но такие документы все еще официально публикуются в интернете и доступны не только разведкам.

Траты на армию РФ в 2024 году предполагается увеличить с 6,4 триллиона рублей до 10,8 триллиона рублей. В евро по нынешнему курсу это будет соответствовать скачку с 61 миллиарда до 103 миллиардов евро. В рублях же это втрое больше, чем военные траты российского бюджета в «довоенном» 2021 году.

Для тех, кто захочет отмахнуться очередным обобщением о России, вроде того, что «они всегда много тратили на свою армию», стоит напомнить о цифрах, которые фиксировал оппозиционер Борис Немцов примерно в эти же октябрьские дни девять лет назад, когда Кремль уже поджег Донбасс. В начале 2015 года Немцов был расстрелян у стен Кремля.

«В Государственную Думу внесен бюджет войны. Военные расходы увеличиваются более чем на 20% с 2,5 до 3 трлн рублей. Одновременно на 20% сокращаются федеральные расходы на здравоохранение и почти на 6% на образование. Приоритеты режима очевидны - подготовка к войне в ущерб здоровью и образованию граждан», - писал Немцов осенью 2014 года, когда многие нынешние российские политэмигранты крутили у виска, заслышав редкие оценки смелых людей в РФ, что Путин готовится к большой войне.

Rus.Postimees поговорил с тремя экспертами, которые много лет анализируют взаимодействие российской политики и экономики, чтобы понять, о чем говорят нынешние планы Кремля по увеличению трат на войну, и как это касается Эстонии.

Цифры молча говорят

«Планы по кратному наращиванию военных расходов значительно более убедительно говорят о намерениях, чем те или иные декларации, будь они угрожающими или, напротив, умиротворяющими. Намерения заключаются в планах нарастить военную мощь, что в контексте войны в Украине в первую очередь связывается с целью не просто продолжать военные действия, но и, вероятно, интенсифицировать их», - говорит наш собеседник*, который пока остается в России и непосредственно на месте занят аналитической работой по нынешней российской экономике.

* - этот собеседник не может раскрыть своего имени по соображениям безопасности после принятия новых репрессивных законов в РФ. Далее для простоты мы будем называть его «москвич».

«Я говорил давно и везде, что Путину недостаточно того бюджета на армию, который был утвержден в 2023 году. Ранее уже было утверждено 5 триллионов рублей. Сейчас мы видим, что со всеми поправками будет 6,5 триллиона. Было ясно, что для того, чтобы вести вот такую полномасштабную войну по всей линии фронта, Путину нужно 10-15 триллионов в год. Не меньше. Поэтому совершенно неудивительно, что он на это пошел», - сказал нам заместитель министра энергетики России в начале нулевых, многолетний соратник Бориса Немцова, а ныне член команды Алексея Навального, экономист Владимир Милов.

Владимир Милов (слева) вместе с Ильей Яшиным накануне президентских выборов 2018 года представляют доклад "Путин. Итоги", Москва.
Владимир Милов (слева) вместе с Ильей Яшиным накануне президентских выборов 2018 года представляют доклад "Путин. Итоги", Москва. Фото: REUTERS / Tatyana Makeyeva

Аналитик Сергей Шелин, который в начале 2023 года рассказывал Rus.Postimees о том, что тогда военные финансовые ресурсы Украины сравнялись с российскими, в свою очередь, заметил, что те самые 10-15 триллионов, о которых упомянул Милов, фактически у Путина уже есть.

«Эти предполагаемые новые военные расходы на 2024 год являются лишь частью фактических расходов на войну. По имеющимся оценкам, сегодня уже 40% всего российского бюджета уходит на военные цели в широком смысле. А это значит, что реальные траты в 2024 году будут даже не 10, а 15 триллионов рублей. А если 15 триллионов, то при заложенном в бюджет курсе рубля это получается 170 миллиардов долларов. Это очень высокий уровень военных трат. Я бы сказал, что это максимум возможного, что позволяет избежать резкого снижения уровня жизни населения», - говорит Шелин.

Британская военная разведка утверждает, что власти РФ «готовятся к еще нескольким годам боевых действий в Украине».

Отдать Шойгу еще больше денег Путин пока не может, потому что в марте 2024 года у него «ритуальные президентские выборы».

«Сейчас режим не может пойти на сильное снижение уровня жизни населения. Нужно изобразить благополучие. А после выборов, где-нибудь в середине 2024 года, вполне возможен пересмотр бюджета в сторону урезания социальных трат», - опирается Шелин, который ранее покинул Россию, на свой богатый опыт анализа непопулярных решений Путина.

Об этом говорит и наш эксперт «москвич».

«В середине марта 2024 года в России пройдет то, что в этой стране называется президентскими выборами (на их имитационный характер указывает то, что о количественном результате голосования пресс-секретарь Путина заявляет уже сегодня). Тем не менее перед этой процедурой власти будут стараться успокоить общество и без крайней необходимости не предпринимать резких шагов вроде прошлогодней мобилизации», - напоминает эксперт о существенном провале поддержки Кремля россиянами из-за мобилизации 2022 года, о чем нам ранее рассказывал директор «Левада-центра».

Путин общается с будущими кадровыми российскими военными на Красной площади в Москве 4 ноября 2022 года.
Путин общается с будущими кадровыми российскими военными на Красной площади в Москве 4 ноября 2022 года. Фото: AP / Scanpix

«Для Путина лучше получить как можно больше голосов, чтобы продемонстрировать элитам, что он все еще может сделать электоральный результат, не прибегая к тотальной фальсификации и не становясь полностью зависимым от бюрократии и силовиков. А вот после марта 2024 года, когда Путин получит в свое распоряжение новый президентский срок, этот фактор перестанет работать. Тогда вполне вероятны новые волны мобилизации и расширение госзакупок военной техники и амуниции. Расширение военного бюджета - важный шаг к выполнению соответствующих планов», - отмечает экономист из Москвы.

«Конечно, новые ресурсы на армию не связаны только с Украиной. Понятно, что те военные соединения, которые исторически были сосредоточены на востоке РФ, теперь перебрасываются на запад. На какое-то время были ослаблены силы, которые стоят вдоль стран Балтии и Финляндии. Но дальше пойдет приложение усилий по восстановлению этих сил и на северо-западе РФ», - уверен Сергей Шелин.

Президент Финляндии Саули Ниинистё ранее заявил, что Россия восстановит свою армию через 3-5 лет, и на российско-финской границе «несомненно, в будущем нас ждут трудности». «Это очевидно», - сказал Ниинистё еще в конце сентября.

Прогноз геополитической погоды

«Этот бюджет - это план продолжения войны, когда Путин собирается затянуть войну, чтобы дождаться ослабления поддержки Украины на Западе. Например, в результате предполагаемого возвращения к власти Дональда Трампа. Надеется он и на другие факторы. Но Трампа Путин и его окружение явно ждут», - выглядывает чуть дальше из нынешнего ареала новостей Сергей Шелин.

В начале октября президент США Джо Байден утвердил временный бюджет США, который не включает помощь Украине. Заявление об этом опубликовано на сайте Белого дома.

«Если Белый дом действительно займет Трамп или фигура с похожими взглядами, то НАТО может очень сильно измениться», - говорит и экономист «москвич».

Встреча Трампа с Путиным в Хельинки в 2018 году.
Встреча Трампа с Путиным в Хельинки в 2018 году. Фото: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Если подходить к сравнению потенциалов России и стран НАТО в ЕС буквально, то «по очкам» побеждает Европа, но этот спорт имеет нюансы.

«В целом страны НАТО обладают подавляющим материальным превосходством, не говоря уже о технологическом перевесе. Никакие усилия, предпринимаемые режимом Путина, не изменят этой пропорции. Но они могут изменить соотношение сил непосредственно на линии соприкосновения с теми странами НАТО, с которыми Россия граничит сегодня. С Финляндией, странами Балтии, Польшей. Естественно, что рациональным поведением этих стран была бы подготовка к худшему. Даже к не очень вероятным поворотам событий. Будет правильным, если они будут готовиться, естественно, мобилизуя своих больших союзников, без которых им не обойтись. В этом смысле военные сигналы от Ниинистё и Каллас - совершенно рациональны», - говорит Сергей Шелин.

«Мы маленькая страна, и наш бюджет ограничен. Нам необходимо развивать собственную оборонную промышленность», - заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в начале октября на переговорах с премьером Финляндии Петтери Орпо.

«Трудно себе представить, что даже при полном напряжении сил те же страны Балтии смогут остановить вторжение российских вооруженных сил. Естественно, нужна поддержка и готовность моментальной реакции их больших союзников. Надеюсь, что такая готовность есть, хотя уверенности в этом у меня нет», - продолжает Шелин.

Аналитик и публицист Сергей Шелин.
Аналитик и публицист Сергей Шелин. Фото: скриншот YouTube / Премия ЛибМиссия

О том, что надежды на США могут не оправдаться после президентских выборов 2024 года, прямо сказал и экономист «москвич».

«Нельзя забывать о том, что в Белый дом может вернуться Дональд Трамп, среди идей которого - реструктуризация НАТО и фактическое ослабление этой организации. Для таких стран, как Финляндия, не предпринимать ничего, имея такие риски на горизонте, означает чрезмерно полагаться на благоприятное стечение обстоятельств, - уверен эксперт. - При таком сценарии [приход на пост президента Дональда Трампа или похожего политика] европейским членам НАТО придется серьезно взяться за развитие коллективных вооруженных сил, если они хотят обеспечить свою безопасность. Разумеется, технологические и экономические ресурсы у различных стран ЕС при этом очень разные. И такой сценарий будет настоящим испытанием прочности объединенной Европы», - не сомневается наш анонимный эксперт.

«Если крупные европейские страны, такие как Германия и Франция, возьмут на себя обязательства участвовать в обеспечении обороны небольших европейских государств, тогда, если такое участие будет достаточным, Эстонии можно обойтись без развертывания военной промышленности. Если же в этом уверенности нет, тогда небольшим государствам ЕС стоит озаботиться формированием дополнительных военных альянсов и предпринять усилия по автономизации их технического и амуниционного обеспечения», - рассуждает «москвич».

На западном фронте без перемен?

С тем, что увеличение трат Путина на армию напрямую касается не только Киева, но и других столиц вдоль западных границ РФ, согласен Владимир Милов.

«Само по себе увеличение военного бюджета представляет собой очень серьезную угрозу для соседних стран, потому что это фактически такая декларация о намерениях. Там же речь не только о новых триллионах на 2024 год. Там речь идет о том, что на ближайшие три года военные расходы останутся очень высокими, более чем в два раза превышающими довоенный уровень. Это говорит о том, что Путин ставит своей целью долгосрочную войну, невиданный с советских времен масштаб милитаризации России. Именно это несет большую угрозу для всех», - рассказал Rus.Postimees сторонник Навального.

«Где эта самая милитаризация выстрелит, мы не знаем, потому что поведение Путина становится все более непредсказуемым. Военный бюджет России - это угроза не только для Украины. Этот военный бюджет надо воспринимать как объявление Путиным войны всему свободному миру: "Я не собираюсь сдаваться. Я, наоборот, повышаю ставки. Что я буду делать со своей дополнительно профинансированной армией, вы не узнаете". Действительно, уровень угроз серьезно возрастает», - отмечает Владимир Милов.

Путин кричит на участников митинга на Красной площади, 30 сентября 2022 года.
Путин кричит на участников митинга на Красной площади, 30 сентября 2022 года. Фото: Alexander NEMENOV / AFP

Сергей Шелин в этой связи напоминает о серии заявлений президента Финляндии Саули Ниинистё, где он выражал опасения по поводу возможного расширения войны на новые территории.

«Тут есть рутинная и не рутинная части. Рутинная не скрывается в России. Там прямо говорят, что вступление Финляндии в НАТО влечет необходимость формирования новых воинских соединений, которые встанут вдоль границ. Явно, что новые траты предусматривают создание таких соединений», - говорит Шелин о понятной логике действий Кремля.

«Но остается не рутинная часть. С рациональной точки зрения, увязнув в Украине, Путин не должен расширять войну на условную Финляндию или Эстонию. Но, поскольку его авантюризм резко вырос в последние годы, он, вопреки всякой логике, может устроить какие-то акции. По рутинному сценарию вроде бы не следует ждать вторжения в соседние страны, пока не решен конфликт с Украиной. Но, с учетом всего, сегодня нельзя отказываться ни от какого сценария», - напоминает аналитик об особенностях Путина на фоне перемен в его отношениях с внешним миром.

«Мы пока не можем с уверенностью сказать, является ли увеличение военных расходов признаком долгосрочной гонкой вооружений, как во времена СССР, или же это временное явление, в основном предназначенное для достижения целей Кремля в Украине. Исключать то, что это именно начало реализации планов по долгосрочному наращиванию вооруженных сил, нельзя. Тем более, что такое наращивание официально декларировалось. Устойчивости реализации таких планов в значительной мере поможет мощное военное лобби, которое будет стараться продать Путину идею необходимости расширения вооруженных сил», - отмечает следом экономист «москвич».

«Как именно будут применены эти более крупные вооруженные силы? Скорее всего, большему риску подвержены такие страны, как Казахстан или Грузия. Страны НАТО (как новые, так и старые) находятся в большей безопасности, - говорит эксперт. - Но даже с членством в НАТО риски для Эстонии и других стран Балтии сегодня, безусловно, выросли. Военная мощь не является стационарной, она динамична. Сегодня страна-потенциальный соперник понесла крупные потери, но они не являются невосполнимыми, более того, военную мощь можно со временем нарастить. А НАТО, как уже отмечалось выше, напротив, может стать слабее».

Премьер Эстонии Кая Каллас (крайняя слева) и президент Турции Эрдоган (крайний справа) на коллективном фото лидеров стран НАТО на саммите в Мадриде в 2022 году.
Премьер Эстонии Кая Каллас (крайняя слева) и президент Турции Эрдоган (крайний справа) на коллективном фото лидеров стран НАТО на саммите в Мадриде в 2022 году. Фото: PA Wire/PA Images

Не так страшен черт?

Впрочем, традиционно любые риски и опасения, которыми путинский режим щедро одаривает думающих наблюдателей, оперативно нивелируются самим режимом и его особенностями.

«Печально известная российская коррупция теперь работает на дело мира и, определенно, не позволит достичь максимального результата, но часть милитаристских планов Кремля все же будет выполнена. Цель реализации этих планов, скорее всего, заключается в том, чтобы выиграть войну на истощение, переломить ситуацию на фронте и выйти к переговорам с более выгодной для Кремля позицией», - говорит наш собеседник «москвич».

«Сам по себе бюджет совершенно нереалистичный. Он предполагает бурный рост доходов на 22% год к году. Из этого заложенного роста доходов - 30% нефтегазовые доходы, а еще 19% не нефтегазовые. Такого роста быть просто не может без существенного повышения налогов», - полагает Владимир Милов.

«И власти РФ уже прямо об этом говорят. Запланирован рост доходов бюджета на уровне более шести триллионов рублей. Откуда и планируется взять дополнительное финансирование "военки". Сейчас много пишут о том, что они уже забирают с других статей деньги. Со здравоохранения и так далее. Но это не совсем так. В целом структура бюджета РФ осталась прежней. Эти самые плюс шесть с лишним триллионов дополнительных доходов будут брать налогами из собственной экономики. Начинается такая продразверстка, комиссарская политика конфискаций для нужд военного времени», - объясняет Милов следующие планы путинских экономистов.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина (в центре), министр финансов РФ Антон Силуанов (справа) и министр экономического развития РФ Максим Орешкин (слева) на заседании Петербургского международного экономического форума в Санкт-Петербурге, Россия, 16 июня 2022 года.
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина (в центре), министр финансов РФ Антон Силуанов (справа) и министр экономического развития РФ Максим Орешкин (слева) на заседании Петербургского международного экономического форума в Санкт-Петербурге, Россия, 16 июня 2022 года. Фото: ALEXANDER NEMENOV / AFP

«А экономика России уже пошла сдуваться. И это видно по последним графикам Росстата. Замедление промышленности и так далее. Все воют от инфляции. Все воют от фактически запретительной ставки Центробанка. Все воют от и так уже ползущего повышения налогов. Принятые решения убьют все те признаки восстановления российской экономики, которые фиксировались в нынешнем году. Первый и большой вопрос - удастся ли на самом деле Путину профинансировать эти запланированные расходы», - ставит точку с запятой в списке помех путинским планам усилить армию РФ Владимир Милов. 

А дальше он напоминает о том, что невозможно купить.

«Эффективность же не определяется деньгами. Там множество факторов. Например, в армии Путина уже нет ни то, что элитных, но даже просто подготовленных и боеспособных сил. Они в основном все были уничтожены в ходе войны. Подготовка новых кадров - это долго, сложно. И не факт, что эти люди вообще найдутся. Те, кто будет в состоянии воевать. Из тех, кого забирали по мобилизации из малых городов и деревень, учитывая их базовый низкий уровень образования, кадровые военные не получаются», - уверен бывший чиновник российского правительства.

«Вторая ключевая проблема Путина здесь в том, что в его армии низкий моральный дух. И эта проблема не решается деньгами. Третья проблема - с оперативным командованием, с координацией между подразделениями на фронте. Это не решается деньгами тоже. Там дикий дефицит офицерского состава», - перечисляет дальше Милов проблемы с исполнителями путинских военных хотелок.

Звезда Советской Армии на ремне мертвого российского солдата в Купянске в Харьковской области, 4 октября 2022 года.
Звезда Советской Армии на ремне мертвого российского солдата в Купянске в Харьковской области, 4 октября 2022 года. Фото: AP Photo / Andrii Marienko

Плюс, никто не отменял масштабы российской коррупции.

«Российский военно-промышленный комплекс, который, скорее всего, получит большую часть этого бюджета, коррумпирован, непрозрачен, неэффективен. Конечно, выпуск отдельных изделий будет увеличен. Но деньгами не решается вопрос повышения эффективности и снижения коррупции. КПД от увеличения военных расходов, на мой взгляд, априори будет низким», - полагает Владимир Милов.

Саботаж исполнения решений Кремля - одна из главных проблем Путина, ранее говорила Rus.Postimees политолог Екатерина Шульман: «Возьмем в качестве примера мобилизацию. Мы видим, что государственная машина всеми силами избегает повторения опыта прошлой осени. Часто говорят, что власти боятся, что люди начнут протестовать, если мобилизовывать, как тогда. Но власти боятся не этого - не бунтов, а саботажа. Саботажа, который уже был в первую волну мобилизации. Это ситуация, когда говорят - делай, подчиненные берут под козырек, и ничего не происходит. Вот это - смерть».

Сергей Шелин при этом продолжает настаивать на том, что терять бдительность соседям России не стоит, даже хихикая над масштабами российской коррупции.

«Пока, на мой взгляд, то, что происходит с военным бюджетом России, говорит о том, что это действия, направленные на желание Кремля выиграть войну в Украине, а не на вторжение в другие страны. Но это только рациональный сценарий. А иррационально возможно все, даже если акция не принесет больших результатов. Вторжение в Украину ведь тоже не сулило больших побед, но оно осуществилось», - поставил точку аналитик.

Эксперт под кодовым названием «москвич» позволил себе чуть более развернутый вывод.

«Читая строки бюджета, можно в общих чертах многое сказать о той или иной стране. Возможно, даже угадать тип страны, если ее название на листе бумаги с бюджетными расходами заклеено скотчем. В развитых социал-демократиях приоритетными будут расходы на социальное обеспечение и медицину. В догоняющей экономике - на инфраструктуру и образование. Да, если в бюджете некоторого государства делается акцент на военные расходы, то это означает, что страна готовится к военной конфронтации», - говорит наш московский собеседник.

«Если речь о России, то кто именно готовится к конфронтации? Общество? Едва ли. Выражаясь метафорой из книги Аджемоглу и Робинсона "Узкий коридор", российское общество сегодня полностью задавлено Левиафаном, т.е. мощной и неконтролируемой государственной властью, и никакого воздействия на режим оно не оказывает. Развитый репрессивный аппарат и все еще довольно крупные сырьевые доходы делают режим довольно автономным. Не абсолютно автономным, но все же обладающим значительной автономностью. Поэтому строки в бюджет вписывает именно режим, в котором военные и ВПК играют все большую роль», - аккуратно отделяет эксперт зерна от плевел, то есть россиян от ее власти.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и Владимир Путин во время военных учений в России.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и Владимир Путин во время военных учений в России. Фото: AP

«Если военные расходы растут, то это означает реализацию планов построения более мощной армии. Как именно эта армия будет использоваться - на это вопрос бюджет нам уже не ответит. Вполне возможно, что так зарабатывают миллиарды ВПК и генералы, никакого дальнейшего нападения на самом деле не планируя. Однако внешнеполитические условия могут измениться (как уже неоднократно отмечалось, НАТО может стать не слишком надежным союзом), тогда условия для начала конфликта могут стать значительно более благоприятными», - предупреждает наш собеседник.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх