Путин не должен бы идти войной на Эстонию, но авантюризма у него стало больше. Эксперты о военном бюджете России

Россия резко увеличивает военный бюджет. Что это значит для Украины, а что для Эстонии и других стран ЕС, которые граничат с РФ, Rus.Postimees рассказали эксперты, которые давно изучают путинскую экономику.
В конце сентября стало известно о планах Кремля резко увеличить траты на армию. Мировые СМИ пестрели заголовками про «почти двукратное» увеличение трат «на оборону», ссылаясь на информированные источники в российском правительстве. Российские независимые эксперты предпочли самостоятельно изучить текст законопроекта о бюджете РФ на 2024 год. Возможно, это для многих сенсация, но такие документы все еще официально публикуются в интернете и доступны не только разведкам.
Траты на армию РФ в 2024 году предполагается увеличить с 6,4 триллиона рублей до 10,8 триллиона рублей. В евро по нынешнему курсу это будет соответствовать скачку с 61 миллиарда до 103 миллиардов евро. В рублях же это втрое больше, чем военные траты российского бюджета в «довоенном» 2021 году.
Для тех, кто захочет отмахнуться очередным обобщением о России, вроде того, что «они всегда много тратили на свою армию», стоит напомнить о цифрах, которые фиксировал оппозиционер Борис Немцов примерно в эти же октябрьские дни девять лет назад, когда Кремль уже поджег Донбасс. В начале 2015 года Немцов был расстрелян у стен Кремля.
«В Государственную Думу внесен бюджет войны. Военные расходы увеличиваются более чем на 20% с 2,5 до 3 трлн рублей. Одновременно на 20% сокращаются федеральные расходы на здравоохранение и почти на 6% на образование. Приоритеты режима очевидны - подготовка к войне в ущерб здоровью и образованию граждан», - писал Немцов осенью 2014 года, когда многие нынешние российские политэмигранты крутили у виска, заслышав редкие оценки смелых людей в РФ, что Путин готовится к большой войне.