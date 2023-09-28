Интервью ⟩ Путин пытается доковылять до победы Трампа – Екатерина Шульман о России настоящего и будущего

Очень неприятно оказаться в такой ситуации, когда твое родное государство довело дело до того положения, в котором другие государства должны применять такого рода ковровые меры.

Вообще, здравая внешняя политика состоит в том, чтобы тебя везде любили, хотели видеть, принимали твоих граждан, торговали с тобой. Цель внешней политики состоит именно в этом. Все абстрактные концепции типа «уважения» на практике должны выражаться именно в этом: насколько силен твой паспорт, в какое количество стран тебя пускают без визы. Насколько с тобой хотят взаимодействовать в торговле, культурном обмене и информационном обмене. Это показатель твоей эффективности. Российская внешняя политика в этом отношении крайне неэффективна. Это причина. Все остальное - следствие.

- То есть битва с драконом не делает из рыцарей новых драконов?

- Опять же, сошлюсь на коллегу Либмана. Я его спросила, правда ли, что авторитарный ренессанс приводит к тому, что в мире появляется все больше автократий. Он говорит, что буквально такого нет, чтобы большое количество стран переходило в автократии. Другое дело, что большие страны, такие как Россия и Китай, влияют на своих маленьких соседей. Поэтому статистика, где единица - это одна страна, имеет свои ограничения. В Африке кое-где происходит демократический транзит, Монголия стала электоральной демократией - все эксперты очень рады. То есть тотального отката нет.

Но, по мнению коллеги Либмана, авторитарный подъем состоит в том, что демократии теперь ведут себя в большей степени так, как раньше вели себя авторитарные страны. То есть чувствуют себя под угрозой. СССР во время холодной войны глушил западные радиостанции, а Америке не приходило в голову запрещать у себя на территории газету «Правда». Хотя в эпоху Маккартизма происходило именно это. Тогда Америка вела себя как Советский Союз. Наворотили много дел. Потом одумались: написали много хороших книжек, сняли фильмы.

Так вот сейчас демократии чувствуют себя под угрозой. Им раньше не приходило в голову, что их граждан можно распропагандировать при помощи журнала «Корея». А теперь им кажется, что RT может оказать влияние на их избирателей, поэтому надо с этим влиянием бороться. Вот в этом и состоит авторитарное инфицирование, в том числе западных демократий. Мне эта мысль показалась очень интересной. Предлагаю ее обдумать.

Екатерина Шульман в 2023 году. Фото: Valerie Kalinichenko / личный архив Екатерины Шульман