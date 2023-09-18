Президент Финляндии призывает терпеть и понимать Россию

Саули Ниинисте снова заявил о своих опасениях перехода развязанной Путиным войны в Украине в конфликт с применением ядерного оружия.

«Мы находимся в очень деликатной ситуации. Даже мелочи могут сильно изменить дело, и, к сожалению, в худшую сторону. В этом и заключается риск такой крупномасштабной войны», - сказал президент Финляндии в интервью The New York Times, комментируя прилеты российского оружия на территорию стран ЕС.

Ранее, применяемое Россией в Украине оружие, падало и на территории Польши, и на территории Румынии. Обе страны входят в НАТО.

«Риск того, что ядерное оружие может быть использовано, огромен», - сказал Ниинисте.

Ранее Ниинисте высказывал свои опасения о расширении конфликта и высоких рисках применения ядерного оружия на встрече с политическими журналистами в Швеции.

Ниинисте уверен, что война в Украине продлится долго. «Все ли европейцы осознают, что это европейская проблема?» - позволил себе президент Финляндии в этом интервью не только ответы, но и вопрос вслух.

Лидер одного из двух государств-соседей Эстонии по ЕС, вспоминая многочисленные войны Финляндии с Москвой, заявил, что европейские страны, ослабившие свою оборону после распада Советского Союза, совершили серьезную ошибку. В то же время Финляндия не отменяла призыв в армию, где сегодня служат в том числе девушки, а военная промышленность страны производит собственные боеприпасы.