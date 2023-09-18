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Президент Финляндии призывает терпеть и понимать Россию

Ниинисте снова заявил о рисках ядерной войны
rus.postimees.ee
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Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинисте, Хельсинки, 2019 год.
Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинисте, Хельсинки, 2019 год. Фото: presidentti.fi

Риск использования ядерного оружия в ходе развития войны в Украине - огромен, заявил финский лидер Саули Ниинисте в интервью The New York Times. Президент Финляндии, обращаясь к коллегам политикам Запада, призвал не забывать, что Россия никуда не денется от границ ЕС и после окончания войны.

Саули Ниинисте снова заявил о своих опасениях перехода развязанной Путиным войны в Украине в конфликт с применением ядерного оружия.

«Мы находимся в очень деликатной ситуации. Даже мелочи могут сильно изменить дело, и, к сожалению, в худшую сторону. В этом и заключается риск такой крупномасштабной войны», - сказал президент Финляндии в интервью The New York Times, комментируя прилеты российского оружия на территорию стран ЕС.

Ранее, применяемое Россией в Украине оружие, падало и на территории Польши, и на территории Румынии. Обе страны входят в НАТО.

«Риск того, что ядерное оружие может быть использовано, огромен», - сказал Ниинисте.

Ранее Ниинисте высказывал свои опасения о расширении конфликта и высоких рисках применения ядерного оружия на встрече с политическими журналистами в Швеции.

Ниинисте уверен, что война в Украине продлится долго. «Все ли европейцы осознают, что это европейская проблема?» - позволил себе президент Финляндии в этом интервью не только ответы, но и вопрос вслух.

Лидер одного из двух государств-соседей Эстонии по ЕС, вспоминая многочисленные войны Финляндии с Москвой, заявил, что европейские страны, ослабившие свою оборону после распада Советского Союза, совершили серьезную ошибку. В то же время Финляндия не отменяла призыв в армию, где сегодня служат в том числе девушки, а военная промышленность страны производит собственные боеприпасы.

Ниинисте призвал критиков стран Запада за недостаточные скорости военных поставок Украине понимать тех, кто опасается эскалации конфликта.

Владимир Зеленский встречается с Саули Ниинисте в Хельсинки, 3 мая 2023 года.
Владимир Зеленский встречается с Саули Ниинисте в Хельсинки, 3 мая 2023 года. Фото: EPA/KIMMO BRANDT

Издание напоминает, что Ниинисте является одним из тех лидеров Запада, кто неоднократно лично общался с Путиным и еще два года назад призывал его не вторгаться в Украину. Именно с Ниинисте больше всего консультировался президент США Джо Байден по вопросу расширения НАТО за счет территорий традиционно нейтральных Швеции и Финляндии.

При этом финский лидер напомнил, что даже когда конфликт закончится, Россия останется. Должен быть способ сохранить отношения с Россией, сказал Ниинисте.

«Я не имею в виду какую-то большую дружбу, - уточнил президент Финляндии. - но способность терпеть и даже немного понимать друг друга».

Ранее Финляндия все-таки присоединилась к запрету на въезд из России автомобилей с российскими номерами.

В июле президент Финляндии признал неэффективность ухода финского бизнеса из России. После этого один из ближайших соратников Владимира Путина, секретарь Совета Безопасности РФ, экс-директор ФСБ Николай Патрушев заявлял, что Финляндия снова будет дружить с РФ, если Кремль победит в Украине.

Финляндия регулярно отчитывается о военных поставках направленных на поддержку ВСУ.

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