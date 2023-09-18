Президент Финляндии призывает терпеть и понимать Россию

Риск использования ядерного оружия в ходе развития войны в Украине - огромен, заявил финский лидер Саули Ниинисте в интервью The New York Times. Президент Финляндии, обращаясь к коллегам политикам Запада, призвал не забывать, что Россия никуда не денется от границ ЕС и после окончания войны.
Саули Ниинисте снова заявил о своих опасениях перехода развязанной Путиным войны в Украине в конфликт с применением ядерного оружия.
«Мы находимся в очень деликатной ситуации. Даже мелочи могут сильно изменить дело, и, к сожалению, в худшую сторону. В этом и заключается риск такой крупномасштабной войны», - сказал президент Финляндии в интервью The New York Times, комментируя прилеты российского оружия на территорию стран ЕС.
Ранее, применяемое Россией в Украине оружие, падало и на территории Польши, и на территории Румынии. Обе страны входят в НАТО.
«Риск того, что ядерное оружие может быть использовано, огромен», - сказал Ниинисте.
Ранее Ниинисте высказывал свои опасения о расширении конфликта и высоких рисках применения ядерного оружия на встрече с политическими журналистами в Швеции.
Ниинисте уверен, что война в Украине продлится долго. «Все ли европейцы осознают, что это европейская проблема?» - позволил себе президент Финляндии в этом интервью не только ответы, но и вопрос вслух.
Лидер одного из двух государств-соседей Эстонии по ЕС, вспоминая многочисленные войны Финляндии с Москвой, заявил, что европейские страны, ослабившие свою оборону после распада Советского Союза, совершили серьезную ошибку. В то же время Финляндия не отменяла призыв в армию, где сегодня служат в том числе девушки, а военная промышленность страны производит собственные боеприпасы.
Ниинисте призвал критиков стран Запада за недостаточные скорости военных поставок Украине понимать тех, кто опасается эскалации конфликта.
Издание напоминает, что Ниинисте является одним из тех лидеров Запада, кто неоднократно лично общался с Путиным и еще два года назад призывал его не вторгаться в Украину. Именно с Ниинисте больше всего консультировался президент США Джо Байден по вопросу расширения НАТО за счет территорий традиционно нейтральных Швеции и Финляндии.
При этом финский лидер напомнил, что даже когда конфликт закончится, Россия останется. Должен быть способ сохранить отношения с Россией, сказал Ниинисте.
«Я не имею в виду какую-то большую дружбу, - уточнил президент Финляндии. - но способность терпеть и даже немного понимать друг друга».
Ранее Финляндия все-таки присоединилась к запрету на въезд из России автомобилей с российскими номерами.
В июле президент Финляндии признал неэффективность ухода финского бизнеса из России. После этого один из ближайших соратников Владимира Путина, секретарь Совета Безопасности РФ, экс-директор ФСБ Николай Патрушев заявлял, что Финляндия снова будет дружить с РФ, если Кремль победит в Украине.
Финляндия регулярно отчитывается о военных поставках направленных на поддержку ВСУ.