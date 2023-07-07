Финляндия передает Украине новую партию оружия и укрепляет границы с РФ

Зенитное вооружение и боеприпасы войдут в новую партию военной помощи Хельсинки для Киева. Президент Финляндии принял решение увеличить поддержку ВСУ более чем на 100 миллионов евро.
«Это будет 17-я поставка военной техники в Украину, в том числе зенитное вооружение и боеприпасы. Замена оборонной техники в этом пакете обойдется Финляндии примерно в 105 миллионов евро. Общая стоимость всех представленных на данный момент пакетов военной техники составляет около 1,2 миллиарда евро», - сказано в сообщении Министерства обороны Финляндии.
Военная помощь Украине от Финляндии в мае 2023 года превысила миллиард евро
Чтобы новая партия военной помощи достигла места назначения, более подробная информация о содержании 17-ой партии, способе доставки или расписании не будет раскрыта, уточнили в военном ведомстве. При принятии решения о дополнительной помощи учитывались как потребности Украины, так и ресурсы Сил обороны.
«Мы будем продолжать поддерживать Украину вместе с нашими союзниками. Исход войны определит порядок безопасности Европы и Финляндии на десятилетия, поэтому поддержка Украины является неотъемлемой частью безопасности Финляндии», - заявил министр обороны Антти Хяккянен.
Новый премьер Финляндии Петтери Орпо не стал говорить о войне РФ против Украины, вступая 20 июня в должность. В начале июня финские СМИ сообщали, что президент Финляндии Саули Нийнистё долгое время блокировал сближение страны с НАТО и США. В интервью Le Monde финский лидер признал неэффективность ухода финского бизнеса из России.
В то же время, Финляндия усиливает охрану границ с 8 по 15 июля в связи с визитом в страну президента США Джо Байдена, сообщила погранслужба республики.