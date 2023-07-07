Президент Финляндии признал неэффективность ухода финского бизнеса из России

«Что касается санкций, то ни одно финское предприятие больше не ведет в России деятельность. Мы одни из немногих, кто поступил так. К сожалению, это не оказалось эффективным инструментом, - сказал президент Финляндии в интервью Le Monde - Многие страны продолжают вести торговлю с РФ».

По словам Саули Ниинистё, Запад ошибся в прогнозах, считая, что санкции «разрушат российскую экономику».



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«На Западе считали, что санкции приведут к обрушению их экономики. Некоторые думали, что это произойдет в течение полугода. Расчет оказался неверным. Санкции оказали влияние, но не в том масштабе, как мы себе его представляли», - отметил финский президент.

Ранее стало известно, что финский бизнес все же продолжает работать с российскими партнерами. С момента начала полномасштабной войны России с Украиной финские компании поставили в РФ товаров по меньшей мере на 1,5 миллиарда долларов США, признают таможенники Финляндии. Торговать с Россией продолжили даже те фирмы, которые после 24 февраля 2022 года объявили о намерениях приостановить свой бизнес в этой стране.