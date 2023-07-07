Президент Финляндии признал неэффективность ухода финского бизнеса из России

Саули Ниинистё заявил, что уход финских компаний из РФ не оказал на Москву того влияния, которое ожидалось. Ранее стало известно, что финский бизнес продолжает активно торговать с партнерами в России.
«Что касается санкций, то ни одно финское предприятие больше не ведет в России деятельность. Мы одни из немногих, кто поступил так. К сожалению, это не оказалось эффективным инструментом, - сказал президент Финляндии в интервью Le Monde - Многие страны продолжают вести торговлю с РФ».
По словам Саули Ниинистё, Запад ошибся в прогнозах, считая, что санкции «разрушат российскую экономику».
6 июля курс евро в России впервые с начала войны перевалил за 100 рублей
«На Западе считали, что санкции приведут к обрушению их экономики. Некоторые думали, что это произойдет в течение полугода. Расчет оказался неверным. Санкции оказали влияние, но не в том масштабе, как мы себе его представляли», - отметил финский президент.
Ранее стало известно, что финский бизнес все же продолжает работать с российскими партнерами. С момента начала полномасштабной войны России с Украиной финские компании поставили в РФ товаров по меньшей мере на 1,5 миллиарда долларов США, признают таможенники Финляндии. Торговать с Россией продолжили даже те фирмы, которые после 24 февраля 2022 года объявили о намерениях приостановить свой бизнес в этой стране.
В минувший четверг стало известно, что Россия закрывает генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге.
«Главе дипмиссии [Финляндии в РФ] был заявлен решительный протест в связи с проводимой властями Финляндии конфронтационной антироссийской политикой, направленной на слом формировавшихся десятилетиями российско-финляндских отношений взаимовыгодного сотрудничества, разрыв многоплановых торгово-экономических и межрегиональных связей», - заявили в МИД РФ 6 июля.
Ниинистё после этого заявил, что Хельсинки начинает консультации о возможности закрытия генконсульства РФ в Турку. Ранее президент Финляндии призвал перепроверить основания для работы консульства России на Аландских островах.