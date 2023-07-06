Россия высылает девять финских дипломатов и закрывает генконсульство в Петербурге

6 июля МИД России вызвал посла Финляндии в РФ Антти Хелантеря, чтобы заявить решительный протест и уведомить о высылке девятерых дипломатов новой страны НАТО, а также о закрытии генерального консульства в Санкт-Петербурге.

«Главе дипмиссии был заявлен решительный протест в связи с проводимой властями Финляндии конфронтационной антироссийской политикой, направленной на слом формировавшихся десятилетиями российско-финляндских отношений взаимовыгодного сотрудничества, разрыв многоплановых торгово-экономических и межрегиональных связей, прямых контактов между гражданами, дискриминацию россиян по признаку национального происхождения в вопросах выдачи въездных виз, создание препятствий для нормальной деятельности российских представительств в этой стране, включая сокращение их персонала посредством объявления сотрудников persona non grata», - сказано в сообщение на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Формальным поводом для высылки финских дипломатов стало июньское решение Хельсинки выслать в Россию сразу девять сотрудников российского посольства, которые занимались разведкой. Но в сообщении МИД РФ о причинах изгнания замаскированных разведчиков не написано ни слова. В то же время, упреки в адрес Хельсинки представлены в изобилии.

«Обсуждаемые сейчас параметры вступления Финляндии в НАТО создают угрозу безопасности Российской Федерации, а поощрение киевского режима на войну и накачивание его западным оружием означает явно враждебные действия против нашей страны. Такая линия финских властей не может оставаться без ответа», - снова обо всем сразу говорят в Москве.