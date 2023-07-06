Москва закрывает генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге, которому в этом году исполнилось 100 лет, упрекая Хельсинки в «сломе формировавшихся десятилетиями российско-финляндских отношений взаимовыгодного сотрудничества».
Россия высылает девять финских дипломатов и закрывает генконсульство в Петербурге
6 июля МИД России вызвал посла Финляндии в РФ Антти Хелантеря, чтобы заявить решительный протест и уведомить о высылке девятерых дипломатов новой страны НАТО, а также о закрытии генерального консульства в Санкт-Петербурге.
«Главе дипмиссии был заявлен решительный протест в связи с проводимой властями Финляндии конфронтационной антироссийской политикой, направленной на слом формировавшихся десятилетиями российско-финляндских отношений взаимовыгодного сотрудничества, разрыв многоплановых торгово-экономических и межрегиональных связей, прямых контактов между гражданами, дискриминацию россиян по признаку национального происхождения в вопросах выдачи въездных виз, создание препятствий для нормальной деятельности российских представительств в этой стране, включая сокращение их персонала посредством объявления сотрудников persona non grata», - сказано в сообщение на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Формальным поводом для высылки финских дипломатов стало июньское решение Хельсинки выслать в Россию сразу девять сотрудников российского посольства, которые занимались разведкой. Но в сообщении МИД РФ о причинах изгнания замаскированных разведчиков не написано ни слова. В то же время, упреки в адрес Хельсинки представлены в изобилии.
«Обсуждаемые сейчас параметры вступления Финляндии в НАТО создают угрозу безопасности Российской Федерации, а поощрение киевского режима на войну и накачивание его западным оружием означает явно враждебные действия против нашей страны. Такая линия финских властей не может оставаться без ответа», - снова обо всем сразу говорят в Москве.
МИД РФ уточнил, что девять финских дипломатов объявлены persona non grata, а с 1 октября 2023 года отзывается согласие на деятельность генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге.
Стоит отметить, что генконсульство Финляндии в северной столице России было открыто ровно 100 лет назад. Дипмиссия Хельсинки начала свою работу в Петрограде в январе 1923 года.
Ранее Rus.Postimees рассказывал о попытках Москвы давить на Хельсинки через заморозку банковских счетов финских дипломатов.
«На данный момент Финляндия остается единственной страной ЕС, которая граничит с РФ, сохраняя дипломатическое представительство на уровне послов, напоминает Telegram-канал бывшего петербургского журналиста Сергея Ковальченко, который переехал в Таллинн.
В июне стало известно, что Хельсинки перепроверит легальность статуса консульства России на Аландских островах, которое было открыто там по итогам советско-финской войны 1939-1940 годов.
ОБНОВЛЕНИЕ В 15:30
Президент Финляндии Саули Ниинисте после решения МИД РФ заявил, что Хельсинки готовится закрыть генконсульство России в Турку.
«Объявленные сегодня Россией меры являются жестким и асимметричным ответом на решения Финляндии о депортации. Я разговаривал с председателями правящих партий. Мы готовим аналогичную меру. Аналогом Генерального консульства в Санкт-Петербурге в Финляндии является Генеральное консульство России в Турку», - написал финский президент в Twitter днем 6 июля.
Venäjän tänään ilmoittamat toimenpiteet ovat kova ja epäsymmetrinen vastaus Suomen karkotuspäätöksiin. Olen keskustellut hallituspuolueiden puheenjohtajien kanssa. Valmistelemme vastaavaa toimenpidettä. Pietarin pääkonsulaatin vastinpari Suomessa on Venäjän Turun pääkonsulaatti.— Sauli Niinistö (@niinisto) July 6, 2023