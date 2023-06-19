Финляндия перепроверит легальность статуса консульства России на Аландских островах

Аландские острова в Ботническом заливе находятся между Швецией и Финляндией. Самые южные острова этой финской автономии находятся всего в 100 километрах от эстонского острова Хийумаа. Консульство РФ на Аландских островах расположено в единственном городе этого автономного региона в составе Финляндии – Мариехамн. С начала XIX века территория эта шведская территория перешла в состав Российской империи. С 1856 года острова являлись демилитаризованной зоной, но в начале XX века здесь стояли российские войска. После Первой мировой войны и провозглашения независимости Финляндии территорию, где в основном живет шведскоговорящее население, попытался взять под свой контроль Стокгольм. Но Аландские острова остались в составе Финляндии на правах широкой автономии. Консульство СССР здесь появилось в 1940 гоуд по итогам советско-финской войны 1939-1940 годов.