Финляндия перепроверит легальность статуса консульства России на Аландских островах

Президент Финляндии заявил об изучении правовых основ работы консульства России на островах недалеко от Швеции. Дипмиссия Москвы начала там работу в 1940 году после советского-финской войны.
Саули Ниинисте сообщил о ревизии основ деятельности консульства России на Аландских островах. Президент Финляндии допускает пересмотр роли этого дипломатического представительства Москвы.
«Я попросил разъяснить, каков правовой статус этого консульства в договорных структурах», - цитирует Ниинисте газета Helsingin Sanomat.
Президент Финляндии отметил, что необходимо уточнить, было ли консульство создано на основе двустороннего соглашения между Финляндией и Россией, или Парижского мирного договора 1947 года.
«Необходимо внимательно следить за тем, чтобы консульство сохраняло свою роль», - подчеркнул финский президент.
Ниинисте добавил, что если дипмиссия РФ на Аландских островах не выполняет свою роль, то Финляндия должна пересмотреть свою позицию по этому вопросу.
Аландские острова в Ботническом заливе находятся между Швецией и Финляндией. Самые южные острова этой финской автономии находятся всего в 100 километрах от эстонского острова Хийумаа. Консульство РФ на Аландских островах расположено в единственном городе этого автономного региона в составе Финляндии – Мариехамн. С начала XIX века территория эта шведская территория перешла в состав Российской империи. С 1856 года острова являлись демилитаризованной зоной, но в начале XX века здесь стояли российские войска. После Первой мировой войны и провозглашения независимости Финляндии территорию, где в основном живет шведскоговорящее население, попытался взять под свой контроль Стокгольм. Но Аландские острова остались в составе Финляндии на правах широкой автономии. Консульство СССР здесь появилось в 1940 гоуд по итогам советско-финской войны 1939-1940 годов.
После начала полномасштабной войны России с Украиной около консульства РФ на Аландских островах прошли десятки акций протеста. Дважды территория дипмиссии была атакована радикалами, когда не территорию консульства забрасывались петарды. 4 апреля 2023 года, в день вступления Финляндии в НАТО, на финском сайте гражданских инициатив была опубликована петиция в поддержку упразднения российского диппредставительства на Аландах. Авторы инициативы утверждают, что консульство «ставит под угрозу безопасность» страны. Бывший руководитель военной разведки, один из авторов петиции Пекка Товери ранее называл это диппредставительство «историческим рудиментом» и должно быть закрыто. С ним согласен в том числе член финского парламента, экс-министр внутренних дел Финляндии Пяйви Рясянен.
Комментариев от Москвы на заявления президента Финляндии пока не поступало. Ранее на сайте посольства РФ в Финляндии было размещено заявление, в котором утверждалось, что консульство РФ на островах «является российским вкладом в сложный международный механизм, который поддерживает уникальную аландскую модель, обеспечивающую на протяжении многих десятилетий стабильность и развитие архипелага в сложных геополитических условиях».
«Спекуляции о том, что консульство, в котором работает всего один дипломат, может нести какую-либо «угрозу», представляются надуманными и провокационными. Попытки некоторых активистов поднять вопрос о закрытии российского представительства выглядят в этом контексте как стремление подорвать основы международно-правового режима островов, давно доказавшего свою эффективность. Полагаем, что в этом сейчас не заинтересован никто», - говорили российские дипломаты минувшей весной.
Ранее стало известно о том, что Россия заморозила банковские счета финских дипломатов, а Хельсинки высылает девять сотрудников посольства РФ, которые занимались разведывательной деятельностью.