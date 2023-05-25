Военная помощь Украине от Финляндии превысила миллиард евро

«Решения приняты. Мы продолжим оказывать поддержку Украине», - написал днем 25 мая в своем Twitter-аккаунте министр обороны Финляндии Антти Кайкконен, публикуя ссылку на сайт своего министерства.

Päätökset paketista 16 tehty. Jatkamme tukeamme Ukrainalle. 🇫🇮🇺🇦 https://t.co/aQBydL6ev5 — Antti Kaikkonen (@anttikaikkonen) May 25, 2023

«Это шестнадцатая поставка военной помощи из Финляндии в Украину. В нее входят, в том числе, зенитное вооружение и боеприпасы», - сообщается на сайте военного ведомства нового члена НАТО.

Уточняется, что стоимость новой пакета военной помощи Киеву от Хельсинки оценивается в 109 миллионов евро, таким образом суммарная военная поддержка Украины со стороны Финляндии составит уже 1,1 миллиарда евро.

«По оперативным причинам и для обеспечения безопасной доставки помощи не будет предоставляться никакой дополнительной информации о конкретном содержании и способе доставки», - уточняется в сообщении на сайте министерства обороны.

Накануне стало известно, что Россия расторгла двустороннее соглашение с Финляндией о взаимных военных инспекциях.