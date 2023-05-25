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Военная помощь Украине от Финляндии превысила миллиард евро

rus.postimees.ee
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг оценивает перспективы Финляндии в диалоге с министром обороны Антти Кайкконеном за несколько дней до вступления Хельсинки в НАТО. Брюссель, 20 марта 2023 года.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг оценивает перспективы Финляндии в диалоге с министром обороны Антти Кайкконеном за несколько дней до вступления Хельсинки в НАТО. Брюссель, 20 марта 2023 года. Фото: AP Photo / Olivier Matthys

Президент Финляндии согласовал предложение правительства направить Украине оружия и боеприпасов еще на 109 миллионов евро, сообщил МИД страны.

«Решения приняты. Мы продолжим оказывать поддержку Украине», - написал днем 25 мая в своем Twitter-аккаунте министр обороны Финляндии Антти Кайкконен, публикуя ссылку на сайт своего министерства.

«Это шестнадцатая поставка военной помощи из Финляндии в Украину. В нее входят, в том числе, зенитное вооружение и боеприпасы», - сообщается на сайте военного ведомства нового члена НАТО.

Уточняется, что стоимость новой пакета военной помощи Киеву от Хельсинки оценивается в 109 миллионов евро, таким образом суммарная военная поддержка Украины со стороны Финляндии составит уже 1,1 миллиарда евро.

«По оперативным причинам и для обеспечения безопасной доставки помощи не будет предоставляться никакой дополнительной информации о конкретном содержании и способе доставки», - уточняется в сообщении на сайте министерства обороны.

Накануне стало известно, что Россия расторгла двустороннее соглашение с Финляндией о взаимных военных инспекциях.

Неделю назад МИД Финляндии сообщил о том, что Россия заблокировала банковские счета дипломатов Хельсинки, которые продолжают работу в Москве и Санкт-Петербурге. После этого стало известно, что суд в Хельсинки заблокировал перевод в 324 миллиона евро от финской компании в пользу компании из Дубая. По данным спецслужб, деньги фактически предназначались для друга Путина - олигарха Романа Роттенберга, который находится под международными санкциями.

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