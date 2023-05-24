МИД Финляндии: Россия отказалась от взаимного военного контроля

С 1 июня 2023 года Россия выходит их соглашения с Финляндией о взаимных военных инспекциях. Об этом сообщает МИД Финляндии со ссылкой на уведомление российской стороны.



В рамках соглашения, которое действовало больше двадцати лет, военные эксперты двух стран могли ежегодно посещать военные объекты на территориях соседнего государства. Финские дипломаты напомнили, что соглашение дополняло базовые документы ОБСЕ по контролю над обычными вооружениями.

Последние взаимные военные проверки России и Финляндии касались авиации

«В 2017 и 2019 годах российские проверки были сосредоточены на авиации Карелии, а в 2016 и 2018 годах на авиации Лапландии. Соответственно, Финляндия провела инспекции в 2016 году в Острове (районный центр Псковской области, где базируется 15-я бригада армейской авиации ВС РФ, в составе около 70-ти ударных вертолетов – прим.ред.), в 2017 голу в Бесовце (пригород Петрозаводска, где базируется 159-й гвардейский истребительный авиационный полк – прим.ред.), Спутнике в 2018 году и Луге в 2019 году. Визитов в Россию в 2020 и 2021 годах не было из-за ограничений на коронавирус, а в 2022 году ни в одну из стран из-за агрессивной войны России против Украины», - уточнили в МИД Финляндии.

Осенью 2022 года на вышеупомянутой авиабазе под Псковом были уничтожены два вертолета ВС РФ. Работа диверсантов в тылу России продолжается. В конце апреля был обнаружен беспилотник на аэродроме под Псковом, где базируются военно-транспортные самолеты 76-ой десантно-штурмовой дивизии ВДВ.