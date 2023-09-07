Президент Финляндии опасается расширения войны в Украине и применения ядерного оружия

Президент Финляндии выразил обеспокоенность тем, как развивается военный конфликт в Украине. На 561-й день полномасштабной войны в четверг 7 сентября Саули Ниинисте, заявил, что риск расширения войны огромен.

«Даже маленькие детали могут полностью изменить ход событий, к сожалению, в худшую сторону. Существует огромный риск крупномасштабной войны», - цитирует Yle Ниинисте, который в Стокгольме ответил на вопросы членов ассоциации политических журналистов.

Во время беседы обсуждались факты попадания ракет на территорию Польши. Боеприпасы, которые применяются в Украине, ранее перелетали и границы с другими странами ЕС, членами НАТО. На текущей неделе детали ударного российского беспилотника были найдены в Румынии.

При этом финский президент назвал «огромным» и риски применения ядерного оружия.

«Риск того, что заговорит ядерное оружие, огромен. Я говорю чисто о теоретическом развитии событий, но если будет применено ядерное оружие - это конец», - сказал Саули Ниинисте.

Президент Финляндии отметил, что на данный момент не видит вариантов разрешения этого конфликта.

Журналист Yle спросил, как Финляндия относится к тому, что Украина наносит удары по российской территории, и как финские власти отреагируют, если такие атаки будут совершать с помощью оружия, предоставленного Финляндией. Президент подчеркнул, что переданное Финляндией оружие для Украины используется исключительно для оборонительных действий.



Финляндия передает Украине новую партию оружия и укрепляет границы с РФ

В то же время президент Финляндии в очередной раз напомнил о необходимости странам Европы позаботиться о собственной обороне.

По его словам сегодня Швеция нуждается в новом оборонном соглашении с США больше, чем Финляндия, поскольку Швеция все еще не является членом НАТО.

Yle напоминает, что Финляндия, Швеция и Дания в настоящее время ведут переговоры о своих новых соглашениях о сотрудничестве в сфере обороны с Соединенными Штатами. У Норвегии подобное соглашение уже есть.