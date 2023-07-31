Финляндия снова будет дружить с Россией, если Кремль победит в Украине, заявил Патрушев

Автор идеи о патрулировании границ России «добровольцами», экс-директор ФСБ Николай Патрушев верит в нормализацию отношений Хельсинки и Москвы. По словам многолетнего соратника Путина, Финляндия снова будет дружить с РФ, если Кремль победит в Украине.
«Полагаю, что после нашей победы в специальной военной операции (в РФ полномасштабное вооруженное нападение на Украину называют специальной военной операцией - прим.ред.) все вернется на круги своя, как это было в 1945 году, когда Финляндия (которая была союзницей Гитлера - прим.ред.) начала военные действия против фашистской Германии», - цитируют высокопоставленного чекиста российские государственные СМИ.
Секретарь Совета Безопасности РФ убежден, что изменение отношения Хельсинки к Москве объясняется внешней политикой США, а не шокирующими западных политиков и общество свидетельствами военных преступлений российского руководства.
«Политика финского руководства, подогреваемая их кураторами из Вашингтона, разрушает установившиеся после разгрома фашистской Германии добрососедские российско-финляндские отношения. Снова взят осознанный конфронтационный курс с нашей страной. Активизировалась деятельность ультраправых организаций, требующих возвращения территорий, утраченных по итогам Второй мировой войны. Видимо, уроки недавнего прошлого не усвоены», - сказал Патрушев на совещании по вопросам обеспечения безопасности Карелии.
Экс-глава ФСБ заявил, что Финляндию долгое время пытались втянуть «в антироссийскую кампанию», в том числе с использованием «карельского вопроса». Сотрудники органов госбезопасности в Карелии долгое время заняты «нейтрализацией угрозы сепаратизма», о которой они сами и вещают. Значительная часть территории нынешней российской республики Карелия до 1940 года входила в состав Финляндии. Юридически эти земли отошли к СССР по советско-финскому мирному договору, который был подписан в Париже в 1947 году.
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Выступая перед коллегами в Петрозаводске, Патрушев кратко отметил и тот факт, что с недавних пор Карелия граничит не с нейтральной Финляндией, а с государством, которое стало членом НАТО.
«Членство Финляндии в НАТО значительно увеличивает протяженность сухопутной границы Североатлантического альянса с нашей страной и создает новые угрозы национальной безопасности», - сказал секретарь Совета безопасности РФ.
Отношение финского общества к вопросу вступления страны в НАТО резко изменилось после того, как Россия напала на Украину в феврале 2022 года. Публичная критика сближения Хельсинки с северо-атлантическим альянсом практически сошла на нет.
Именно Патрушев в 2022 году на фоне невиданных со времен Второй мировой войны потерь российской армии выступил инициатором привлечения к охране границ РФ не профессиональных военнослужащих и пограничников, а добровольцев.
Добровольцы для помощи российским пограничникам появились уже в Ленинградской области, где власти начали финансировать специальные отряды, которые будут помогать ФСБ охранять государственные границы. О создании аналогичных дружин заявил и губернатор граничащей с Эстонией Псковской области Михаил Ведерников. В Пскове ловить диверсантов на границу отправят даже 14-летних детей.
Власти Псковской области стали делать публичные заявления о привлечении добровольцев к патрулированию границ сразу после того, как стало известно, что в Литву убежал военных летчик из Псковской области, который сумел незаметно нелегально перейти сухопутную границу.