«Полагаю, что после нашей победы в специальной военной операции (в РФ полномасштабное вооруженное нападение на Украину называют специальной военной операцией - прим.ред. ) все вернется на круги своя, как это было в 1945 году, когда Финляндия (которая была союзницей Гитлера - прим.ред. ) начала военные действия против фашистской Германии», - цитируют высокопоставленного чекиста российские государственные СМИ.

Экс-глава ФСБ заявил, что Финляндию долгое время пытались втянуть «в антироссийскую кампанию», в том числе с использованием «карельского вопроса». Сотрудники органов госбезопасности в Карелии долгое время заняты «нейтрализацией угрозы сепаратизма», о которой они сами и вещают. Значительная часть территории нынешней российской республики Карелия до 1940 года входила в состав Финляндии. Юридически эти земли отошли к СССР по советско-финскому мирному договору, который был подписан в Париже в 1947 году.



Россия высылает девять финских дипломатов и закрывает генконсульство в Петербурге



Выступая перед коллегами в Петрозаводске, Патрушев кратко отметил и тот факт, что с недавних пор Карелия граничит не с нейтральной Финляндией, а с государством, которое стало членом НАТО.