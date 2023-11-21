Россия начала демонстрировать борьбу с нелегалами, которые стремятся в Финляндию

На территории Карелии с 15 по 21 ноября задержали свыше 150 иностранцев, «которые, имея истекшие российские визы, двигались в сторону российско-финляндской границы». Об этом российскому изданию РБК сообщила пресс-секретарь главы республики Марина Кабатюк.

Чиновница подчеркнула, что, большая часть нелегалов задержана после 18 ноября, то есть после того, как Финляндия закрыла четыре погранпункта на границе с Россией.

«Сейчас они находятся в местах принудительного пребывания граждан ОВД Карелии. Их дальнейшую судьбу решит суд. Им грозит штраф и принудительное выдворение за пределы России», - добавила Кабатюк.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков заявлял о задержаниях мигрантов после проверки документов прямо в пункте обогрева у КПП «Люття».

20 ноября финские СМИ сообщили о подготовке закрытия всех КПП на финско-российской границе. После этого премьер Финляндии Петтери Орпо лично прибыл на ближайший к закрытым КПП, который пока еще работает, и снова заявил об управляемости миграционного давления с востока.

В понедельник Москва прервала молчание и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков попытался отвергнуть обвинения в причастности российских властей к отправке граждан третьих стран на границу с Финляндией.

«Подобные обвинения мы не принимаем. Естественно, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право. В этом плане наши пограничники полностью соблюдают все свои служебные инструкции», - заявил 20 ноября путинский пресс-секретарь.