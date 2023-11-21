Россия начала демонстрировать борьбу с нелегалами, которые стремятся в Финляндию

Силовики РФ задержали более 150 иностранцев, которые прибыли в Карелию, чтобы попытаться попасть в Финляндию.
На территории Карелии с 15 по 21 ноября задержали свыше 150 иностранцев, «которые, имея истекшие российские визы, двигались в сторону российско-финляндской границы». Об этом российскому изданию РБК сообщила пресс-секретарь главы республики Марина Кабатюк.
Чиновница подчеркнула, что, большая часть нелегалов задержана после 18 ноября, то есть после того, как Финляндия закрыла четыре погранпункта на границе с Россией.
«Сейчас они находятся в местах принудительного пребывания граждан ОВД Карелии. Их дальнейшую судьбу решит суд. Им грозит штраф и принудительное выдворение за пределы России», - добавила Кабатюк.
Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков заявлял о задержаниях мигрантов после проверки документов прямо в пункте обогрева у КПП «Люття».
20 ноября финские СМИ сообщили о подготовке закрытия всех КПП на финско-российской границе. После этого премьер Финляндии Петтери Орпо лично прибыл на ближайший к закрытым КПП, который пока еще работает, и снова заявил об управляемости миграционного давления с востока.
В понедельник Москва прервала молчание и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков попытался отвергнуть обвинения в причастности российских властей к отправке граждан третьих стран на границу с Финляндией.
«Подобные обвинения мы не принимаем. Естественно, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право. В этом плане наши пограничники полностью соблюдают все свои служебные инструкции», - заявил 20 ноября путинский пресс-секретарь.
Очевидцы рассказывали финской прессе, что мигрантов к границам подвозят с российской стороны на военных автомобилях, а у свидетелей требуют удаления фото и видео с личных смартфонов.
Стоит отметить, что МИД РФ все последние дни хранит молчание по ситуации на российско-финской границе.
В четверг Rus.Postimees со ссылкой на МВД Эстонии сообщал, что в случае ухудшения ситуации с попытками мигрантов попасть в Эстонию из России, возможно «частичное или полное» закрытие КПП на эстонско-российской границе. После этого на мосту между Нарвой и Ивангородом появились бетонные пирамиды, которые используются для создания помех крупной технике.
Как в цифрах нелегальная миграция из России выглядит в Эстонии, и каковы риски миграционного давления на эстонско-российской границе, читайте в нашем обзоре «Россия атакует Эстонию с помощью мигрантов? Цифры и оценки на фоне закрывающейся границы Финляндии и РФ».