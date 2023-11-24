Финляндия передумала. КПП на границе с Россией откроют уже 23 декабря

Погранпереходы между Финляндией и Россией на границе с Ленинградской областью и российской Карелией, которые были закрыты первыми еще 18 ноября, будут снова открыты для перемещения людей и грузов 23 декабря. Об этом изданию Ilta-Sanomat сообщил заместитель начальника Пограничной службы Финляндии, контр-адмирал Маркку Хассинен.

«Согласно новому решению, ранее закрытые пограничные переходы Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала будут закрыты до 23 декабря. Согласно предыдущему решению, они были бы закрыты до 18 февраля», - сообщает издание со ссылкой на Пограничную службу.

Вместе с тем Маркку Хассинен подчеркнул, что адекватность и эффективность принимаемых мер оценивается постоянно и «при необходимости решение может быть изменено в ту или иную сторону». Правительство Финляндии закрыло границу из-за миграционного давления, которое активизировалось из России в ноябре 2023 года.

Сокращение времени приостановки работы четырех КПП на юге страны связано с тем, что срок в один месяц был сочтен более пропорциональным, уточняет Ilta-Sanomat.

«Эта мера являлось радикальной, поэтому было ясно, что нам также необходимо подумать о том, какое временное измерение будет подходящим для этой ситуации», - сказал Хассинен.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо (слева) и заместитель начальника пограничной службы контр-адмирал Маркку Хассинен на пресс-конференции, посвященной повреждению трубопровода и кабелей в Балтийском море, Хельсинки, Финляндия, 10 октября 2023 года. Фото: EPA/MAURI RATILAINEN