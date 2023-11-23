Вечером 22 ноября правительство Финляндии приняло решение о закрытии всех КПП на границе с Россией, кроме одного. Открытым останется только погранпереход «Рая-Йоосеппи» – самый северный из всех. Это решение вступит в силу в пятницу, 24 ноября, в полночь. Rus.Postimees отправился на один из пока еще открытых погранпереходов, чтобы оценить обстановку и понять, как сильно повлияет закрытие почти всех пунктов пропуска на финско-российской границе.
ВИДЕО ⟩ Rus.Postimees на финско-российской границе. Какая обстановка в последние дни перед закрытием почти всех КПП?
«Мы находимся на погранпереходе "Вартиус". Сегодня здесь обстановка довольно спокойная и очередь из машин не очень большая, хотя скоро этот погранпереход будет закрыт, после чего останется только один работающий погранпереход в Лапландии», - рассказала журналист Анастасия Тидо.
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По словам премьер-министра Финляндии, если ситуация с мигрантами будет ухудшаться, они готовы к еще более жестким мерам. Он добавил, что Россия спровоцировала эту ситуацию, и российская сторона также способна эту ситуацию прекратить.
По словам финского государственного руководства, действия организованны. Россия пропускает на границу людей, у которых нет надлежащих для пересечения границы документов. В ноябре в Финляндию через восточную границу прибыло около 700 просителей убежища.
Ранее глава МВД Финляндии заявила, что решение правительства с 18 ноября закрыть четыре КПП на границе с Ленобластью и Карелией в связи с миграционным давлением, которое идет с территории РФ, принесло лишь «частичный» результат. Новые меры по обеспечению безопасности на границе прорабатываются без лишней огласки, уточнила Мари Рантанен.