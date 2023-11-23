ВИДЕО ⟩ Rus.Postimees на финско-российской границе. Какая обстановка в последние дни перед закрытием почти всех КПП?

«Мы находимся на погранпереходе "Вартиус". Сегодня здесь обстановка довольно спокойная и очередь из машин не очень большая, хотя скоро этот погранпереход будет закрыт, после чего останется только один работающий погранпереход в Лапландии», - рассказала журналист Анастасия Тидо.

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По словам премьер-министра Финляндии, если ситуация с мигрантами будет ухудшаться, они готовы к еще более жестким мерам. Он добавил, что Россия спровоцировала эту ситуацию, и российская сторона также способна эту ситуацию прекратить.

По словам финского государственного руководства, действия организованны. Россия пропускает на границу людей, у которых нет надлежащих для пересечения границы документов. В ноябре в Финляндию через восточную границу прибыло около 700 просителей убежища.