Финляндия закрывает все КПП на границе с Россией, кроме одного

В пятницу, 24 ноября, в полночь закрываются дополнительные пункты пересечения восточной границы до конца года. Открытым останется только КПП «Рая-Йоосеппи» - самый северный из всех. На других пунктах пересечения сухопутной границы между Финляндией и Россией заявления на получение международной защиты приниматься не будут.

Хассинен заявил, что организованный, незаконный въезд мигрантов продолжается, и он распространился также на северные пункты пересечения границы. «Из-за этого Пограничное управление вместе с другими органами безопасности оценило ситуацию и предложило решение правительству, которое правительство сегодня одобрило», - добавил он.

По словам премьер-министра Финляндии, если ситуация с мигрантами будет ухудшаться, они готовы к еще более жестким мерам. Он добавил, что Россия спровоцировала эту ситуацию, и российская сторона также способна эту ситуацию прекратить.

По словам финского государственного руководства, действия организованы. Россия пропускает на границу людей, у которых нет надлежащих для пересечения границы документов. В ноябре в Финляндию через восточную границу прибыло около 700 просителей убежища.