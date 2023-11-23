Закрыть границу с Россией готова и Норвегия

Норвегия готова закрыть свой погранпереход на границе с Россией. Об этом сообщил премьер-министр королевства Йонас Гар Стёре. Политик ответил на вопрос журналистов, следует ли Норвегии последовать примеру Финляндии и закрыт КПП «Стурскуг» на границе с мурманской областью РФ.

«Если будет надо», - цитирует телеканал TV2 ответ норвежского премьера.

Йонас Гар Стёре уточнил, что Норвегия внимательно следит за ситуацией как в Финляндии, так и в Эстонии.

При этом журналисты TV2 уточняют, что на данный момент об увеличении числа пересечений границы из России через «Стурскуг» не сообщалось.

Ранее Департамент полиции и погранохраны Эстонии сообщил Rus.Postimees, что после закрытия четырех КПП на финско-российской границе, увеличения притока мигрантов на границе Эстонии с Россией не отмечается.

Вечером в среду стало известно, что Финляндия продолжит закрывать КПП на границе с Россией. В ночь с пятницы на субботу будут закрыты еще несколько погранпереходов вдобавок к тем четырем, которые были закрыты 18 ноября. Открытым останется только КПП «Рая-Йоосеппи» - самый северный из всех.

МИД России, который хранил молчания все дни с момента начала миграционного давления на Финляндию с территории РФ, призвал Финляндию к переговорам.