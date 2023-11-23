Время коммента ⟩ Формула давления: Эстония так испугана, что ее границы уже в опасности?

Примечательно, что упомянутые сомалийцы сначала ткнулись к нам, а уже потом рванули к еще открытым финским КПП. Они сперва пытались выехать из Беларуси в Польшу, но не преуспели и отправились к границе с Эстонией, откуда их и развернули. То есть этот пример противоречит логике, которая призвана объяснить напряжение на эстонско-российской границе. Получается, что Финляндия, закрывшая часть своих погранпереходов, все же осталась доступной для беженцев, которые стремятся получить убежище в Европе.

Сомалийский нелегал пытается на коленях проникнуть на территорию Эстонии; полицейские говорят: «Гоу ту Раша!», - свидетельствует видео, размещенное на одном из новостных порталов Ленинградской области 17 ноября. Фото: скриншот Telegram

А Эстония на этом фоне все больше нервничает и подбирает поводы. В самом деле, ведь России очень выгодно пугать столь презираемую, но и соблазнительную «Прибалтику», чтобы какая-то из этих стран дала слабину и закрылась сама из превентивных соображений. Ведь анонсированный российской стороной ремонт автомобильной части моста между Ивангородом и Нарвой – это еще не закрытие пешеходной границы.

Поэтому на новом витке путинской мобилизации через границу побежит новый ручеек, даже если Эстония и дальше не будет выдавать никаких виз россиянам. Ведь существуют визы третьих стран и заранее купленные транзитные билеты, есть все та же международная защита, в том числе и в самой Эстонии. Не пропускать вообще никого при наличии функционирующей границы – абсурд, это значит лишь подогревать напряжение, которого так хочется избежать.

«Зубы дракона» на эстонской половине моста через Нарову. Фото: Tairo Lutter