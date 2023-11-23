Время коммента ⟩ Формула давления: Эстония так испугана, что ее границы уже в опасности?

Чуть больше недели медиа муссируют вопрос о надвигающемся кризисе на границе Эстонии и России. На нашей стороне это происходит так усиленно, что хочется воскликнуть: хватит снова радовать Россию своими страхами! Ведь она же и добивается того, чтобы у соседа вконец отказали нервы, и он все сделал сам. Заколотил бы дверь, забился в угол и в ужасе смотрел на эту дверь. В этом состоянии с ним можно делать все, что угодно.
Казалось, только что экс-глава внешней разведки Райнер Сакс заявил о «признаках» воздействия России на пограничные страны Евросоюза с помощью нелегальной миграции. Из заголовка при этом следовало, что это воздействие уже «начинается». В тот же день эксперт по безопасности Эркки Коорт возвестил о подготовке к «масштабным потокам» беженцев. А вчера днем появилась новость, что президент республики Алар Карис сегодня отправляется в Ида-Вирумаа, в том числе чтобы посетить Нарвский пограничный пункт, «который попал под миграционное давление». И все это – на фоне цифр миграции, которые, по данным PPA, не изменились.
В чем же заключается давление? Его реальных признаков не так и много. Сначала была беготня российских пограничников по мосту Дружбы, это у них были учения. Через три дня в Эстонию попытались въехать восемь граждан Сомали, что Эстония справедливо сочла прецедентом и ночью выгрузила на своей половине моста противотанковые заграждения («зубы дракона»).
С одной стороны, они понадобятся, когда Россия закроет на ремонт свой переход с февраля 2024 года. На мосту теоретически может оказаться под предлогом ремонта любая тяжелая техника. С другой стороны, с помощью заграждений можно уже сейчас показать, что Эстония и сама готова перекрыть границу. И не просто следуя примеру Финляндии, а логично опасаясь, что толпы нелегалов с ведома России ринутся в Европу через Эстонию. Или просто в Эстонию.
Примечательно, что упомянутые сомалийцы сначала ткнулись к нам, а уже потом рванули к еще открытым финским КПП. Они сперва пытались выехать из Беларуси в Польшу, но не преуспели и отправились к границе с Эстонией, откуда их и развернули. То есть этот пример противоречит логике, которая призвана объяснить напряжение на эстонско-российской границе. Получается, что Финляндия, закрывшая часть своих погранпереходов, все же осталась доступной для беженцев, которые стремятся получить убежище в Европе.
А Эстония на этом фоне все больше нервничает и подбирает поводы. В самом деле, ведь России очень выгодно пугать столь презираемую, но и соблазнительную «Прибалтику», чтобы какая-то из этих стран дала слабину и закрылась сама из превентивных соображений. Ведь анонсированный российской стороной ремонт автомобильной части моста между Ивангородом и Нарвой – это еще не закрытие пешеходной границы.
Поэтому на новом витке путинской мобилизации через границу побежит новый ручеек, даже если Эстония и дальше не будет выдавать никаких виз россиянам. Ведь существуют визы третьих стран и заранее купленные транзитные билеты, есть все та же международная защита, в том числе и в самой Эстонии. Не пропускать вообще никого при наличии функционирующей границы – абсурд, это значит лишь подогревать напряжение, которого так хочется избежать.
Есть и еще один, стратегически более устрашающий момент. Хорошо известно, что языковой и культурный разрыв Нарвы с остальной Эстонией долгое время углублялся. Этот разрыв сейчас пытаются восполнить с переменным успехом и сознанием, что быстро только кошки родятся. Многие жители Нарвы, даже будучи вполне лояльными жителями Эстонии, не мыслят своего существования в регионе с низкими зарплатами без шоп-туров через мост. Разумеется, не все. Благополучное и встроенное в жизнь страны меньшинство «туда» не ходит. Но остальные-то ходят, даже если никогда в этом не признаются.
Представим себе полное и безоговорочное закрытие границы. Граждане Эстонии, по каким-то причинам все еще находящиеся в России, должны будут пробираться на родину через Финляндию или даже Турцию. Но много ли таких? Важнее, что на северо-востоке Эстонии с его не способными сразу поменяться привычками пропагандисты по ту сторону границы создадут боекомплект населения, которое можно будет освободить, как почти десять лет освобождают восток Украины.
Думать об этом, понятно, совсем не хочется. Все эти подозрительные граждане России с ВНЖ, которых непонятно, куда девать, все обладатели серых паспортов, не надеющиеся в нынешних экономических условиях не просто на «достойную», а на элементарно официальную зарплату, - чего от них ждать? Наверное, они точно так же не выйдут с хлебом-солью встречать российские танки, как этого не произошло в Украине. Но чтобы знать это наверняка, нужно им хотя бы чуть-чуть доверять, держать за своих…
В Украине тоже далеко до полного взаимопонимания между западными и восточными регионами – это если очень мягко. Украинскую нацию независимо от родного языка жителей разных областей сплотил широкомасштабный этап войны. Неужели эта цена не имеет альтернатив? Эстония боится России и ее пятой колонны на своей территории и от страха совершает действия, которые могут быть использованы соседом как повод к освобождению тех, кого он уже давно называет «нашими людьми за рубежом».
Сейчас Эстония сама готова поставить себя в положение, когда сосед, не способный дотянуться до финнов, захочет разобраться с теми, в чьей слабости он больше уверен. Исторические границы, защита чьих-то прав, восстановление порядка – что там обычно придумывают? Одна надежда на то, что Россия измотана войной, толком не мобилизована и в целом работает очень плохо. Это, к счастью, не сталинский СССР. Но то, что она рассчитывает дожать Европу и попробовать разыграть с ней обмен, подобный пакту о ненападении 1939 года, выглядит реалистичным сценарием. Для того, чтобы он не сработал, стоит чуть больше думать о том, как свести на нет риски объявления Ида-Вирумаа «исторической частью» Ленинградской области.
Ключевые слова
- кризис
- Финляндия
- ида-вирумаа
- Россия
- Балтия
- оккупация
- война
- Евросоюз
- разведка
- Сомали
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- пограничники
- страны Балтии
- граница
- СССР
- Нарва
- гарантии
- Ивангород
- нелегалы
- нагрузка
- границы
- неграждане
- погранохрана
- советская оккупация
- пересечение границы
- граждане России
- погранконтроль
- аннексия
- погранпункт
- заграждение
- напряжение
- ВНЖ
- бывший СССР
- государственная граница