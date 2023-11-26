Понедельник принесет метель и морозные холода

В ночь на понедельник в Эстонии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет снег, в основном снегопад возможен в прибрежных районах, утром на северном побережье местами метель. По многим регионам туман. Ветер переменных направлений, 1-7, на побережье в основном северо-восточный - северный, 4-10, утром на северном побережье усилится до 15 м/сек. Температура воздуха ночью -7..-13, местами до -18°C, на побережье местами -3..-6°C.

В понедельник днем в Эстонии облачная с прояснениями погода. По многим регионам пройдет снег, в прибрежных районах метель. Поздним вечером к Восточной Эстонии приблизится новая зона осадков, которая постепенно распространится в западном направлении, принеся с собой метель. Ветер северо-восточный - северный усилится до 4-9, порывами до 13, на побережье 5-12, порывами до 17, на морском побережье в Вирумаа поздно вечером до 19 м/сек. Температура воздуха днем -2..-7°C.